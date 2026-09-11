Ситора Фармоновадан давра ўртасида шов-шувли ҳаракат: Бу қандай синоат бўлди? (видео)
Ўзбек шоу-бизнесининг таниқли юлдузи, актриса ва бошловчи Ситора Фармонова ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган ғаройиб видеоси билан мухлисларини ҳайратда қолдирди. Мусиқа садолари остида одамлар кўнгилхушлик қилиб ўтирган ҳашаматли ресторан даврасининг қоқ марказига чиққан актриса қўлидаги бир уюм сопол ликопчаларни ерга бирма-бир уриб, синдириб ташлади. Оқ либосдаги юлдузнинг бу ҳаракати ортидан пол чил-чил бўлган идиш синиқларига тўлди, атрофдагилар эса бу манзарани олқишлар ва ҳайрат билан кузатишди. Кўпчилик бу ҳолатни «Ситоранинг стрессни енгиш усули» дея ҳазилга олган бўлса, бошқалар актрисанинг нега бундай қилгани сабабларини изламоқда. Хўш, бу шунчаки руҳий енгиллашишми ёки машҳур халқаро анъана?
Давра марказидаги шов-шув: Чил-парчин бўлган идишлар ва Ситоранинг табассуми
Видеолавҳада қайд этилган кадрлар томошабинни бир зумда ўзига жалб этади:
Қўлда бир тахлам ликопча: Актриса рестораннинг ўртасига бир тахлам махсус сопол ликопчаларни кўтариб чиқади;
Бирма-бир ерга уриш: У мусиқа оҳангига ҳамоҳанг тарзда идишларни шошилмасдан, завқ ва юқори кайфият билан кетма-кет уриб синдиради;
Синиқлар устидаги рақс: Пол бир зумда оппоқ сопол парчалари билан қопланади, актриса эса чапак чалиб, даврадагиларга кўтаринки кайфият улашади;
Олқишлар тўлқини: Атрофдаги меҳмонлар бу ҳолатдан чўчиб тушмасдан, аксинча, жараённи завқ билан тасвирга олиб, унга жўр бўлишади.
Стрессдан халос бўлишми ёки юнонча «Кефи» анъанаси?
Аслида Ситора Фармонова иштирокидаги бу манзара шунчаки асабий портлаш эмас, балки дунёга машҳур маданий одатнинг бир қисмидир:
Юнонча ликопча синдириш одати: Юнонистон ва Кипр анъаналарида байрам ва тўйларда ликопча синдириш («plate smashing») омад, шодлик келтириш ва ёмон руҳларни, бало-қазоларни ҳайдаш рамзи ҳисобланади;
Психологик енгиллашиш: Психологларнинг таъкидлашича, идиш синдириш инсонда йиғилиб қолган ички босим, чарчоқ ва стрессни чиқариб юборишнинг энг самарали экспресс-терапияларидан биридир;
Эркинлик ва ҳиссиётлар портлаши: Кадрларда Ситоранинг ҳар бир ликопчани синдиргани сайин юзида самимий қувонч ва ички енгиллик пайдо бўлаётганини кўриш мумкин.
Ҳаётий хулоса: Салбий эмоцияларни қандай чиқариш керак?
Кундалик иш, ташвиш ва шов-шувлар ичида яшайдиган инсонлар учун бундай ноодатий усуллар ҳақиқий нажот бўлиши мумкин:
Ичингизда йиғилган хафагарчилик ва стрессни ўз вақтида ташқарига чиқармаслик руҳий тушкунликка олиб келади;
Санъат, рақс ёки мана шундай рамзий хатти-ҳаракатлар инсон руҳиятини янгилашга ёрдам беради;
Ҳаётни ҳаддан ташқари жиддий қабул қилмасдан, баъзида барча қолипларни синдириб, самимий кулгуга эрк бериш лозим.
Ситора Фармонованинг бу ҳаракати мухлисларга ҳаётнинг ҳар бир лаҳзасидан завқ олиш ва кераксиз ташвишларни худди ўша сопол идишлардек чил-парчин қилиб ташлаш кераклигини эслатди.
Сизнингча, ликопчаларни синдириб стрессдан халос бўлиш ҳақиқатан ҳам самарали усулми ёки бу шунчаки ортиқча исрофгарчилик? Сиз оғир иш ҳафтасидан кейин асабларни тинчлантириш учун қандай йўл тутасиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ҳаётида стресс кўпайиб кетган танишларингизга ушбу видео-лавҳани улашинг!
…