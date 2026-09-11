МСИ компанияси Apple қурилмалари учун мўлжалланган монитор тақдим этди
Таниқли технология брендлари қаторига кирувчи МСИ компанияси Apple экотизими фойдаланувчиларига мўлжалланган янги PRO МАХ 341QPXW14G мониторини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма ўзининг номига мос равишда айниқса Мак компьютерлари ва iPad планшетлари билан самарали ишлашга ихтисослашган ҳолда яратилган бўлиб, иш жараёнида юқори сифатли тасвир ва қулайликни қадрлайдиган мутахассисларга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гарчи тақдим этилган монитор исталган турдаги шахсий компьютерлар билан ишлаш имкониятига эга бўлса-да, ишлаб чиқарувчи ўз расмий саҳифасида айнан Apple қурилмаларини алоҳида таъкидлаб ўтган. Қурилма замонавий ва вазмин дизайнга эга бўлиб, унинг оқ рангли корпуси иш столида ўзига хос эстетик кўриниш таъминлайди ва минималист иш жойларини афқал кўрадиган фойдаланувчиларга мос келади.
Техник имкониятлар ва экран хусусиятлариЯнги монитор бешинчи авлодга мансуб 34 дюймли ўта кенг форматли ҚД-OLED панели билан жиҳозланган бўлиб, у 1440p ўлчамли тасвирни тақдим этади. Асосий эътибор ранглар аниқлигига қаратилган бўлиб, қурилма 2 дан паст бўлган Дельта Э кўрсаткичига ҳамда ДСИ-P3 ранглар фазосининг 99 фоизли қамровига эга эканлиги билан ажралиб туради.
Монитор 144 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди. Гарчи бу кўрсаткич замонавий геймерлар учун юқори бўлмаса-да, қурилма ўйинлар учун эмас, балки профессионал вазифалар учун мўлжаллангани боис бу етарли ҳисобланади. Шунингдек, экран панелининг хизмат муддатини узайтириш ва унинг эскиришининг олдини олиш мақсадида OLED Каре 3.0 ҳимоя ечимлари тўплами ҳам ўрнатилган.
Apple фойдаланувчилари учун махсус функцияларҚурилманинг асосий ўзига хослиги унинг Apple технологиялари билан чуқур интеграциясидадир. Хусусан, махсус М-Колор режими мос келувчи MacBook ноутбукларида барқарор ранг узатишни қўллаб-қувватлашга ёрдам беради. М-Сйнк режими эса фойдаланувчиларга экран ёрқинлиги ва овоз баландлигини тўғридан-тўғри MacBook махсус тугмалари ёрдамида бошқариш имконини тақдим этади.
Бундан ташқари, қурилма учта қурилмани бир вақтнинг ўзида улаш имконини берувчи КВМ-перекличател ҳамда бир нечта гаджетларни бошқаришга мўлжалланган КВМ 2.0 технологияси билан жиҳозланган. USB-C порти орқали эса уланган қурилмаларга 98 В гача қувват узатиш имконияти мавжуд бўлиб, бу қўшимча қувватлаш блокларига бўлган эҳтиёжни камайтиради.
Ҳозирча МСИ компанияси янги PRO МАХ 341QPXW14G мониторининг нархи ва сотувга чиқарилиш санаси ҳақидаги маълумотларни ошкор этмади. Шунга қарамай, унинг илғор техник хусусиятлари ва Apple қурилмалари билан мукаммал мослашуви профессионал дизайнерлар ҳамда контент яратувчилар орасида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.
…