«Ўқишдан ҳайдаладими?!»: Покистонда афғон талабалари атрофида шов-шувли можаро...

·6·Дунё
«Ўқишдан ҳайдаладими?!»: Покистонда афғон талабалари атрофида шов-шувли можаро...

Марказий ва Жанубий Осиё минтақасида инсон ҳуқуқлари, аёллар таълими ва юзлаб ёшларнинг тақдири қил устида қолган улкан гуманитар инқироз юзага келди. Покистон Тиббиёт ва стоматология кенгаши (PMDC) мамлакат олийгоҳларида таҳсил олаётган афғонистонлик бўлажак шифокорларни зудлик билан университетлардан чиқариб юбориш ва Афғонистонга депортация қилиш тўғрисида кескин директива қабул қилди. Бироқ бу қарорга қарши бош кўтарган афғон талабалари, айниқса, ватанида олий таълим олиш ҳуқуқидан бутунлай маҳрум этилган талаба қизлар Лоҳур Олий судига мурожаат қилиб, ўз келажаги учун курашга киришди. 2026 йил 10 сентябрь куни суд органлари ҳайдалиш жараёнини вақтинча тўхтатиб қўйди. «Al Jazeera» нашри эълон қилган бу драма минтақада тиббиёт кадрлари етишмаётган бир пайтда нега авжига чиқди ва бюрократик тўқнашув ортида кимлар турибди?

PMDC директиваси ва ноқонунийлик даъвоси: 200 дан ортиқ талаба хавф остида

Покистон тиббиёт регулятори томонидан эълон қилинган талаблар бир нечта баҳсли нуқталарни қамраб олади:

  • «Фақат 22 нафари қонуний»: Регулятор мамлакатдаги тиббиёт олийгоҳларида ўқиётган 200 дан ортиқ афғонистонлик талабадан фақат 22 нафаригина PMDC’да расмий рўйхатдан ўтганини рўкач қилмоқда;

  • Ноқонуний мақом айблови: Қолган барча талабаларнинг таълим даргоҳлари ва ётоқхоналарда бўлиши расман ноқонуний деб топилиб, уларга мамлакатни тарк этиш буйруғи берилди;

  • Стипендия дастури баҳонаси: Талабалар Покистон ҳукуматининг расмий «Allama Iqbal» давлат гранти орқали ўқишга қабул қилинганини ва ҳужжатларни расмийлаштириш билан талабаларнинг ўзлари эмас, балки университетлар маъмурияти шуғулланиши шарт бўлганини билдирмоқда.

ТИВ ва университетлар тўқнашуви: Идоралараро парокандалик

Мазкур муаммо бўйича расмий Исломобод ичидаги қарашлар ҳам кескин иккига бўлинди:

  • Покистон ТИВ баёноти: Ташқи ишлар вазирлиги амалдаги визага эга ва аккредитациядан ўтган дастурларга қабул қилинган афғон талабалари мамлакатда қолиб, таҳсилни давом эттириши мумкинлигини очиқлади;

  • Маҳаллий босимнинг давом этиши: Вазирлик позициясига қарамай, PMDC ва жойлардаги олийгоҳ раҳбарияти талабаларни ётоқхоналардан чиқариш ва ўқишдан четлатиш бўйича босимни тўхтатмади;

  • Икки ўт орасидаги ёшлар: Дипломатик рухсат ва тиббий кенгашнинг тақиқлари орасида қолган талабалар ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг ягона йўли сифатида судга бош урди.

Лоҳур судининг бурилиш қарори: Афғон қизлари учун нажот нури

Афғонистонлик талабалар томонидан киритилган даъво аризаси бўйича Лоҳур Олий суди ҳал қилувчи қадам ташлади:

  • Директива тўхтатилди: 2026 йил 10 сентябрь куни Лоҳур Олий суди PMDC кўрсатмасининг ижросини вақтинча тўхтатди;

  • Ҳайдашга қатъий тақиқ: Суд навбатдаги мажлисга қадар университетларга даъвогар талабаларни ўқишдан четлатиш ёки ҳайдашни қатъиян ман этди;

  • Қизлар учун ҳаёт-мамот масаласи: Бу қарор айниқса афғонистонлик талаба қизлар учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга — чунки «Толибон» бошқарувидаги Афғонистонда аёлларнинг олий таълим олишига бутунлай тақиқ қўйилган бўлиб, ортга қайтиш улар учун шифокор бўлиш орзуси ва эркин ҳаётини бутунлай йўқотишни англатади;

  • Вақтинчалик нажот: Суднинг қарори ҳозирча вақтинчалик бўлиб, якуний ҳукм чиққунга қадар юзлаб ёшларнинг тақдири ноаниқлигича қолмоқда.

Покистондаги ушбу можаро бюрократик расмиятчилик ва сиёсий келишмовчиликлар инсонларнинг, айниқса, илм олишдан бошқа орзуси бўлмаган ожиза талаба қизларнинг тақдирини қандай хавф остига қўйиши мумкинлигини кўрсатди. Лоҳур судининг якуний қарори нафақат 200 нафар талабанинг, балки бутун минтақавий гуманитар алоқаларнинг синови бўлади.

Сизнингча, Покистон ҳукумати ўз стипендияси орқали ўқишга қабул қилинган афғон талабаларига, айниқса, ватанида таълим олиш имконидан маҳрум бўлган қизларга олийгоҳларни битириш учун тўлиқ имконият бериши шарт эмасми? Лоҳур суди бу ишда инсонпарварлик позициясини узил-кесил ҳимоя қила оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва қўшни минтақадаги муҳим инсон ҳуқуқлари муаммоси таҳлилини дўстларингизга улашинг!

Покистон Тиббиёт ва стоматология кенгаши (PMDC)Афғонистонлик талаба қизларЛаҳур Олий судиАфғонистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Хабар» агентлиги «Евровидение-2027» атрофидаги шов-шувларга чек қўйди«Хабар» агентлиги «Евровидение-2027» атрофидаги шов-шувларга чек қўйдиБугун, 19:54Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилдиИкки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилдиБугун, 19:42Малика Диананинг машҳур “қасос кўйлаги” аукционга қўйиладиМалика Диананинг машҳур “қасос кўйлаги” аукционга қўйиладиБугун, 18:42Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Бугун, 18:31Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинЕрнинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкинБугун, 18:09«Қозоғистонга эшиклар ёпилди»: Астананинг «Евровидение» бўйича аризаси рад этилди«Қозоғистонга эшиклар ёпилди»: Астананинг «Евровидение» бўйича аризаси рад этилдиБугун, 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи