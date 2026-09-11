Ситора Фармоновадан давра ўртасида шов-шувли ҳаракат: Бу қандай синоат бўлди? (видео)

·0·Жамият
Ситора Фармоновадан давра ўртасида шов-шувли ҳаракат: Бу қандай синоат бўлди? (видео)

Ўзбек шоу-бизнесининг таниқли юлдузи, актриса ва бошловчи Ситора Фармонова ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган ғаройиб видеоси билан мухлисларини ҳайратда қолдирди. Мусиқа садолари остида одамлар кўнгилхушлик қилиб ўтирган ҳашаматли ресторан даврасининг қоқ марказига чиққан актриса қўлидаги бир уюм сопол ликопчаларни ерга бирма-бир уриб, синдириб ташлади. Оқ либосдаги юлдузнинг бу ҳаракати ортидан пол чил-чил бўлган идиш синиқларига тўлди, атрофдагилар эса бу манзарани олқишлар ва ҳайрат билан кузатишди. Кўпчилик бу ҳолатни «Ситоранинг стрессни енгиш усули» дея ҳазилга олган бўлса, бошқалар актрисанинг нега бундай қилгани сабабларини изламоқда. Хўш, бу шунчаки руҳий енгиллашишми ёки машҳур халқаро анъана?

Давра марказидаги шов-шув: Чил-парчин бўлган идишлар ва Ситоранинг табассуми

Видеолавҳада қайд этилган кадрлар томошабинни бир зумда ўзига жалб этади:

  • Қўлда бир тахлам ликопча: Актриса рестораннинг ўртасига бир тахлам махсус сопол ликопчаларни кўтариб чиқади;

  • Бирма-бир ерга уриш: У мусиқа оҳангига ҳамоҳанг тарзда идишларни шошилмасдан, завқ ва юқори кайфият билан кетма-кет уриб синдиради;

  • Синиқлар устидаги рақс: Пол бир зумда оппоқ сопол парчалари билан қопланади, актриса эса чапак чалиб, даврадагиларга кўтаринки кайфият улашади;

  • Олқишлар тўлқини: Атрофдаги меҳмонлар бу ҳолатдан чўчиб тушмасдан, аксинча, жараённи завқ билан тасвирга олиб, унга жўр бўлишади.

Стрессдан халос бўлишми ёки юнонча «Кефи» анъанаси?

Аслида Ситора Фармонова иштирокидаги бу манзара шунчаки асабий портлаш эмас, балки дунёга машҳур маданий одатнинг бир қисмидир:

  • Юнонча ликопча синдириш одати: Юнонистон ва Кипр анъаналарида байрам ва тўйларда ликопча синдириш («plate smashing») омад, шодлик келтириш ва ёмон руҳларни, бало-қазоларни ҳайдаш рамзи ҳисобланади;

  • Психологик енгиллашиш: Психологларнинг таъкидлашича, идиш синдириш инсонда йиғилиб қолган ички босим, чарчоқ ва стрессни чиқариб юборишнинг энг самарали экспресс-терапияларидан биридир;

  • Эркинлик ва ҳиссиётлар портлаши: Кадрларда Ситоранинг ҳар бир ликопчани синдиргани сайин юзида самимий қувонч ва ички енгиллик пайдо бўлаётганини кўриш мумкин.

Ҳаётий хулоса: Салбий эмоцияларни қандай чиқариш керак?

Кундалик иш, ташвиш ва шов-шувлар ичида яшайдиган инсонлар учун бундай ноодатий усуллар ҳақиқий нажот бўлиши мумкин:

  • Ичингизда йиғилган хафагарчилик ва стрессни ўз вақтида ташқарига чиқармаслик руҳий тушкунликка олиб келади;

  • Санъат, рақс ёки мана шундай рамзий хатти-ҳаракатлар инсон руҳиятини янгилашга ёрдам беради;

  • Ҳаётни ҳаддан ташқари жиддий қабул қилмасдан, баъзида барча қолипларни синдириб, самимий кулгуга эрк бериш лозим.

Ситора Фармонованинг бу ҳаракати мухлисларга ҳаётнинг ҳар бир лаҳзасидан завқ олиш ва кераксиз ташвишларни худди ўша сопол идишлардек чил-парчин қилиб ташлаш кераклигини эслатди.

Сизнингча, ликопчаларни синдириб стрессдан халос бўлиш ҳақиқатан ҳам самарали усулми ёки бу шунчаки ортиқча исрофгарчилик? Сиз оғир иш ҳафтасидан кейин асабларни тинчлантириш учун қандай йўл тутасиз? Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ҳаётида стресс кўпайиб кетган танишларингизга ушбу видео-лавҳани улашинг!

Ситора Фармоноваликопча синдиришстрессни енгиш усуллариўзбек шоу-бизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Оёққа скотчланган $240 минг ва сохта долларлар»: Чегарада қозоғистонликлар қўлга олинди«Оёққа скотчланган $240 минг ва сохта долларлар»: Чегарада қозоғистонликлар қўлга олиндиБугун, 13:33Қорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилдиҚорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилдиБугун, 12:35«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солди«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солдиБугун, 09:04Энди қачон шовқин қилиш мумкин эмас? Янги қоидалар кучга кирадиЭнди қачон шовқин қилиш мумкин эмас? Янги қоидалар кучга кирадиБугун, 08:34Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)Бугун, 08:29Қашқадарёлик қиз покистонлик йигитга турмушга чиқди (видео)Қашқадарёлик қиз покистонлик йигитга турмушга чиқди (видео)Бугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари