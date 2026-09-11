«Қозоғистонга эшиклар ёпилди»: Астананинг «Евровидение» бўйича аризаси рад этилди

·6·Дунё
«Қозоғистонга эшиклар ёпилди»: Астананинг «Евровидение» бўйича аризаси рад этилди

Халқаро мусиқа олами ва шоу-бизнес саҳнасида катта сиёсий ва ҳуқуқий шов-шув портлади. Европа Хабарлар Иттифоқи (EBU) Қозоғистоннинг «Хабар» телерадиокомпанияси томонидан нуфузли «Евровидение» қўшиқ танловида иштирок этиш учун топширилган расмий аризасини қатъиян рад этди. Ташкилотчилар қозоқ ижрочиларини танлов саҳнасига қўймаслик сабабини Астананинг иттифоққа тўлақонли аъзо бўлиш мезонларига жавоб бермаслиги билан изоҳлади. Энг ажабланарлиси, қоидалар юмшатилиб, ҳатто океан ортидаги Канадага 2027 йилда дебют қилиш ҳуқуқи берилган бир пайтда Марказий Осиё давлатига чеклов қўйилди. Айни пайтда Европанинг ўзида ҳам низо авжига чиқиб, Нидерландия 2027 йилги «Евровидение»да иштирок этишдан расман бош тортди. Хўш, EBU нима учун Қозоғистонга йўл бермади, Канада қандай ҳийла билан рухсатнома олди ва Нидерландиянинг бойкоти ортида қандай сир ётибди?

«Европа ҳудудида эмассиз»: EBU Қозоғистонга нега қатъий «йўқ» деди?

Politico нашри хабарига кўра, EBU қозоғистонлик хонандаларнинг мусиқий лойиҳага қўйилмаслиги бўйича расмий асосларини очиқлади:

  • Тўлақонли аъзоликнинг йўқлиги: Қозоғистон ташкилотнинг тўла ҳуқуқли аъзоси бўлиш талабларига мос келмайди;

  • Европа хабар тарқатиш зонасидан ташқарида: Мамлакат географик ва техник жиҳатдан Европа эфир ҳудудига кирмайди;

  • Европа Кенгаши билан алоқанинг йўқлиги: Қозоғистон Европа Кенгаши таркибига кирмайди ва ушбу ташкилотда ҳатто кузатувчи мақомига ҳам эга эмас;

  • Имкониятларнинг чекланиши: Ташкилотчилар айнан шу ҳуқуқий тўсиқлар Астананинг асосий катта «Евровидение» саҳнасига даъвогарлик қилишига тўсқинлик қилаётганини таъкидлади.

Икки томонлама стандартми? Нима учун Канадага рухсат берилди-ю, Қозоғистон четда қолди?

Қозоғистоннинг рад этилиши фонида танлов қоидаларидаги қарама-қаршиликлар муҳокама марказига чиқди:

  • Низомнинг кутилмаган юмшатилиши: EBU аввалроқ ўз уставини юмшатиб, Европа қитъасидан ташқаридаги қатор давлатларнинг телекомпанияларига танловга кириш ҳуқуқини тақдим этганди;

  • Канаданинг тарихий дебюти: Янги қоидалардан зудлик билан фойдаланган Канада Европа Кенгашида расмий кузатувчи мақомига эга бўлгани сабабли, «Евровидение-2027»да дебют қилиш ҳуқуқини қўлга киритди;

  • Марказий Осиёга нисбатан масофа: Узоқ йиллардан буён танловнинг болалар учун мўлжалланган версиясида («Junior Eurovision») муваффақиятли қатнашиб келаётган Қозоғистоннинг асосий саҳнага ўтишига яна бир бор сунъий тўсиқ қўйилди.

Нидерландиянинг шов-шувли қарори: 2027 йилги танловга кутилмаган бойкот!

Қозоғистон атрофидаги баҳслар тинчимай туриб, Европанинг етакчи давлатларидан бири танлов ташкилотчиларига қарши кескин демарш эълон қилди:

  • «Евровидение-2027»дан чиқиш: Нидерландия халқаро қўшиқ танловидаги иштирокидан расман воз кечди;

  • Шаффоф қоидаларнинг йўқлиги: Голландия телеканаллари EBU ҳарбий можароларга жалб қилинган мамлакатларнинг танловда қатнашиши бўйича аниқ ва очиқ-ойдин қоидаларни ишлаб чиқмаганини асосий сабаб қилиб кўрсатди;

  • Сиёсийлашган саҳна танқиди: Танлов ташкилотчиларининг турли давлатларга нисбатан бир хил мезон қўлламаслиги Европа телетомошабинлари ва медиа гигантлари орасида норозиликни кескин ошириб юборди.

EBU қарори ва Нидерландиянинг намойишкорона кетиши «Евровидение» эндиликда соф ижод ва санъат майдони эмас, балки мураккаб сиёсий манфаатлар ва бюрократия тўқнашган майдонга айланиб қолганини кўрсатмоқда. Қозоғистоннинг буюк саҳна сари интилишлари навбатдаги дипломатик деворларга бориб урилган бўлса-да, танловнинг ўз ичидаги бўлинишлар ушбу лойиҳанинг келгуси нуфузини жиддий шубҳа остига қўймоқда.

Сизнингча, EBU нинг океан ортидаги Канадани танловга киритиб, Қозоғистонни четлатиши иккиюзламачилик эмасми? Ҳарбий низолар ва сиёсий даъволар сабаб Нидерландия каби давлатларнинг кетма-кет бойкот эълон қилиши «Евровидение»ни инқирозга олиб келадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон шоу-бизнесидаги ушбу қайноқ тўқнашув таҳлилини мусиқа ихлосмандларига улашинг!

Евровидение 2027Европа Хабарлар ИттифоқиҚозоғистонКанада
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирдиChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирдиБугун, 17:33Моди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға бердиМоди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға бердиБугун, 17:22436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?Бугун, 17:22«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқардиБугун, 17:09Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинЕрнинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинБугун, 17:09Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Путин Ҳиндистонга қадам қўйиши билан эътибор марказига тушди (видео)Бугун, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи