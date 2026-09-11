Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...

·8·Дунё
Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...

Европада Украина можароси атрофидаги тинчлик ташаббуслари ва бўлажак музокаралар формати кескин ўзгаришлар палласига кирди. Италия ташқи ишлар вазири Антонио Таяни Киев расмийларига тўғридан-тўғри очиқ мурожаат йўллаб, Россия билан тинчлик музокараларида фақат Франция ва Германия билан чекланиб қолмасликни қатъий талаб қилди. Рим дипломатияси раҳбари Владимир Зеленскийга «дўстона маслаҳат» берар экан, кичик гуруҳлар даври тугаганини, эндиликда Италия ва Польша каби ҳал қилувчи давлатлар ҳам бевосита музокаралар столига ўтириши шартлигини билдирди. Хўш, Рим нима учун айнан ҳозир бу масалани кўтариб чиқди, Европа Иттифоқининг бошқа йирик давлатлари келажакдаги хавфсизлик шартномасидан четда қолмаслик учун қандай қадамларни қўймоқда ва Италиянинг қўшин юбормасдан ёрдам бериш позицияси нимани англатади?

«Зеленскийга дўстона маслаҳат»: Рим музокаралар монополиясини синдирмоқчи

Италия ташқи сиёсат маҳкамаси раҳбари Антонио Таянининг берган шов-шувли баёноти бир нечта муҳим жиҳатларни қамраб олади:

  • «Кичик гуруҳлар ташаббуси керак эмас»: Таяни алоҳида танлаб олинган 2–3 та давлатнинг Европа номидан қарор қабул қилиш амалиёти нотўғри эканини очиқ таъкидлади;

  • Италия ва Польшанинг жалб этилиши: Вазир Зеленскийга фақат Париж ва Берлин билан эмас, балки минтақада оғир ҳарбий ҳамда сиёсий юкни кўтараётган Италия ва Польшани ҳам тинчлик жараёнига тўлақонли тортишни тавсия қилди;

  • Бутун Европа манфаати: Таянининг фикрича, Владимир Зеленский айрим алоҳида давлатларгагина эмас, балки бутун Европа Иттифоқига бирдек назар ташлаши лозим;

  • Қитъа хавфсизлигининг бевосита боғлиқлиги: Украина бўйича қабул қилинадиган ҳар қандай қарор бутун Европа қитъасининг келажак хавфсизлигига тўғридан-тўғри ва узоқ муддатли таъсир кўрсатади.

Келажакдаги келишув шартлари: Нега барча йирик давлатлар столга интилмоқда?

Италия дипломатиясининг ушбу талаби ортида Европа хавфсизлик архитектурасидаги катта манфаатлар кураши ётибди:

  • Шартлар ва ижрони назорат қилиш: Европа Иттифоқи давлатлари бўлажак тинчлик битимининг шартлари ва унинг амалда бажарилиши жараёнига бевосита ўз сўзини ўтказишни истайди;

  • Адолатли тинчлик зарурлиги: Таяни Украина учун барқарор ва адолатли тинчликка эришиш шарт эканини алоҳида қайд этди;

  • Қўшинсиз ёрдам модели: Италия Украинани ҳимоя қилишда бундан кейин ҳам ёрдам беришни давом эттиради, аммо уруш ҳудудига ўз ҳарбийларини асло юбормаслигини яна бир бор тасдиқлади;

  • Римнинг ўсиб бораётган амбициялари: Италия томонидан сўнгги пайтларда музокараларни бошлаш бўйича чақириқлар тобора кўпроқ ва қатъийроқ янграмоқда.

Бу баёнот тинчлик жараёни учун нимани англатади?

Италия ТИВ раҳбарининг бу кескин талаби Европа ичида ҳокимият ва таъсир доиралари бўлинишини яққол кўрсатиб берди. «Норманд формати» (Франция ва Германия) сингари эски музокаралар модели эндиликда бутун қитъани қониқтирмаяпти. Рим ва Варшава можаронинг иқтисодий, ҳарбий ва миграция оқибатларини тўғридан-тўғри ҳис қилаётган бир паллада, бўлажак келишувлар тақдирини фақат Макрон ва Шольцга топшириб қўйишни истамаяпти. Италиянинг столга ўтиш истаги — яқин келажакда кутилаётган катта сиёсий савдоларда ўз миллий манфаатларини ҳимоя қилиш йўлидаги жиддий демаршдир.

Сизнингча, Украина бўйича тинчлик музокараларига Италия ва Польшанинг қўшилиши жараённи тезлаштирадими ёки аксинча, томонларнинг келишувини янада мураккаблаштирадими? Зеленский фақат Париж ва Берлин билан чекланмай, Рим таклифига кўниши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа сиёсий саҳнасидаги муҳим дипломатик бурилиш таҳлилини барча қизиқувчиларга улашинг!

Антонио ТаяниУкраинаЕвропа ИттифоқиТинчлик музокаралари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Қозоғистонга эшиклар ёпилди»: Астананинг «Евровидение» бўйича аризаси рад этилди«Қозоғистонга эшиклар ёпилди»: Астананинг «Евровидение» бўйича аризаси рад этилдиБугун, 17:50ChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирдиChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирдиБугун, 17:33Моди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға бердиМоди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға бердиБугун, 17:22436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?Бугун, 17:22«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқардиБугун, 17:09Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинЕрнинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинБугун, 17:09
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи