Нинкеар компанияси ИФА 2026 кўргазмасида U9 Pro ноутбукини тақдим этди
Берлинда бўлиб ўтаётган ИФА 2026 кўргазмасида Нинкеар брендининг янги флагмани — 16 дюймли U9 Pro ноутбуки омма эътиборига ҳавола этилди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу мобил компьютер дастурий таъминотни ишлаб чиқиш, контент яратиш ҳамда маҳаллий сунъий интеллект моделларидан фойдаланадиган иловалар билан ишлаш учун махсус мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг “ураги” сифатида Intel Core Ultra 9 185H процессори танланган. Meteor Lake оиласига мансуб мазкур чип 16 та ядро ва 22 та оқимни ўз ичига олади. Улар орасида олтита унумдор, саккизта энергия тежамкор ва паст қувват сарфлайдиган яна иккита қўшимча ядро мавжуд бўлиб, процессорнинг максимал частотаси 5,1 гигагерцга етади.
Унумдорлик ва график имкониятларГрафик вазифалар учун саккизта Хе-ядроси ва 2,35 гигагерцгача частотага эга бўлган ўрнатилган Intel Арк ядроси масъулдир. Шунингдек, процессор таркибига 11 TOPS гача унумдорликни таъминловчи Intel AI Боост нейрон тезлаткичи ҳам ўрнатилган бўлиб, бу сунъий интеллект вазифаларини бажаришда муҳим аҳамият касб этади.
Кўргазмада намойиш этилган версия 24 GB LPDDR5 оператив хотира ва ҳажми 1 TB бўлган NVMe қаттиқ диск (SSD) билан жиҳозланган. Қурилманинг 16 дюймли экрани 2560×1600 пикселлар рухсатига эга бўлиб, 16:10 нисбатни ва 120 Hz частотани тақдим этади. Шунингдек, сРGB ранглар гаммасининг тўлиқ қамрови эълон қилинган.
Корпус ва уланиш имкониятлариU9 Pro модели металл корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, унинг ўлчамлари 360×250×21 миллиметрни, оғирлиги эса тахминан 1,7 килограммни ташкил қилади. Қурилма қуввати 79,8 В·соат бўлган аккумулятор билан таъминланган бўлиб, уни қувватлаш учун 100 ваттли адаптер кўзда тутилган.
Ноутбукнинг ён қирраларида қуйидаги портлар ва имкониятлар мавжуд:
- Икки дона USB-C
- Уч дона USB-А (USB 3.0 стандарти)
- HDMI порти
- микроСД карта учун слот
- 3,5 мм аудиочиқиш ва Кенсингтон қулфи учун маҳкамлаш жойи
…