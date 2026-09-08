Хамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқлади
Хонанда Хамдам Собировдан айни кунларда оммалашаётган “Пешта” қўшиғи ҳақида сўралди. Мухлислар қўшиқ номидаги “Пешта” сўзининг маъносини турлича талқин қилаётгани, кўпчилик унинг мазмунини айнан хонанданинг ўзидан эшитишни истаётгани таъкидланди.
“Сизнинг трендга чиқаётган “Пешта” қўшиғингизни кўпчилик турлича маънода талқин қилмоқда. Шу ҳақда бироз сўрамоқчи эдим. Кўплаб мухлисларингиз бу саволга жавобни ўзингиздан эшитишни истаяпти. “Пешта” сўзининг маъноси нима?”, — дея савол берилди.
Хамдам Собиров эса бу саволга қуйидагича жавоб берди:
“Бир гўзал қизнинг шижоати. Хуллас, тренддаги қиз дейилса, нима дейлик — энг гўзал ва энг шижоаткор қиз. Қайноқ қиз”, — деди хонанда.
Шунингдек, ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда айрим фойдаланувчилар “Пешта” тожикча сўз бўлиб, “ҳаммадан олдинда” деган маънони англатади, дея фикр билдирган.
…