Роналду «Ан-Наср»га ғалаба келтириб, сирли мурожаат йўллади — фаолиятидаги 979-гол!

·15·Спорт
Роналду «Ан-Наср»га ғалаба келтириб, сирли мурожаат йўллади — фаолиятидаги 979-гол!

Саудия Арабистони Про-лигасида чемпионлик пойгаси кутилмаган шиддат ва ҳайратланарли натижалар билан давом этмоқда. Мусобақанинг навбатдаги тури доирасида Анге Постекоглу бошчилигидаги «Ан-Наср» клуби сафарда «Абха» жамоасига қарши майдонга тушиб, муросасиз курашда 2:1 ҳисобида қимматли ғалабани қўлга киритди. Ушбу беллашувда яна бир бор барча диққат-эътибор жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналдуга қаратилди. 41 ёшли португалиялик тўпурар рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ўзининг профессионал фаолиятидаги рекорд голлар сонини 979 тага етказди ва инсоният тарихидаги 1000 талик фантастик марра сари янада яқинлашди. Ўйин якунлангач, португал юлдузи ижтимоий тармоқларда қисқа, аммо бутун дунё футбол ихлосмандларини ўйлантириб қўйган фалсафий мурожаат эълон қилди.

Хўш, Роналду нима сабабдан бундай ёзув қолдирди, «Ан-Наср» ғалабаси жадвалдаги вазиятни қандай ўзгартирди ва олти турдан сўнг Саудия Про-лигасидаги уч карра етакчилик интригаси нималардан иборат? Мақола охирида эса — португалиялик юлдузнинг рекорд сари юриши ва чемпионлик учун олиб борилаётган мислсиз кураш бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

«Ан-Наср»нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси ва Роналдудан 979-гол

«Абха»га қарши кечган драматик тўқнашув қуйидаги муҳим воқеаларга бой бўлди:

  • Постекоглу шогирдларидан ишончли ўйин: Янги мураббий Анге Постекоглу қўл остида майдонга тушган Риёд клуби рақиб босимига қарамай, тартибли ўйин кўрсатиб, баҳсни 2:1 ҳисобидаги ғалаба билан якунлади;

  • Роналдунинг голи: Жамоанинг асосий ҳужумчиси Криштиану Роналду ушбу ўйинда муҳим голга муаллифлик қилди ва учрашувнинг энг ёрқин қаҳрамонига айланди;

  • 979 талик рекорд марра: Ушбу гол португалиялик футбол юлдузининг клублар ва миллий терма жамоа сафида урган фаолиятидаги 979-расмий голи сифатида тарихга кирди; энди унга афсонавий 1000 талик довонга етиш учун бор-йўғи 21 та гол қолди.

«Машаққат билан меҳнат қилган одам албатта мевасини кўради», — дея ўйин якунида ўз ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қисқа ва чуқур маъноли пост қолдирди 41 ёшли футболчи.

Ижтимоий тармоқлардаги тўлқин: 41 ёшда ҳам тўхтамаётган ирода

Учрашув финали янграши биланоқ Роналду ўз мухлисларига янги суратлар тўпламини улашди:

  • Гол шодлиги кадрларда: Криштиану ўзининг голни нишонлаётган ва жамоавий қувонч акс этган бир нечта суратини ягона нашр сифатида оммага тақдим этди;

  • Ёшга бўйсунмаслик феномени: 41 ёшида ҳам Саудия Про-лигасининг энг шиддатли баҳсларида 90 дақиқа ҳаракат қилиб, ҳал қилувчи тўпларни киритаётгани жаҳон спорти экспертларини лол қолдирмоқда;

  • Миллионлаб муносабатлар: Пост эълон қилинганидан сўнг қисқа фурсат ичида миллионлаб лайклар ва «Сен футбол тарихидаги энг буюксан», «1000 талик марра жуда яқин» каби олқишли изоҳлар ёғилди.

Про-лигада мислсиз интрига: Бир вақтнинг ўзида 3 та етакчи!

Саудия Арабистони чемпионатининг 6-туридан сўнг турнир жадвалида жуда кескин ва камдан-кам учрайдиган вазият юзага келди:

  • Очколари тенг уч гигант: Олти тур якунларига кўра, мусобақа жадвалининг юқори қисмини бир вақтнинг ўзида учта қудратли клуб — «Ал-Ҳилол», «Ан-Наср» ва «Ал-Қодисия» эгаллаб турибди;

  • 15 тадан очко: Ушбу учта жамоанинг ҳар бири ўз ҳисобига 15 тадан очко жамғариб, чемпионлик пойгасида ёнма-ён бормоқда;

  • Ҳар бир очко олтинга тенг: Муросасиз рақобат туфайли пешқадамларнинг биттагина дуранги ҳам турнир жадвалидаги мувозанатни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

Афсонанинг якуний миссияси ва Саудия футболининг янги босқичи

Криштиану Роналдунинг 41 ёшида кўрсатаётган бундай феноменал спорт формаси нафақат «Ан-Наср»ни мусобақанинг энг асосий фаворитига айлантирмоқда, балки бутун жаҳон футболи тарихида янги саҳифа очмоқда. Дунё футболида ҳали ҳеч ким расмий учрашувларда 1000 талик гол довонини забт этмаган бир паллада, португалиялик тўпурар ушбу мақсадга тобора яқинлашиб келмоқда. Шу билан бирга, «Ан-Наср», «Ал-Ҳилол» ва «Ал-Қодисия» клубларининг бир хил 15 очко билан етакчилик қилаётгани Саудия Про-лигасининг нақадар кучли ва томошабоп чемпионатга айланганини исботлайди. Бундай кескин рақобат муҳитида Роналдунинг голлари жамоасига нафақат ғалаба, балки тарихий чемпионликни ҳам тортиқ этиши мумкин.

Сизнингча, 41 ёшли Криштиану Роналду фаолияти давомида кутилаётган 1000 талик расмий гол маррасини забт эта оладими? Жадвалда бир хил очкога эга уч клуб — «Ал-Ҳилол», «Ан-Наср» ва «Ал-Қодисия» ўртасидаги чемпионлик пойгасида ким якунда ғолиб бўлади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи афсонасининг навбатдаги рекорди таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда Роналду мухлисларига улашинг!

Криштиану РоналдуСаудия Про-лигаАн-НасрАл-ҲилолАл-Қодисия979 гол1000 гол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратдиБугун, 21:37«Андижон» 90+1-дақиқада «Қўқон-1912»ни мағлуб этди: Стадионни ларзага солган голлар!«Андижон» 90+1-дақиқада «Қўқон-1912»ни мағлуб этди: Стадионни ларзага солган голлар!Бугун, 21:31Баҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқдаБаҳодир Жалолов WBC рейтингида яна кўтарилди: У кучли ўнликка яқинлашмоқдаБугун, 20:54Хитойда кутилмаган зарба: Ўзбекистон U23 терма жамоаси сафарда мағлуб бўлдиХитойда кутилмаган зарба: Ўзбекистон U23 терма жамоаси сафарда мағлуб бўлдиБугун, 19:31Барселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айландиБарселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айландиБугун, 15:18Ханси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиХанси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди