Роналду «Ан-Наср»га ғалаба келтириб, сирли мурожаат йўллади — фаолиятидаги 979-гол!
Саудия Арабистони Про-лигасида чемпионлик пойгаси кутилмаган шиддат ва ҳайратланарли натижалар билан давом этмоқда. Мусобақанинг навбатдаги тури доирасида Анге Постекоглу бошчилигидаги «Ан-Наср» клуби сафарда «Абха» жамоасига қарши майдонга тушиб, муросасиз курашда 2:1 ҳисобида қимматли ғалабани қўлга киритди. Ушбу беллашувда яна бир бор барча диққат-эътибор жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналдуга қаратилди. 41 ёшли португалиялик тўпурар рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ўзининг профессионал фаолиятидаги рекорд голлар сонини 979 тага етказди ва инсоният тарихидаги 1000 талик фантастик марра сари янада яқинлашди. Ўйин якунлангач, португал юлдузи ижтимоий тармоқларда қисқа, аммо бутун дунё футбол ихлосмандларини ўйлантириб қўйган фалсафий мурожаат эълон қилди.
Хўш, Роналду нима сабабдан бундай ёзув қолдирди, «Ан-Наср» ғалабаси жадвалдаги вазиятни қандай ўзгартирди ва олти турдан сўнг Саудия Про-лигасидаги уч карра етакчилик интригаси нималардан иборат? Мақола охирида эса — португалиялик юлдузнинг рекорд сари юриши ва чемпионлик учун олиб борилаётган мислсиз кураш бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
«Ан-Наср»нинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси ва Роналдудан 979-гол
«Абха»га қарши кечган драматик тўқнашув қуйидаги муҳим воқеаларга бой бўлди:
Постекоглу шогирдларидан ишончли ўйин: Янги мураббий Анге Постекоглу қўл остида майдонга тушган Риёд клуби рақиб босимига қарамай, тартибли ўйин кўрсатиб, баҳсни 2:1 ҳисобидаги ғалаба билан якунлади;
Роналдунинг голи: Жамоанинг асосий ҳужумчиси Криштиану Роналду ушбу ўйинда муҳим голга муаллифлик қилди ва учрашувнинг энг ёрқин қаҳрамонига айланди;
979 талик рекорд марра: Ушбу гол португалиялик футбол юлдузининг клублар ва миллий терма жамоа сафида урган фаолиятидаги 979-расмий голи сифатида тарихга кирди; энди унга афсонавий 1000 талик довонга етиш учун бор-йўғи 21 та гол қолди.
«Машаққат билан меҳнат қилган одам албатта мевасини кўради», — дея ўйин якунида ўз ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қисқа ва чуқур маъноли пост қолдирди 41 ёшли футболчи.
Ижтимоий тармоқлардаги тўлқин: 41 ёшда ҳам тўхтамаётган ирода
Учрашув финали янграши биланоқ Роналду ўз мухлисларига янги суратлар тўпламини улашди:
Гол шодлиги кадрларда: Криштиану ўзининг голни нишонлаётган ва жамоавий қувонч акс этган бир нечта суратини ягона нашр сифатида оммага тақдим этди;
Ёшга бўйсунмаслик феномени: 41 ёшида ҳам Саудия Про-лигасининг энг шиддатли баҳсларида 90 дақиқа ҳаракат қилиб, ҳал қилувчи тўпларни киритаётгани жаҳон спорти экспертларини лол қолдирмоқда;
Миллионлаб муносабатлар: Пост эълон қилинганидан сўнг қисқа фурсат ичида миллионлаб лайклар ва «Сен футбол тарихидаги энг буюксан», «1000 талик марра жуда яқин» каби олқишли изоҳлар ёғилди.
Про-лигада мислсиз интрига: Бир вақтнинг ўзида 3 та етакчи!
Саудия Арабистони чемпионатининг 6-туридан сўнг турнир жадвалида жуда кескин ва камдан-кам учрайдиган вазият юзага келди:
Очколари тенг уч гигант: Олти тур якунларига кўра, мусобақа жадвалининг юқори қисмини бир вақтнинг ўзида учта қудратли клуб — «Ал-Ҳилол», «Ан-Наср» ва «Ал-Қодисия» эгаллаб турибди;
15 тадан очко: Ушбу учта жамоанинг ҳар бири ўз ҳисобига 15 тадан очко жамғариб, чемпионлик пойгасида ёнма-ён бормоқда;
Ҳар бир очко олтинга тенг: Муросасиз рақобат туфайли пешқадамларнинг биттагина дуранги ҳам турнир жадвалидаги мувозанатни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.
Афсонанинг якуний миссияси ва Саудия футболининг янги босқичи
Криштиану Роналдунинг 41 ёшида кўрсатаётган бундай феноменал спорт формаси нафақат «Ан-Наср»ни мусобақанинг энг асосий фаворитига айлантирмоқда, балки бутун жаҳон футболи тарихида янги саҳифа очмоқда. Дунё футболида ҳали ҳеч ким расмий учрашувларда 1000 талик гол довонини забт этмаган бир паллада, португалиялик тўпурар ушбу мақсадга тобора яқинлашиб келмоқда. Шу билан бирга, «Ан-Наср», «Ал-Ҳилол» ва «Ал-Қодисия» клубларининг бир хил 15 очко билан етакчилик қилаётгани Саудия Про-лигасининг нақадар кучли ва томошабоп чемпионатга айланганини исботлайди. Бундай кескин рақобат муҳитида Роналдунинг голлари жамоасига нафақат ғалаба, балки тарихий чемпионликни ҳам тортиқ этиши мумкин.
Сизнингча, 41 ёшли Криштиану Роналду фаолияти давомида кутилаётган 1000 талик расмий гол маррасини забт эта оладими? Жадвалда бир хил очкога эга уч клуб — «Ал-Ҳилол», «Ан-Наср» ва «Ал-Қодисия» ўртасидаги чемпионлик пойгасида ким якунда ғолиб бўлади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи афсонасининг навбатдаги рекорди таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда Роналду мухлисларига улашинг!
…