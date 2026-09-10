Европа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилди

·0·Техно
Европа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилди

Франция президенти Эмманюэль Макрон Европа ўзининг мустақил космик дастурини ишлаб чиқиши ва ўн йил ичида ўзининг одам ташувчи космик кема тизимига эга бўлиши кераклигини билдирди. Мазкур ташаббус Европанинг ўзга давлатлар технологияларига қарамлигига барҳам бериш ҳамда минтақанинг технологик суверенитетини таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Европа космик агентлиги (ESA) бош директори Жозеф Ашбахер ҳам шундай таклиф билан чиқиб, Европа ўз космик саноатига инвестицияларни кескин ошириши зарурлигини таъкидлади. У Европа давлатлари келгусида космосда «йўловчи» ёки «учувчи» бўлишни танлаши кераклигини қайд этди.

Босқичма-босқич ривожланиш режаси

Ҳозирги вақтда Европа ўз космонавтларини орбитага мустақил равишда чиқариш имкониятига эга эмас ва хорижий транспорт тизимларига таянади. Макрон тақдим этган режага мувофиқ, вазиятни келгуси ўн йилликда тубдан ўзгартириш кўзда тутилган.

Дастурнинг илк босқичи сифатида Европанинг Нйх юк кемасини яратиш режалаштирилган. Унга кўра, мазкур кема икки йилдан сўнг Халқаро космик станция билан туташиши лозим. Гарчи 2030-йилда ХКСни орбитадан чиқариш ишлари бошланиши эҳтимоли тутилган бўлса-да, бу жараён технологияларни синовдан ўтказиш учун муҳим қадам ҳисобланади.

Лотин ва Ой миссиялари

Шундан сўнг, беш йил ичида Ой сиртига Аргонаут қўниш аппаратини жўнатиш кўзда тутилган. Шундан кейингина Европа ўзининг тўлақонли космик парвозларига ўтиши режалаштирилган.

Ўн йил давомида Франц Гвианадаги Куру космодромидан учириладиган ҳамда европалик ва хорижий астронавтларни орбитага элтувчи махсус кема тайёрланиши керак. Бу эса Европага ўз космик инфратузилмасидан мустақил фойдаланиш имконини беради.

Молиявий харажатлар ва инвестициялар

Дастурни амалга ошириш улкан сармояларни талаб этади. Ашбахернинг таъкидлашича, Европа бу мақсад учун ўн йил мобайнида йилига тахминан 1 миллиард евро, яни жами 10 миллиард евро йўналтириши лозим бўлади.

Шу билан бирга, мавжуд хорижий хизматларга қарамликни сақлаб қолиш ҳам арзон тушмайди. ESA раҳбарининг ҳисоб-китобларига кўра, келгуси ўн йилликда астронавтларни космосга элтиш хизматларини харид қилиш учун тахминан 5 миллиард евро сарфланади. Шу боисдан ўз тизимини яратиш ортиқча харажат эмас, балки келажак учун стратегик сармоя сифатида баҳоланмоқда.

КосмосЕвропаESAЭмманюэль МакронТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошладиXiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошладиБугун, 21:26Гексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашдиГексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашдиБугун, 18:51Apple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетдиApple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетдиБугун, 18:22iPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиiPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиБугун, 17:56Фрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирдиФрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирдиБугун, 17:27Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!Бугун, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади