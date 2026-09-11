Ўзбекистонда гўшт импорти кескин ошди: бозорда нархлар қандай?
Ижтимоий тармоқларда хориждан гўшт олиб кириш тўхтатилгани ва шу сабаб бозорларда нархлар ошгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Бироқ Божхона қўмитаси мамлакатга гўшт импортида ҳеч қандай узилиш кузатилмаётганини маълум қилди.
“Дарё” мухбири Тошкентдаги Chorsu Bazaarдаги нарх-наволарни ўрганди. Бозор расталарида маҳаллий мол ва қўй гўшти билан бир қаторда хориждан келтирилган маҳсулотлар ҳам сотилмоқда.
Айни пайтда мол гўшти 110–170 минг сўм, қўй гўшти эса 130–170 минг сўм атрофида таклиф қилинмоқда. Қозоғистон ва Покистондан олиб келинаётган гўшт маҳсулотларининг нархи эса 65–90 минг сўмни ташкил этмоқда.
Сотувчиларнинг таъкидлашича, импорт гўштига талаб бор. Айрим ҳолатларда етказиб беришда қисқа узилишлар кузатилса-да, хориждан маҳсулот олиб келиш тўлиқ тўхтамаган.
Божхона қўмитаси маълумотига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон 870 миллион долларлик гўшт маҳсулотлари импорт қилган. 2026 йилнинг январь–август ойларида эса бу кўрсаткич 678 миллион долларга етган.
Ҳозир мамлакатга гўшт маҳсулотлари 29 та давлатдан олиб кирилмоқда. Жорий йилдаги импортнинг 519 миллион доллари қорамол, 54,6 миллион доллари товуқ ва 47,8 миллион доллари қўй гўшти ҳисобига тўғри келган.
Қизиғи, 2026 йилнинг дастлабки саккиз ойида гўшт импорти ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 173 миллион долларга кўпайган.
…