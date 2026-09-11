МСИ компанияси Apple қурилмалари учун мўлжалланган монитор тақдим этди

·24·Техно
МСИ компанияси Apple қурилмалари учун мўлжалланган монитор тақдим этди

Таниқли технология брендлари қаторига кирувчи МСИ компанияси Apple экотизими фойдаланувчиларига мўлжалланган янги PRO МАХ 341QPXW14G мониторини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма ўзининг номига мос равишда айниқса Мак компьютерлари ва iPad планшетлари билан самарали ишлашга ихтисослашган ҳолда яратилган бўлиб, иш жараёнида юқори сифатли тасвир ва қулайликни қадрлайдиган мутахассисларга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гарчи тақдим этилган монитор исталган турдаги шахсий компьютерлар билан ишлаш имкониятига эга бўлса-да, ишлаб чиқарувчи ўз расмий саҳифасида айнан Apple қурилмаларини алоҳида таъкидлаб ўтган. Қурилма замонавий ва вазмин дизайнга эга бўлиб, унинг оқ рангли корпуси иш столида ўзига хос эстетик кўриниш таъминлайди ва минималист иш жойларини афқал кўрадиган фойдаланувчиларга мос келади.

Техник имкониятлар ва экран хусусиятлари

Янги монитор бешинчи авлодга мансуб 34 дюймли ўта кенг форматли ҚД-OLED панели билан жиҳозланган бўлиб, у 1440p ўлчамли тасвирни тақдим этади. Асосий эътибор ранглар аниқлигига қаратилган бўлиб, қурилма 2 дан паст бўлган Дельта Э кўрсаткичига ҳамда ДСИ-P3 ранглар фазосининг 99 фоизли қамровига эга эканлиги билан ажралиб туради.

Монитор 144 Hz кадрлар частотасини қўллаб-қувватлайди. Гарчи бу кўрсаткич замонавий геймерлар учун юқори бўлмаса-да, қурилма ўйинлар учун эмас, балки профессионал вазифалар учун мўлжаллангани боис бу етарли ҳисобланади. Шунингдек, экран панелининг хизмат муддатини узайтириш ва унинг эскиришининг олдини олиш мақсадида OLED Каре 3.0 ҳимоя ечимлари тўплами ҳам ўрнатилган.

Apple фойдаланувчилари учун махсус функциялар

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг Apple технологиялари билан чуқур интеграциясидадир. Хусусан, махсус М-Колор режими мос келувчи MacBook ноутбукларида барқарор ранг узатишни қўллаб-қувватлашга ёрдам беради. М-Сйнк режими эса фойдаланувчиларга экран ёрқинлиги ва овоз баландлигини тўғридан-тўғри MacBook махсус тугмалари ёрдамида бошқариш имконини тақдим этади.

Бундан ташқари, қурилма учта қурилмани бир вақтнинг ўзида улаш имконини берувчи КВМ-перекличател ҳамда бир нечта гаджетларни бошқаришга мўлжалланган КВМ 2.0 технологияси билан жиҳозланган. USB-C порти орқали эса уланган қурилмаларга 98 В гача қувват узатиш имконияти мавжуд бўлиб, бу қўшимча қувватлаш блокларига бўлган эҳтиёжни камайтиради.

Ҳозирча МСИ компанияси янги PRO МАХ 341QPXW14G мониторининг нархи ва сотувга чиқарилиш санаси ҳақидаги маълумотларни ошкор этмади. Шунга қарамай, унинг илғор техник хусусиятлари ва Apple қурилмалари билан мукаммал мослашуви профессионал дизайнерлар ҳамда контент яратувчилар орасида катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.

МСИAppleМониторҚД-OLEDТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилдиКоинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 16:28Xiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиXiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиБугун, 15:54Elon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиElon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиБугун, 15:24iPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиiPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиБугун, 15:20Сунъий интеллект соҳаси етакчиси Эндрю Таллак Meta компаниясини тарк этдиСунъий интеллект соҳаси етакчиси Эндрю Таллак Meta компаниясини тарк этдиБугун, 14:50АҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқдаАҚШ Африкада Huawei таъсирини камайтириш учун қарийб 100 миллион доллар ажратмоқдаБугун, 14:24
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади