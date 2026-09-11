Ўлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотди

·26·Маданият
Ўлик ҳолда топилган актёр: севгилисининг гаплари шубҳа уйғотди

Турк кино ва театрининг таниқли вакилларидан бири, машҳур актёр Серҳат Мустафо Қилич жорий йилнинг 5 сентябрь куни Истанбулдаги уйида ўлик ҳолда топилган эди. Унинг севгилиси Ўзлем Эсмергул прокуратурага берган кўрсатмасида полициядаги баёнотидан фарқли маълумотларни айтиб, Қилич гиёҳванд моддалар ва алкоголь истеъмол қилганини тан олди. Бу ҳақда “Haberler” хабар берди.

Қайд этилишича, Эсмергул полициядаги кўрсатмасида Қиличда гиёҳванд моддалар ва алкогольга қарамлик бўлмаганини билдирган. Бироқ прокуратурага берган кўрсатмасида актёр гиёҳванд моддалар ва алкоголь истеъмол қилганини айтган.

“Уни таниганимдан бери гиёҳванд моддалар ва алкоголь истеъмол қилганини биламан. Билишимча, сўнгги 6 ой давомида у кокаин ҳам истеъмол қилган. Унинг душманлари йўқ эди”, деган Эсмергул.

У Қилични 8 йилдан бери билишини, у билан охирги марта 3 сентябрь куни, воқеадан икки кун олдин телефон орқали гаплашганини айтган. Унинг сўзларига кўра, актёр соғлиғи сабаб суратга олиш майдонига бора олмагани учун иштирок этаётган сериалида ишлашдан четлатилган.

Эсмергулнинг айтишича, Қилич соғлиғи жуда ёмон аҳволда эканини билдирган. У суратга олишда қатнашолмагани учун Эсмергул ва майдондаги дўстлари билан жанжаллашган. Кейинчалик актёр қўнғироқларга жавоб бермай қўйган. Бироқ Эсмергул унинг феъл-атворига кўра, ранжиган одамлари билан баъзан 5–6 кун гаплашмаслигини айтгани учун дастлаб бундан шубҳаланмаган.

Эсмергулнинг сўзларига кўра, у 7 сентябрь куни Қиличнинг олдига бориб, ҳолидан хабар олишга қарор қилган. Хонадонга захира калит ёрдамида кирганида, полда синган тарелка бўлаклари сочилиб ётганини, уй ичи жуда совуқ ва кондиционер ёқилганини кўрган. Қиличга қўл теккизганида унинг танаси қотиб қолганини сезиб, полицияга хабар берган.

Шунингдек, Эсмергул Қилич сўнгги вақтларда Истанбулнинг Шишли туманидаги хусусий шифохонада бўйин умуртқаси чурраси сабаб даволанганини маълум қилган. Актёр шу касаллиги туфайли ишга бора олмаган ва бўйин боғич тақиб юрган.

Тергов доирасида Истанбул полиция бошқармасининг ҳодиса жойини кўздан кечириш бўлими ходимлари тайёрлаган баённома ҳам маълум бўлди. Унда хонадон жойлашган мажмуада қўриқчи ва кузатув камералари борлиги, кириш-чиқиш назорат қилиниши қайд этилган. Хонадоннинг темир эшигида бузиб кирилганлик излари аниқланмаган, йўлак ва меҳмонхонага кириш қисмида эса бир хил ранг ва нақшдаги тарелка бўлаклари топилган.

Меҳмонхонадаги ёғоч журнал столида турган металл қутидан гиёҳванд модда деб тахмин қилинаётган яшил ўсимликсимон модда топилган. Пакет ичидан сигарет ўраш қоғози, матоли чемодандан эса қора қисқичли пакетда шунга ўхшаш модда аниқланган.

Чемодандан 200 турк лирасидан иборат 3 дона банкнота ҳам топилган. Улар найча шаклида ўралган бўлиб, баённомада гиёҳванд моддаларни истеъмол қилишда фойдаланилган бўлиши мумкинлиги қайд этилган.

Айни вақтда Серҳат Мустафо Қиличнинг ўлими юзасидан тергов давом этмоқда.

Серҳат Мустафо ҚиличТурк актёриИстанбулТерговЎлим ҳолатиШоу-бизнесТуркия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумНилуфар Усмонова мухлисларини катта концертга чорламоқда: саналар маълумБугун, 00:15Машҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқдаМашҳур турк актёри ноутбук ўғирлаганликда гумон қилинмоқдаКеча, 13:50Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариБошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялариКеча, 13:18Мусулмон Юнусов: “Эркак ўз вазифасини тўлиқ бажарса, аёл кўчага чиқмайди” (видео)Мусулмон Юнусов: “Эркак ўз вазифасини тўлиқ бажарса, аёл кўчага чиқмайди” (видео)Кеча, 12:01Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Кеча, 11:11Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)09.09, 10:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди