Бренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчи
АҚШ терма жамоаси ярим ҳимоячиси Бренден Ааронсон ўзининг тинимсиз меҳнаткашлиги ва жамоавий ўйинга бўлган садоқати эвазига Лидс Юнайтед клубининг чинакам етакчисига айланиб улгурди. Лидс собиқ қанот футболчиси Джермейн Пеннантнинг фикрича, ушбу америкалик футболчи майдонда Лионель Месси каби даҳо бўлиши шарт эмас, лекин унинг шижоати ва иштиёқи жамоа учун ғоят қадрлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
НетБет Sport нашри орқали ГОАЛга берган интервюсида Джермейн Пеннант Лидс жамоасининг ўзига хос хусусиятлари ва мухлислар талаблари ҳақида гапирди. Унинг таъкидлашича, клуб таркибида миллионлаб евролик трансферлар амалга оширилмаса-да, мухлислар футболчилардан фақат битта нарсани — майдонда бор кучини бериб ҳаракат қилишни талаб қилишади.
Меҳнаткашлик ва мухлислар эътирофиАаронсоннинг ўйин услуби айнан Лидс клубининг фалсафасига тўла мос келади. Футболчи дунёдаги энг иқтидорли ўйинчи бўлмаса-да, унинг қора ишни бажаришдан тортинмаслиги, югуриши ва тўп учун охиригача курашиши трибунадаги мухлислар томонидан юқори баҳоланади. Мухлислар учун яхши профессионал бўлиш ва клуб учун юракдан ўйнаш энг асосий мезондир.
25 ёшли футболчининг Лидсдаги фаолияти дастлаб қийин бошланган эди. У ўзининг дебют мавсумидаёқ қуйи дивизионга тушиб кетиш аламини бошдан кечирган ва дарҳол ижарага кетгани учун танқидларга учраганди. Бироқ, футболчи жамоага қайтиб, 2024-25 йилги мавсумда Чемпионшип чемпионлигини қўлга киритишга ўзининг муносиб ҳиссасини қўшди.
Ушбу ижобий ўзгаришлар туфайли ёзда Бренден Ааронсон билан 2029-йилгача мўлжалланган янги шартнома имзоланди. Даниел Фарке бошчилигидаги мураббийлар штаби томонидан амалга оширилган оқилона трансфер сиёсати ва тактик ўзгаришлар жамоага Премер-лигада ўз мавқеини сақлаб қолиш ва янги мавсумни барқарор бошлаш имконини берди.
Ааронсон жорий мавсумдаги илк голини Челси жамоасига қарши кечган Лига кубоги (Карабао Куп) учрашувида киритишга муваффақ бўлди. Унинг ҳужумдаги ҳаракатлари ва Доминик Калверт-Левин каби жамоадошларига кўмаклашишдаги фаоллиги мураббий ва мухлисларнинг ишончини оқламоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Бренден Ааронсоннинг Лидс сафидаги муваффақияти юлдузли мақомга эга бўлиш шарт эмаслигини, балки майдондаги тинимсиз меҳнат ва жамоавий манфаатлар йўлидаги кураш ҳар қандай қимматбаҳо трансфердан устун туришини яққол исботлаб бермоқда.
…