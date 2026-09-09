Тимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирди

·80·Дунё
Тимсоҳ ҳайвонот боғи ходимига ҳужум қилиб, уни ўлдирди

Янги Гвинеянинг Порт-Морсби шаҳрида жойлашган Adventure Park ҳайвонот боғида фожиали воқеа содир бўлди. Тимсоҳ боғ ходимига ҳужум қилиб, уни оғир жароҳатлади ва оқибатда ходим вафот этди. Бу ҳақда “Daily Mail” хабар берди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 5 сентябрь куни тушдан кейин юз берган. Ходим тимсоҳга товуқ бераётган пайтда ҳайвон унинг оёғидан тишлаб, сув томон тортиб кетган. Шундан кейин тимсоҳ ўз ўлжасини “ўлим айланиши” деб аталадиган усулда айлантирган.

Ҳужум содир бўлаётган вақтда бошқа бир ходим ҳам тимсоҳга яқинлашиб, унинг бошига уриш орқали ҳамкасбини қутқаришга уринган. Ҳайвонот боғига ташриф буюрганлардан бири эса панжара орасидан таёқ узатиб, ҳужумга учраган ходимни қутқаришга ҳаракат қилган.

Воқеа гувоҳи Коибуга Ремдининг айтишича, тимсоҳ ходимни тахминан бир соат давомида қўйиб юбормаган.

“Кўпчилигимиз воқеани кўрдик, бироқ унга ёрдам бериш учун жуда кам имкониятимиз бор эди. Бизнинг ягона чорамиз полицияга ёрдам сўраб қўнғироқ қилиш бўлди”, деган у.

Полиция воқеа жойига етиб келгач, “Adventure Park” ходимлари қутқарув ишларини енгиллаштириш мақсадида тимсоҳ сақланадиган ҳавзадаги сувни чиқара бошлаган. Ҳужумга учраган ходим эса кўп қон йўқотган.

Гувоҳлардан бири полиция тимсоҳни тўхтатиш учун бир неча марта ўқ узганини маълум қилди.

“Тимсоҳ биринчи ўқдан кейин ўлмади. Полиция бир неча марта ўқ узди. Фақат 11-ўқдан кейин тимсоҳ ўлди”, деган гувоҳ.

Шундан сўнг ходим тимсоҳдан қутқариб олиниб, шифохонага етказилган. Аммо шифокорларнинг саъй-ҳаракатларига қарамай, у 6 сентябрь куни эрталаб олган жароҳатлари оқибатида вафот этган. Маълумотларга кўра, марҳум ходим ушбу ҳайвонот боғида қарийб икки йил давомида ишлаб келган.

Мазкур фожиали ҳужумдан бир неча ой олдин ҳайвонот боғи ходимларининг тимсоҳларга жуда яқинлашгани акс этган бир нечта видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалган эди.

Улардан бирида ходим улкан тимсоҳнинг юзидан атиги бир неча сантиметр нарида тургани ва ҳайвоннинг устига сув сачратгани кўринади. Кейин эса у тимсоҳнинг устига ўтириб, уни бўйнидан тортган.

Бошқа видеода эса ходим катта тимсоҳнинг орқасига бир оёғини қўйиб тургани ва томошабинларга ҳайвонни боқиш жараёнини намойиш қилгани акс этган.

Яна бир видеода ходим улкан тимсоҳнинг бурнига қўл теккизиб, унинг жағлари олдида тургани кўринган. Бу тасвирлар ҳайвонот боғидаги ходимлар ва йирик йиртқичлар ўртасидаги хавфли даражада яқин муносабатларга эътибор қаратган.

Айни пайтда Порт-Морсбидаги “Adventure Park” ҳайвонот боғи номаълум муддатга ёпилган. Воқеа юзасидан тегишли текширув ишлари олиб борилмоқда.

Adventure ParkПорт-МорсбиТимсоҳфожиали ҳужумҳайвонот боғиполицияқўл узоқлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилдиҚозоғистонда «Айтхожин» деб номланган янги картошка нави яратилдиБугун, 19:03Тўй меҳмонларига қимматбаҳо тақинчоқлар улашилди (видео)Тўй меҳмонларига қимматбаҳо тақинчоқлар улашилди (видео)Бугун, 16:39Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бугун, 16:14Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган отаЎғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган отаБугун, 15:16Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБалиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБугун, 14:4722 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этди22 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этдиБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда