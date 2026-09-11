ChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирди

·14·Дунё
ChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирди

Кенияда сунъий интеллектдан фойдаланиш билан боғлиқ ўзгаришлар минглаб одамларнинг кундалик даромадига таъсир қилди. Айниқса, онлайн платформалар орқали маълумотларни саралаш, матнларни белгилаш ва AI тизимларини ўқитиш каби ишларни бажариб келган фрилансерлар қийин вазиятга тушиб қолган.

Улар хорижий компаниялар учун сунъий интеллект моделларини такомиллаштиришга ёрдам берувчи вазифаларни бажарган. Бироқ AI технологиялари ривожланиб, айрим жараёнларнинг автоматлаштирилиши натижасида бундай ишларга бўлган эҳтиёж пасайган.

Бу эса Кенияда мазкур соҳадан даромад олиб келган кўплаб инсонларнинг буюртмаларсиз қолишига сабаб бўлган. Айрим ишчилар учун AI технологияларининг жадал тараққиёти янги имкониятдан кўра, даромад манбаининг қисқаришига айланмоқда.

Мутахассислар эса сунъий интеллект меҳнат бозорида айрим касбларга бўлган талабни ўзгартириши, шу билан бирга янги иш ўринларини ҳам пайдо қилиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Кениясунъий интеллектфрилансерларAI моделлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға бердиМоди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға бердиБугун, 17:22436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?Бугун, 17:22«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқардиБугун, 17:09Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинЕрнинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинБугун, 17:09Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Бугун, 16:26Кремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиКремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиБугун, 15:06
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи