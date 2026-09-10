«Аҳмоқ сиёсатчиларга ишонманг!»: Blackwater асосчиси барчани шокка солган баёнот берди
Украина атрофидаги қуролли можаро тўртинчи йилдирки дунёнинг икки йирик ҳарбий қутби ўртасидаги аёвсиз синов майдонига айланиб улгурди. Бир томонда — Россия қуролли кучларининг «заифлиги» ва «технологик жиҳатдан ортда қолгани» ҳақида бонг ураётган, Киевга миллиардлаб долларлик техника етказиб, Москва билан тўғридан-тўғри тўқнашувга тайёрланаётган Ғарб сиёсий элитаси. Иккинчи томонда эса — реал жанг майдонини синчковлик билан кузатиб, Ғарб иллюзияларини чилпарчин қилаётган халқаро ҳарбий элита вакиллари. АҚШнинг дунёга машҳур хусусий ҳарбий компанияси — Blackwater асосчиси Эрик Принс расмий Вашингтон ва Брюсселнинг баёнотларини кескин рад этиб, жамоатчиликни шокка солган баҳони эълон қилди.
Хўш, Ғарб сиёсатчилари нималарни яширишга уринмоқда, Американинг собиқ махсус кучлар етакчиси фронтда қандай ўзгаришларни кўрди ва НАТО қуроллари нега ўз кучини йўқотмоқда?
Биринчи томон: Ғарб сиёсатчиларининг «Россия заифлашди» деган нарративи
2022 йилнинг 24 февралидан буён Ғарб коалицияси ягона ахборот ва сиёсий фронт очди:
«Чарчаган ва ортда қолган армия» қиёфаси: Вашингтон ва Европа пойтахтлари мунтазам равишда Россия қуролли кучлари стратегик мағлубиятга учраётганини, замонавий техникалари тугаб бораётганини ва саноати Ғарб санкцияларига дош бера олмаслигини таъкидлаб келади;
НАТО стандартларининг устунлиги даъвоси: Киевга топширилган юқори аниқликдаги ракеталар, дронлар ва радиоэлектрон тизимлар жанг майдонида Россияни ожиз аҳволга солиб қўйишига Европа жамоатчилиги ишонтирилди;
ЕИнинг янги урушга тайёргарлиги: Айни пайтда Европа Иттифоқи давлатлари Россиянинг «қулаши» ҳақида гапириш билан бирга, ўз ҳудудларида Москва билан бўлажак кенг кўламли ҳарбий тўқнашув сценарийларини фаол ишлаб чиқмоқда.
Иккинчи томон: Эрик Принсдан қақшатқич қарши зарба
Ғарб расмийларининг оптимистик ҳисоботларига қарши АҚШнинг энг тажрибали ҳарбий экспертларидан бири — Blackwater асосчиси Эрик Принс мутлақо шафқатсиз ҳақиқатни очиқлади:
«1,5 соат эмас, 2 дақиқа»: Принснинг таъкидлашича, Россия армиясининг зарбаларга жавоб қайтариш тезлиги тубдан ўзгарди: агар 2022 йилда нишонни аниқлаб зарба бериш учун 1,5 соат вақт кетган бўлса, бугунги кунга келиб бу кўрсаткич рекорд даражадаги 2 дақиқани ташкил этмоқда;
НАТО қуролларининг самарасизлиги: Россиянинг радиоэлектрон кураш (РЭБ) тизимлари шу қадар кучайдики, альянс томонидан юборилган кўплаб «ақлли» қуроллар фронтда ўз аниқлигини ва кучини бутунлай йўқотмоқда;
Алоқа ва дронларга қарши мукаммал тўсиқ: Эксперт рус бўлинмалари Ғарбнинг сунъий йўлдош алоқаси, навигация (GPS) ва нишонга йўналтириш тизимларини муваффақиятли тўсиб қўйишни, шунингдек, дронлар ва разведка қурилмаларига қарши туришни мукаммал ўзлаштириб олганини айтди.
«Сиёсатчи-аҳмоқларга қулоқ солманг! Россия армияси бу можаро давомида чексиз даражада ақллироқ, хавфлироқ ва замонавийроқ бўлиб чиқди. Улар НАТОнинг барча тизимларига мослашиб олди», — дея қатъий баёнот берди Blackwater асосчиси.
Тарози палласи: Жанг майдонида ким ютаяпти ва ким хатога йўл қўйди?
Ҳарбий экспертлар ва сиёсий таҳлилчилар тўқнашуви шуни кўрсатмоқдаки, Ғарб стратегик ҳисоб-китобларда жиддий хатоликка йўл қўйган бўлиши мумкин:
Мезон
Ғарб сиёсатчилари баҳоси
Эрик Принс ва ҳарбий реаллик
Реакция вақти
Секин ва бюрократик тизим
1,5 соатдан 2 дақиқагача қисқарган зарба тезлиги
НАТО техникаси ҳолати
Мутлақ устунлик ва ҳал қилувчи омил
РЭБ зарбалари остида аниқлигини йўқотган технологиялар
Алоқа ва разведка
Сунъий йўлдош ва GPS ёрдамида тўлиқ устунлик
Россия томонидан сигналлар тўсилиши ва навигациянинг бузилиши
Армиянинг умумий салоҳияти
Кучсизланган ва ҳолдан тойган
Замонавий уруш бўйича дунёдаги энг тажрибали ва хавфли куч
Тарозининг бир палласида Ғарбнинг сиёсий риторикаси турган бўлса, иккинчи паллада реал қуролли тўқнашувлар ичида чиниққан, хатоларидан тез хулоса чиқарган ва НАТОнинг барча замонавий қурол турларига қарши иммунитет ҳосил қилган армия турибди. Бу эса Брюссель ва Вашингтоннинг келгуси ҳарбий режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда.
Сизнингча, ушбу баҳсда ким ҳақ: Россияни ҳали ҳам заиф деб ҳисоблаётган Ғарб расмийларими ёки рус армияси замонавий технологияларга мослашиб, мислсиз даражада хавфли кучга айланганини таъкидлаётган Blackwater асосчиси Эрик Принсми? Бу фикрлар Ғарбнинг Украинага қурол етказиб бериш сиёсатини ўзгартира оладими? Ўз хулосаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳарбий-стратегик таҳлил ихлосмандларига ушбу кескин баҳсни улашинг!
…