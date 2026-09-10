Уйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирди

·83·Дунё
Уйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирди

Туркиянинг таниқли актёри Серҳат Қилич 5 сентябрь куни Истанбулнинг Кағитхона туманидаги уйида ўлик ҳолда топилди. Унинг 8 йилдан бери бирга яшаб келган севгилиси Ўзлем Эсмергул полиция ва прокуратурага берган кўрсатмаларида актёрнинг гиёҳванд моддалар ва алкогол истеъмоли ҳақида турлича маълумот берган. Бу ҳақда Demirören Haber Ajansı ва Habertürk хабар берди.

Қайд этилишича, Эсмергул дастлаб полицияга берган баёнотида Серҳат Қиличда гиёҳванд моддалар ёки алкоголга қарамлик бўлмаганини айтган. Бироқ прокуратурадаги кўрсатмасида у актёр гиёҳванд моддалар ва алкогол истеъмол қилганини билдирган.

“Уни таниганимдан бери гиёҳванд моддалар ва алкогол истеъмол қилганини биламан. Билишимча, сўнгги олти ой давомида кокаин ҳам истеъмол қилган. Унинг душманлари йўқ эди”, деган Эсмергул.

Эсмергулнинг айтишича, у Қилични саккиз йилдан бери таниган. У актёр билан охирги марта воқеадан икки кун олдин, 3 сентябрь куни телефон орқали гаплашган. Суҳбат давомида Қилич соғлиғи жуда ёмонлашгани, шу сабабли суратга олиш майдонига бора олмаётгани ва сериалдан четлатилгани ҳақида гапирган.

Актёр шунингдек, соғлиғи сабабли Эсмергул ҳамда суратга олиш майдонидаги айрим ҳамкасблари билан тортишиб қолганини билдирган. Шундан сўнг у телефон қўнғироқларига жавоб бермай қўйган. Эсмергул эса Қилич ранжиган инсонлари билан баъзан 5-6 кун гаплашмай юришини билгани учун дастлаб бундан жиддий шубҳаланмаганини айтган.

Эсмергулнинг сўзларига кўра, у 5 сентябрь куни актёрнинг олдига боришга қарор қилган. Хонадонга захира калит ёрдамида кирганида пол устида синган тарелка бўлакларини кўрган. Уй ичкариси жуда совуқ бўлган ва кондиционер ишлаб турган.

Bir guruh erkaklar yashil mato bilan yopilgan tobutni ko'tarib ketmoqdalar.

У Қиличга қўл теккизганида актёрнинг танаси қотиб қолганини сезган. Шундан сўнг унинг вафот этганини англаб, полицияга хабар берган. Воқеа жойига ҳуқуқ-тартибот идоралари ва тиббиёт ходимлари етиб келиб, актёрнинг вафот этганини тасдиқлаган.

Эсмергул, шунингдек, Қилич сўнгги вақтларда Истанбулдаги хусусий шифохоналардан бирида бўйин чурраси сабаб даволанганини айтган. Унинг сўзларига кўра, актёр айнан шу соғлиқ муаммоси туфайли суратга олиш майдонига бора олмаган ва бўйинбоғ тақиб юрган.

Тергов доирасида ҳодиса жойини кўздан кечириш бўйича тайёрланган баённома ҳам жамоатчиликка маълум бўлган. Унда Қилич яшаган мажмуа кириш қисмида қўриқчи ва кузатув камералари мавжудлиги, бинога кириш-чиқиш назорат қилиниши қайд этилган.

Шунингдек, хонадоннинг темир эшигида бузиб кирилганлик аломатлари аниқланмаган. Йўлак ва меҳмонхонага кириш қисмида бир хил ранг ва нақшдаги тарелка бўлаклари топилган.

Oq ko'ylakli, soqolli kishi ofisda qo'llarini chatishtirib turibdi.

Ҳодиса жойидан гумон қилинаётган моддалар ҳам аниқланган. Меҳмонхонадаги металл қути ичидан гиёҳванд модда бўлиши мумкинлиги тахмин қилинган яшил рангли ўсимликсимон модда ва сигарет ўраш учун ишлатиладиган қоғоз топилган.

Бундан ташқари, китоб жавони олдидаги матоли чемодан ичидан ҳам қора қисқичли пакетда яшил рангли ўсимликсимон модда аниқланган. Чемодандан уч дона 200 турк лирасидан иборат банкнота ҳам топилган бўлиб, улар найча шаклида ўралгани ва гиёҳванд моддаларни истеъмол қилишда фойдаланилган бўлиши мумкинлиги қайд этилган.

Серҳат Қиличнинг ўлими юзасидан тергов давом этмоқда. Актёрнинг ўлимининг аниқ сабаби бўйича якуний хулоса ҳозирча эълон қилинмаган.

Серҳат ҚиличТуркияИстанбулгиёҳванд моддаларалкогол истеъмолисмерть актёраполиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаБугун, 00:06Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Бугун, 00:05Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?Бугун, 00:04«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмадиБугун, 00:02Миллионлаб гуллардан яратилган улкан санъат асарлари бир неча кунда йўқ қилиндиМиллионлаб гуллардан яратилган улкан санъат асарлари бир неча кунда йўқ қилиндиКеча, 23:56«Аҳмоқ сиёсатчиларга ишонманг!»: Blackwater асосчиси барчани шокка солган баёнот берди«Аҳмоқ сиёсатчиларга ишонманг!»: Blackwater асосчиси барчани шокка солган баёнот бердиКеча, 22:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи