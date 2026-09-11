Моди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға берди

·4·Дунё
Моди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға берди

Фото: Кристина Соловьёва, РИА «Новости»
Нью-Деҳлида очилган 18-БРИКС саммити майдони — ҳашаматли «Бҳарат Мандапам» конгресс-кўргазмалар мажмуасида жаҳон сиёсатининг икки йирик етакчиси ўртасидаги учрашув катта резонансга сабаб бўлди. Россия президенти Владимир Путин ва Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди геосиёсий ноаниқликлар ва глобал босимлар гирдобида икки томонлама «алоҳида ва имтиёзли стратегик шериклик»ни янада мустаҳкамлаш бўйича тарихий келишувга эришди. Учрашув аввалида Модининг россиялик ҳамкасбига берган рамзий туҳфаси эса таҳлилчилар томонидан нафақат дипломатик ишора, балки бутун музокараларнинг руҳини белгилаб берган чуқур фалсафий қадам сифатида баҳоланмоқда. Хўш, Деҳлидаги ёпиқ эшиклар ортида қандай масалалар келишиб олинди, икки минг йиллик «Тирукурал» китоби ортида қандай маъно ётибди ва Моди-Путин иттифоқи БРИКС келажагига қандай таъсир кўрсатади?

«Бҳарат Мандапам»даги учрашув ва фалсафий совғанинг сири

Саммитнинг асосий аренасида бўлиб ўтган мулоқотнинг илк дақиқалариданоқ ўзига хос тафсилотлар кўзга ташланди:

  • «Бҳарат Мандапам» марказида қутлов: Россия етакчиси саммит бўлиб ўтаётган бош мажмуага етиб келди ва уни Ҳиндистон бош вазири юксак дипломатик эҳтиром билан шахсан қарши олди;

  • 2000 йиллик «Тирукурал» туҳфаси: Музокаралар бошланишида Нарендра Моди Владимир Путинга тамил адабиётининг буюк шоири ва файласуфи Тируваллувар томонидан икки минг йил муқаддам ёзилган, рус тилига махсус таржима қилинган қадимий «Тирукурал» китобини совға қилди;

  • Адолат ва бошқарув фалсафаси: «Тирукурал» асари ҳаёт мазмуни, давлатни оқилона бошқариш, адолат ва раҳм-шафқат қоидаларини ўзида жамлаган бўлиб, Моди бу асар замонавий глобал бошқарув инқирози даврида ҳам ўз долзарблигини йўқотмаганига эътибор қаратди;

  • Шахсий ишонч дипломатияси: Икки етакчининг сўнгги икки ҳафта ичида (Бишкекдаги учрашувдан кейин) иккинчи бор юзма-юз кўришиши Кремль ва Деҳли ўртасидаги алоқалар юқори динамикага чиққанини кўрсатди.

Геосиёсий бўронлар фонидаги «букилмас шериклик»

Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги музокаралар якуни бўйича расмий баёнот бериб, томонларнинг қатъий позициясини эълон қилди:

  • Имтиёзли алоқаларнинг барқарорлиги: Расмий Деҳли баёнотида қайд этилишича, Россия ва Ҳиндистон ўртасидаги «алоҳида ва имтиёзли стратегик шериклик» дунёдаги кескин геосиёсий ноаниқликларга қарамай, сезиларли ўсиш ва мустаҳкамликни намойиш этмоқда;

  • Санкциялар ва тарифларга қарамай ўсиш: Ғарб коалициясининг савдо ва энергетика чекловларига чақириқларига қарамай, икки давлат иқтисодий ва миллий валюталардаги ҳисоб-китоб механизмларини янада кенгайтиришни мақсад қилган;

  • Кўп қутбли тартибот сари қадам: Музокараларда БРИКС майдони дунёнинг глобал куч мувозанатини ушлаб турувчи мустақил платформага айлангани эътироф этилди.

Бу ташриф жаҳон сиёсати ва минтақа учун нимани англатади?

Нью-Деҳлидаги бу учрашув бир неча асосий сабабларга кўра халқаро кун тартибини ўзгартирмоқда:

  • Ғарб изоляциясининг барбод бўлиши: Путиннинг дунёнинг энг аҳолиси кўп ва энг тез ривожланаётган давлати пойтахтида расмий қабул қилиниши Россияни ташқи дунёдан узиб қўйиш уринишлари иш бермаганини яққол кўрсатди;

  • Ҳиндистоннинг мустақил курси: Бош вазир Моди ташқи босимларга қарамай, миллий манфаатларни ва кўп векторли ташқи сиёсат тамойилларини сақлаб қолди;

  • Энергетика ва савдо коридорлари: «Шимол–Жануб» халқаро транспорт йўлаги ва энергетика хавфсизлиги бўйича стратегик лойиҳалар янги ривожланиш палласига кирмоқда.

Сизнингча, Нарендра Модининг Владимир Путинга давлат бошқаруви ва адолат ҳақидаги 2000 йиллик «Тирукурал» асарини совға қилишида қандай сиёсий ва фалсафий ишора яширинган? Ғарб босими остида қолган замонавий дунёда Ҳиндистон ва Россиянинг бу яқинлашуви глобал кучлар мувозанатига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва БРИКС саммитининг энг қайноқ сиёсий тафсилотлари таҳлилини барча геосиёсат ишқибозларига улашинг!

ПутинМодиБРИКС саммитиТирукурал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?Бугун, 17:22«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқардиБугун, 17:09Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинЕрнинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинБугун, 17:09Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Бугун, 16:26Кремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиКремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиБугун, 15:06«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев иши«Қозоғистон Россияга топширадими ёки БМТ қутқариб қолади?»: Чеченистонлик Мансур Мовлаев ишиБугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи