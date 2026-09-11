Коинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилди

·20·Техно
Коинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилди

Муон Спасе компанияси коинотда тарихда илк бор қаттиқ рухни ишчи тана сифатида ишлатувчи Холл двигателини муваффақиятли синовдан ўтказди. ixbt.com маълумотига кўра, Старlight деб номланган қурилма биринчи уринишдаёқ ишга тушиб, космик аппарат траекториясини ўзгартиришга муваффақ бўлди ва бу Ерости кузатувлари орқали тўлиқ тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур муҳим синов 1-июль куни СEРТ-ИИИ космик аппарати ёрдамида амалга оширилди. Ушбу миссия янги турдаги двигател қурилмасини реал орбитал шароитда текшириш учун махсус тайёрланган эди. Телеметрия маълумотлари дастлабки ерусти синовлари натижалари билан тўлиқ мос келди. Тизим рухни барқарор тарзда узатиб, буғлантирди ва двигател ҳисобланган ўлчамдаги тортиш кучини ҳосил қилди.

Анъанавий газларга муқобил ечим

Айни пайтда сунъий йўлдошлардаги аксарият замонавий Холл двигателлари ксенон ёки криптондан фойдаланади. Бироқ бу газларни юқори босим остида сақлаш талаб этилади, бунинг учун эса қўшимча баллонлар керак бўлиб, улар аппаратнинг оғирлигини оширади ва тузилишини мураккаблаштиради. Старlight эса қаттиқ рух билан ишлайди ва юқори босимли резервуарга эҳтож қолдирмайди.

Рухнинг яна бир муҳим афзаллиги унинг арзонлиги ва хомашёнинг кенг қамровда мавжудлигидир. Бу йирик сунъий йўлдош гуруҳлари учун ўта муҳим аҳамият касб этади. Чунки битта аппарат двигателининг таннархини бироз пасайтириш ҳам ўнлаб ёки юзлаб сунъий йўлдошлардан иборат тизимлар миқёсида улкан иқтисодий тежамкорликни таъминлайди.

Келажакдаги режалар ва хавфсизлик чоралари

Муон Спасе компанияси Старlight двигателидан сунъий йўлдошлар орбитасини кўтариш ва тўғрилаш, уларни белгиланган ҳолатда ушлаб туриш ҳамда аппаратларни орбитадан бошқариладиган тарзда чиқариш учун фойдаланишни режалаштирмоқда. Ҳозирги версия кичик ва ўрта ўлчамдаги сунъий йўлдошларга мўлжалланган.

Синов жараёнида муҳандислар буғланган рух қурилма сиртининг ифлосланишига олиб келиш-келмаслигини ҳам текширдилар. Датчиклар двигател яқинида дастлабки консерватив ҳисоб-китобларда тахмин қилинганидан камроқ чиқинди қолдиқлари борлигини аниқлади. Олинган маълумотлар рухнинг тарқалиши ва унинг сунъий йўлдош жиҳозларига таъсирини аниқроқ моделлаштиришга ёрдам беради.

Кейинги босқичда Муон Спасе Старlight'ни тижоратда қўллашга тайёргарлик кўради. Компания қурилманинг ишончлилигини ошириш, унинг серияли ишлаб чиқарилишини йўлга қўйиш ва ишчи тана чиқиндиларини бошқаришни оптималлаштириш ниятида. Агар кейинги текширувлар илк тажриба натижаларини тўлиқ тасдиқласа, қаттиқ металл сунъий йўлдошлар электр двигателларида анъанавий газларнинг амалий муқобилига айланиши мумкин.

Муон СпасеСтарлигҳтХолл двигателиКосмик технологияларСунъий йўлдош
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиXiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиБугун, 15:54Elon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиElon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиБугун, 15:24iPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиiPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиБугун, 15:20Сунъий интеллект соҳаси етакчиси Эндрю Таллак Meta компаниясини тарк этдиСунъий интеллект соҳаси етакчиси Эндрю Таллак Meta компаниясини тарк этдиБугун, 14:50АҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқдаАҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқдаБугун, 14:24Huawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиHuawei Пура Х Виев смартфони илк кунда 180 минг нусхада сотилдиБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади