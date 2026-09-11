Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирда
Мисрда илгари номаълум бўлган Россия қуроли намойиш этилди.
Фото: Владимир ПЕКРЕСТ
Мисрда бўлиб ўтган «El Alamein International Airshow 2026» халқаро авиасалони нафақат Яқин Шарқ, балки океан орти ҳарбий таҳлилчиларини ҳам шок ҳолатига солиб қўйди. Бир томонда — Россия мудофаа саноатининг сўнгги йилларда кучли махфийлик остида ишлаб чиқаётган, жанг майдонида Ғарб ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларини доғда қолдиришга мўлжалланган янги авлод юқори аниқликдаги авиация ўқ-дорилари. Иккинчи томонда эса — мазкур кўргазмадаги экспозицияни синчковлик билан ўрганиб, номаълум тўртинчи снаряд қаршисида довдираб қолган АҚШ ҳарбий разведкаси ва етакчи таҳлилий марказлари турибди. АҚШнинг ҳарбий нашрлари орасида катта нуфузга эга бўлган TWZ (The War Zone) портали Мисрда намойиш этилган ушбу сирли қурол юзасидан жиддий хавотир билдирди.
Хўш, Пентагон мутахассисларининг диққатини тортган асосий ракеталар қайси, сирли қуролнинг кўриниши нега америкаликларни ўйга солди ва бу Россия зарба берувчи дронларининг янги инқилобидан дарак берадими?
Биринчи томон: Россиянинг кўргазмадаги янги арсенали ва махфий намуна
Мисрдаги халқаро авиасалонда Россия авиация техникаси ва унга мўлжалланган қурол-яроғлар алоҳида ажралиб турди:
«Монохром» ва «Ковер» намойиши: Кўргазма стендида мутахассислар эътиборини тортган биринчи рақамли техникалар — юқори аниқликдаги бошқарилувчи С-71М «Монохром» ва С-71К «Ковер» авиацион ўқ-дорилари бўлди;
«Бандероль» тизими: Шунингдек, экспозициядан замонавий нишонларга аниқ зарба беришга қодир бўлган S8000 «Бандероль» комплекси ҳам ўрин олди;
Аниқланмаган сирли тўртинчи қурол: Аммо энг катта шов-шувга ушбу учта машҳур модел ёнида турган, ҳозирча ҳеч қаерда номи эълон қилинмаган, мутлақо янги тўртинчи снаряд намунаси сабаб бўлди;
Конструкцион хусусиятлар: Таҳлилчиларнинг қайд этишича, ушбу номаълум қурол калта ва қалин корпусга, хочсимон (крест шаклидаги) дум қанотларига ҳамда тумшуқ қисмида оптик нишонга олиш датчигига эга;
Дронлар учун янги давр: Ўқ-дорининг ихчам ўлчамлари у махсус равишда оғир зарба берувчи янги авлод дронлари («Охотник» ёки янги турдаги БПЛАлар) учун ишлаб чиқилганини кўрсатмоқда.
Иккинчи томон: АҚШ экспертларининг хавотири ва TWZ портали баҳоси
Америкалик ҳарбий таҳлилчилар Россиянинг ушбу намойишини оддий маркетинг эмас, балки жиддий ҳарбий сигнал деб билмоқда:
Пентагон эътиборидаги стенд: TWZ таҳлилчилари кўргазмадаги бошқа давлатлар техникаларини бир четга суриб, айнан Россиянинг ушбу қуроллар линейкасига энг асосий урғуни қаратди;
Бош қотираётган разведка: АҚШ мутахассислари ушбу номаълум қурол қандай парвоз масофасига ва пардаланиш хусусиятига эга эканини аниқлаш устида бош қотирмоқда;
Россия зарба тизимидаги янги вектор: Ғарб таҳлилчиларининг хулосасига кўра, бу шунчаки битта снаряд эмас, балки Россия ҳарбий-ҳаво кучлари ва зарба берувчи учувчисиз аппаратларининг принципиал жиҳатдан янги ривожланиш босқичига қадам қўйганидан далолат беради.
«Биз кўриб турган ушбу номаълум намуна Россия авиациясининг зарба бериш тактикасида тамомила янги технологик вектор пайдо бўлганини ва дронлар интеграцияси кутилганидан анча тез кечаётганини англатади», — дея таъкидламоқда АҚШ ҳарбий доиралари мутахассислари.
Тарози палласи: Мудофаа мувозанати кимнинг фойдасига ўзгармоқда?
Мисрдаги кўргазма ортидан юзага келган экспертлар баҳси икки ҳарбий мактабнинг технологиялар борасидаги қарама-қаршилигини очиб бермоқда:
Баҳолаш мезони
Россиянинг кўргазмадаги позицияси
АҚШ ва НАТО экспертларининг кузатуви
Қуроллар тури
С-71М, С-71К, S8000 ва номаълум 4-намуна
Авиация ва дронлар учун мўлжалланган янги зарба арсенали
Технологик кўриниш
Калта корпус, хочсимон қанотлар, оптик бошқарув
Ҳаво мудофаасини осон ёриб ўтувчи паст баландликдаги янги каллак
Тактик мақсад
Нишонни аниқ уриш ва арзон дронларни қимматбаҳо снарядлар билан таъминлаш
Жанг майдонида Ғарб тизимлари устидан устунлик қилиш хавфи
Келгуси хулоса
Саноат серияли ишлаб чиқаришга тайёрлигини кўрсатди
АҚШ ҳаво мудофааси стратегиясини қайта кўриб чиқиш зарурияти
Тарози палласида бир томонда ўз ҳарбий саноатининг кутилмаган янгиликларини халқаро майдонда дадил намойиш этаётган ва дрон қуролларини миниатюралаштираётган Москва турган бўлса, иккинчи томонда ушбу сирли қуролнинг реал жанговар имкониятларини олдиндан башорат қила олмай, шошилинч таҳлилга киришган Вашингтон турибди.
Сизнингча, Мисрдаги авиасалонда намойиш этилган ушбу сирли янги қурол Россиянинг дрон урушларидаги устунлигини янада оширадими ёки АҚШ ва Ғарб ҳарбий саноати унга қарши янги авлод мудофаа тизимларини тезда топа оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва энг сўнгги ҳарбий технологиялар ҳамда геосиёсий рақобат таҳлилини дўстларингиз ва соҳа ихлосмандларига улашинг!
…