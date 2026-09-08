Хамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқлади

·1·Маданият
Хамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқлади

Хонанда Хамдам Собировдан айни кунларда оммалашаётган “Пешта” қўшиғи ҳақида сўралди. Мухлислар қўшиқ номидаги “Пешта” сўзининг маъносини турлича талқин қилаётгани, кўпчилик унинг мазмунини айнан хонанданинг ўзидан эшитишни истаётгани таъкидланди.

“Сизнинг трендга чиқаётган “Пешта” қўшиғингизни кўпчилик турлича маънода талқин қилмоқда. Шу ҳақда бироз сўрамоқчи эдим. Кўплаб мухлисларингиз бу саволга жавобни ўзингиздан эшитишни истаяпти. “Пешта” сўзининг маъноси нима?”, — дея савол берилди.

Хамдам Собиров эса бу саволга қуйидагича жавоб берди:

“Бир гўзал қизнинг шижоати. Хуллас, тренддаги қиз дейилса, нима дейлик — энг гўзал ва энг шижоаткор қиз. Қайноқ қиз”, — деди хонанда.

Шунингдек, ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда айрим фойдаланувчилар “Пешта” тожикча сўз бўлиб, “ҳаммадан олдинда” деган маънони англатади, дея фикр билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)Бугун, 12:36“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)“Дадангизни «братишка» қилиб олманг!”: Жамшид Нурматов бутун зални йиғлатди (видео)Кеча, 21:45«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...«Подземелья и драконы» саргузаштлари давом этади: Hasbro таслим бўлмаяпти...06.09, 23:37Қонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильмҚонли қасос: Ҳолливудда укасининг жасадини қидириб, овчиларни қираётган Бигфут ҳақида фильм06.09, 23:32Зомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилдиЗомби даҳшати: Sony янги “Обитель зла”нинг тўлиқ трейлерини эълон қилди06.09, 23:27“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилди“Карьерангни барбод қиламан!”: Ҳолливуд инсайдери актриса Инди Навареттини шантаж қилди06.09, 23:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди