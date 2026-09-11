Нинкеар компанияси ИФА 2026 кўргазмасида U9 Pro ноутбукини тақдим этди

·40·Техно
Нинкеар компанияси ИФА 2026 кўргазмасида U9 Pro ноутбукини тақдим этди

Берлинда бўлиб ўтаётган ИФА 2026 кўргазмасида Нинкеар брендининг янги флагмани — 16 дюймли U9 Pro ноутбуки омма эътиборига ҳавола этилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу мобил компьютер дастурий таъминотни ишлаб чиқиш, контент яратиш ҳамда маҳаллий сунъий интеллект моделларидан фойдаланадиган иловалар билан ишлаш учун махсус мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг “ураги” сифатида Intel Core Ultra 9 185H процессори танланган. Meteor Lake оиласига мансуб мазкур чип 16 та ядро ва 22 та оқимни ўз ичига олади. Улар орасида олтита унумдор, саккизта энергия тежамкор ва паст қувват сарфлайдиган яна иккита қўшимча ядро мавжуд бўлиб, процессорнинг максимал частотаси 5,1 гигагерцга етади.

Унумдорлик ва график имкониятлар

График вазифалар учун саккизта Хе-ядроси ва 2,35 гигагерцгача частотага эга бўлган ўрнатилган Intel Арк ядроси масъулдир. Шунингдек, процессор таркибига 11 TOPS гача унумдорликни таъминловчи Intel AI Боост нейрон тезлаткичи ҳам ўрнатилган бўлиб, бу сунъий интеллект вазифаларини бажаришда муҳим аҳамият касб этади.

Кўргазмада намойиш этилган версия 24 GB LPDDR5 оператив хотира ва ҳажми 1 TB бўлган NVMe қаттиқ диск (SSD) билан жиҳозланган. Қурилманинг 16 дюймли экрани 2560×1600 пикселлар рухсатига эга бўлиб, 16:10 нисбатни ва 120 Hz частотани тақдим этади. Шунингдек, сРGB ранглар гаммасининг тўлиқ қамрови эълон қилинган.

Корпус ва уланиш имкониятлари

U9 Pro модели металл корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг ўлчамлари 360×250×21 миллиметрни, оғирлиги эса тахминан 1,7 килограммни ташкил қилади. Қурилма қуввати 79,8 В·соат бўлган аккумулятор билан таъминланган бўлиб, уни қувватлаш учун 100 ваттли адаптер кўзда тутилган.

Ноутбукнинг ён қирраларида қуйидаги портлар ва имкониятлар мавжуд:

  • Икки дона USB-C
  • Уч дона USB-А (USB 3.0 стандарти)
  • HDMI порти
  • микроСД карта учун слот
  • 3,5 мм аудиочиқиш ва Кенсингтон қулфи учун маҳкамлаш жойи
Симсиз уланишлар учун Wi-Fi 6 ва Bluetooth 5.2 технологиялари тақдим этилган. Видеомулоқотлар ва қўнғироқлар учун эса 2 мегапикселли камера ўрнатилган бўлиб, бу кундалик вазифалар учун етарли қулайлик яратади.

НинкеарНоутбукИФА 2026IntelТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космик чиқиндилардан ҳимоя: сувли «алюминий тухумлар» синовдан ўтдиКосмик чиқиндилардан ҳимоя: сувли «алюминий тухумлар» синовдан ўтдиБугун, 00:50Европа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилдиЕвропа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилдиКеча, 21:52Xiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошладиXiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошладиКеча, 21:26Гексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашдиГексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашдиКеча, 18:51Apple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетдиApple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетдиКеча, 18:22iPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиiPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиКеча, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади