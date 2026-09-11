Ўзбекистонда гўшт импорти кескин ошди: бозорда нархлар қандай?

·1·Ўзбекистон
Ўзбекистонда гўшт импорти кескин ошди: бозорда нархлар қандай?

Ижтимоий тармоқларда хориждан гўшт олиб кириш тўхтатилгани ва шу сабаб бозорларда нархлар ошгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда. Бироқ Божхона қўмитаси мамлакатга гўшт импортида ҳеч қандай узилиш кузатилмаётганини маълум қилди.

“Дарё” мухбири Тошкентдаги Chorsu Bazaarдаги нарх-наволарни ўрганди. Бозор расталарида маҳаллий мол ва қўй гўшти билан бир қаторда хориждан келтирилган маҳсулотлар ҳам сотилмоқда.

Айни пайтда мол гўшти 110–170 минг сўм, қўй гўшти эса 130–170 минг сўм атрофида таклиф қилинмоқда. Қозоғистон ва Покистондан олиб келинаётган гўшт маҳсулотларининг нархи эса 65–90 минг сўмни ташкил этмоқда.

Сотувчиларнинг таъкидлашича, импорт гўштига талаб бор. Айрим ҳолатларда етказиб беришда қисқа узилишлар кузатилса-да, хориждан маҳсулот олиб келиш тўлиқ тўхтамаган.

Божхона қўмитаси маълумотига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон 870 миллион долларлик гўшт маҳсулотлари импорт қилган. 2026 йилнинг январь–август ойларида эса бу кўрсаткич 678 миллион долларга етган.

Ҳозир мамлакатга гўшт маҳсулотлари 29 та давлатдан олиб кирилмоқда. Жорий йилдаги импортнинг 519 миллион доллари қорамол, 54,6 миллион доллари товуқ ва 47,8 миллион доллари қўй гўшти ҳисобига тўғри келган.

Қизиғи, 2026 йилнинг дастлабки саккиз ойида гўшт импорти ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 173 миллион долларга кўпайган.

Божхона қўмитасиChorsu Bazaarгўшт импортиқозоғистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

18 ёшга етмаганлар учун никоҳда янги қоида жорий этилади18 ёшга етмаганлар учун никоҳда янги қоида жорий этиладиБугун, 17:16Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Ўзбекистонда бу кузда ёмғир кўпайиши мумкин: қайси ҳудудларда ёғингарчилик кутилмоқда?Бугун, 16:191 октябрдан Тошкентда йўл ҳақи қимматлаши мумкин1 октябрдан Тошкентда йўл ҳақи қимматлаши мумкинБугун, 11:37Тошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкинТошкентда метро ва автобус йўлкира нархи қимматлашиши мумкинБугун, 00:142027 йилдан мактаб дарсликлари янги алифбода чоп этилади2027 йилдан мактаб дарсликлари янги алифбода чоп этиладиКеча, 17:00Маст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилдиМаст ҳолда рулга ўтирганларни умрбод ҳуқуқдан маҳрум қилиш таклиф этилдиКеча, 16:10
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?