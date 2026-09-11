Космик чиқиндилардан ҳимоя: сувли «алюминий тухумлар» синовдан ўтди

·0·Техно
Космик чиқиндилардан ҳимоя: сувли «алюминий тухумлар» синовдан ўтди

Хитойлик тадқиқотчилар космик аппаратлар учун тухум қобиғи геометриясига асосланган янги енгил ҳимоя конструкциясини яратишди. ixbt.com маълумотига кўра, сув билан тўлдирилган ва алюминий пластиналар орасига жойлаштирилган бўшлиқ шаклидаги элементлар массиви космик чиқиндилар зарбаларига қарши анъанавий қаттиқ материаллардан кўра самаралироқ эканини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сўнгги йилларда фазога ракета ва сунъий йўлдошлар кўплаб учирилиши натижасида Ер атрофидаги орбитада хавфли чиқиндилар сони кескин ортиб бормоқда. NASA маълумотларига кўра, орбитада ҳажми 10 сантиметрдан ошадиган 34 мингдан ортиқ, 1 дан 10 сантиметргача бўлган 900 мингга яқин ва 1 сантиметрдан кичик бўлган 128 миллионга яқин зарралар мавжуд. Улкан орбитал тезликда ҳаракатланадиган бундай кичик бўлаклар ҳам космик кемалар учун жиддий хавф туғдиради.

Космик ҳимоя технологиялари эволюцияси

Ҳозирги вақтда космик аппаратларни ҳимоя қилиш учун асосан Уиппл қалқонларидан фойдаланилади. Ушбу тизим корпусдан маълум масофада жойлашган юпқа ташқи панел бўлиб, у юқори тезликдаги зарба энергиясини маълум даражада ёйишга имкон беради. Бироқ янги ишланма мазкур принципни янада такомиллаштириб, мураккаб шаклдаги бўшлиқ элементлардан фойдаланишни таклиф этади.

Далян технология университети мутахассислари ишлаб чиққан конструкция иккита алюминий пластина орасига жойлаштирилган сув тўлдирилган алюминий қобиқлардан иборат. Тадқиқот муаллифларидан бири Юхин Ваннинг таъкидлашича, бундай тизимга зарба берилганда элементлар кетма-кет деформацияланиб, нуқтавий юкламани бутун массив бўйлаб тақсимлайди ва кинетик энергияни босқичма-босқич сўндиради.

Сув ва геометрининг аҳамияти

Конструкция самарадорлигини оширишда унинг ичидаги сув муҳим рол ўйнайди. Юқори тезликдаги тўқнашув вақтида суюқлик қобиқ ичида ҳаракатланиб, унинг деворларига босим ўтказади ва зарба тўлқинининг бир қисмини ўзига сингдиради. Натижада энергия янада тенг тақсимланади.

Олиб борилган тажрибалар ва компьютер моделлаштириш натижалари шуни кўрсатдики, янги «тухумсимон» қобиқлар массиви зарба тезлигини деярли 65 фоизга пасайтиришга муваффақ бўлган. Таққослаш учун, оддий қаттиқ алюминий пластина бу кўрсаткични атиги 51 фоиз фоизни ташкил этган. Энг яхши натижа элементларнинг тор учи ташқарига қаратилган конфигурацияда қайд этилган.

Келгусида олимлар минимал вазн эвазига энергия ютиш самарадорлигини янада ошириш мақсадида қобиқлар қалинлиги, геометрияси ва уларнинг ўлчоблар нисбатини оптималлаштиришни режалаштирмоқда.

Космик чиқиндиларТехнологияИлмий тадқиқотКосмонавтикаХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилдиЕвропа ўзининг пилотируемый космик кема яратишини эълон қилдиКеча, 21:52Xiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошладиXiaomi компанияси глобал бозор учун HyperOS 4 синовларини бошладиКеча, 21:26Гексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашдиГексоген муҳандислар хомиклар ёрдамида ақлли соат қувватлашдиКеча, 18:51Apple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетдиApple A20 Pro чипи унумдорлиги бўйича барча рақобатчилардан ўзиб кетдиКеча, 18:22iPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиiPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиКеча, 17:56Фрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирдиФрамеворк модул ноутбуклар нархини пасайтирдиКеча, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади