Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Гиннеснинг янги рекордлар китоби дунё юзини кўрди. Унинг навбатдаги нашридан бутун сайёра бўйлаб қайд этилган ўнлаб фавқулодда жаҳон ютуқлари ва эътиборга молик рекордлар ўрин олди. Улар орасида энг тор Fiat автомобили ҳам бор. Бу ҳақда UPI хабар берди.
Оммабоп тўпламнинг янги ҳар йилги нашрида кўплаб ноёб ютуқлар, қизиқарли натижалар ва ҳайратланарли рекордлар жамланган. Китобдаги энг эътиборга молик иштирокчилардан бири классик Fiat автомобилининг энини атиги 50 сантиметргача торайтириб, уни қайта ишлаб чиққан италиялик механик бўлди.
Конструкция муаллифи оддий автомобильни мутлақо ғайриоддий транспорт воситасига айлантириб, дунёдаги энг тор ҳаракатланадиган машинани ясашга муваффақ бўлган. Шу тариқа унинг техник ечими Гиннес рекордлар китоби саҳифаларидан жой олди.
Ғайриоддий транспорт воситасидан ташқари, янги рекордлар китоби саҳифаларида юзлаб бошқа ақл бовар қилмас фактлар ва инсонларни ҳайратга солувчи қобилиятлар ҳам тақдим этилган. Муҳаррирлар нашрга спорт натижалари ва турли технологик экспериментларни, шунингдек, камдан-кам учрайдиган табиат ҳодисаларини ҳам киритган.
Муаллифларнинг таъкидлашича, реестрнинг ҳар йилги янгиланиб бориши инсон хаёлоти, ижодкорлиги ва муҳандислик фикрининг ривожланишини кузатиш ва қайд этишга ёрдам беради.
Китобнинг дунё юзини кўриши анъанавий тарзда нашрнинг асосий қаҳрамонларини расмий тақдим этиш маросими билан кечади. Рекорд ўрнатиш учун тайёргарликка йиллаб вақт сарфлаган иштирокчиларга жаҳон рекордчиси мақомини тасдиқловчи номинал сертификатлар топширилган.
Янги нашр аллақачон халқаро сотувга чиқарилган бўлиб, дунёнинг турли бурчакларидаги китобхонлар учун тақдим этилган.
…