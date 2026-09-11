Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди

·2·Авто
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди

Гиннеснинг янги рекордлар китоби дунё юзини кўрди. Унинг навбатдаги нашридан бутун сайёра бўйлаб қайд этилган ўнлаб фавқулодда жаҳон ютуқлари ва эътиборга молик рекордлар ўрин олди. Улар орасида энг тор Fiat автомобили ҳам бор. Бу ҳақда UPI хабар берди.

Оммабоп тўпламнинг янги ҳар йилги нашрида кўплаб ноёб ютуқлар, қизиқарли натижалар ва ҳайратланарли рекордлар жамланган. Китобдаги энг эътиборга молик иштирокчилардан бири классик Fiat автомобилининг энини атиги 50 сантиметргача торайтириб, уни қайта ишлаб чиққан италиялик механик бўлди.

Конструкция муаллифи оддий автомобильни мутлақо ғайриоддий транспорт воситасига айлантириб, дунёдаги энг тор ҳаракатланадиган машинани ясашга муваффақ бўлган. Шу тариқа унинг техник ечими Гиннес рекордлар китоби саҳифаларидан жой олди.

Ғайриоддий транспорт воситасидан ташқари, янги рекордлар китоби саҳифаларида юзлаб бошқа ақл бовар қилмас фактлар ва инсонларни ҳайратга солувчи қобилиятлар ҳам тақдим этилган. Муҳаррирлар нашрга спорт натижалари ва турли технологик экспериментларни, шунингдек, камдан-кам учрайдиган табиат ҳодисаларини ҳам киритган.

U

Муаллифларнинг таъкидлашича, реестрнинг ҳар йилги янгиланиб бориши инсон хаёлоти, ижодкорлиги ва муҳандислик фикрининг ривожланишини кузатиш ва қайд этишга ёрдам беради.

Китобнинг дунё юзини кўриши анъанавий тарзда нашрнинг асосий қаҳрамонларини расмий тақдим этиш маросими билан кечади. Рекорд ўрнатиш учун тайёргарликка йиллаб вақт сарфлаган иштирокчиларга жаҳон рекордчиси мақомини тасдиқловчи номинал сертификатлар топширилган.

Янги нашр аллақачон халқаро сотувга чиқарилган бўлиб, дунёнинг турли бурчакларидаги китобхонлар учун тақдим этилган.

Гиннес рекордлар китобиFiat автомобилИтальян механиктехнологик экспериментлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Chery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқдаChery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқдаБугун, 13:51Toyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этдиToyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этди09.09, 17:54Афсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилиндиАфсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилинди07.09, 00:29Янги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўриндиЯнги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўринди06.09, 19:53Митсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланадиМитсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланади05.09, 19:29Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилдиЯнги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди05.09, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди