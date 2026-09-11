Коинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилди
Муон Спасе компанияси коинотда тарихда илк бор қаттиқ рухни ишчи тана сифатида ишлатувчи Холл двигателини муваффақиятли синовдан ўтказди. ixbt.com маълумотига кўра, Старlight деб номланган қурилма биринчи уринишдаёқ ишга тушиб, космик аппарат траекториясини ўзгартиришга муваффақ бўлди ва бу Ерости кузатувлари орқали тўлиқ тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур муҳим синов 1-июль куни СEРТ-ИИИ космик аппарати ёрдамида амалга оширилди. Ушбу миссия янги турдаги двигател қурилмасини реал орбитал шароитда текшириш учун махсус тайёрланган эди. Телеметрия маълумотлари дастлабки ерусти синовлари натижалари билан тўлиқ мос келди. Тизим рухни барқарор тарзда узатиб, буғлантирди ва двигател ҳисобланган ўлчамдаги тортиш кучини ҳосил қилди.
Анъанавий газларга муқобил ечимАйни пайтда сунъий йўлдошлардаги аксарият замонавий Холл двигателлари ксенон ёки криптондан фойдаланади. Бироқ бу газларни юқори босим остида сақлаш талаб этилади, бунинг учун эса қўшимча баллонлар керак бўлиб, улар аппаратнинг оғирлигини оширади ва тузилишини мураккаблаштиради. Старlight эса қаттиқ рух билан ишлайди ва юқори босимли резервуарга эҳтож қолдирмайди.
Рухнинг яна бир муҳим афзаллиги унинг арзонлиги ва хомашёнинг кенг қамровда мавжудлигидир. Бу йирик сунъий йўлдош гуруҳлари учун ўта муҳим аҳамият касб этади. Чунки битта аппарат двигателининг таннархини бироз пасайтириш ҳам ўнлаб ёки юзлаб сунъий йўлдошлардан иборат тизимлар миқёсида улкан иқтисодий тежамкорликни таъминлайди.
Келажакдаги режалар ва хавфсизлик чоралариМуон Спасе компанияси Старlight двигателидан сунъий йўлдошлар орбитасини кўтариш ва тўғрилаш, уларни белгиланган ҳолатда ушлаб туриш ҳамда аппаратларни орбитадан бошқариладиган тарзда чиқариш учун фойдаланишни режалаштирмоқда. Ҳозирги версия кичик ва ўрта ўлчамдаги сунъий йўлдошларга мўлжалланган.
Синов жараёнида муҳандислар буғланган рух қурилма сиртининг ифлосланишига олиб келиш-келмаслигини ҳам текширдилар. Датчиклар двигател яқинида дастлабки консерватив ҳисоб-китобларда тахмин қилинганидан камроқ чиқинди қолдиқлари борлигини аниқлади. Олинган маълумотлар рухнинг тарқалиши ва унинг сунъий йўлдош жиҳозларига таъсирини аниқроқ моделлаштиришга ёрдам беради.
Кейинги босқичда Муон Спасе Старlight'ни тижоратда қўллашга тайёргарлик кўради. Компания қурилманинг ишончлилигини ошириш, унинг серияли ишлаб чиқарилишини йўлга қўйиш ва ишчи тана чиқиндиларини бошқаришни оптималлаштириш ниятида. Агар кейинги текширувлар илк тажриба натижаларини тўлиқ тасдиқласа, қаттиқ металл сунъий йўлдошлар электр двигателларида анъанавий газларнинг амалий муқобилига айланиши мумкин.
…