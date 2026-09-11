Бренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчи

·25·Спорт
Бренден Ааронсон Лидс учун нима учун муҳим футболчи

АҚШ терма жамоаси ярим ҳимоячиси Бренден Ааронсон ўзининг тинимсиз меҳнаткашлиги ва жамоавий ўйинга бўлган садоқати эвазига Лидс Юнайтед клубининг чинакам етакчисига айланиб улгурди. Лидс собиқ қанот футболчиси Джермейн Пеннантнинг фикрича, ушбу америкалик футболчи майдонда Лионель Месси каби даҳо бўлиши шарт эмас, лекин унинг шижоати ва иштиёқи жамоа учун ғоят қадрлидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

НетБет Sport нашри орқали ГОАЛга берган интервюсида Джермейн Пеннант Лидс жамоасининг ўзига хос хусусиятлари ва мухлислар талаблари ҳақида гапирди. Унинг таъкидлашича, клуб таркибида миллионлаб евролик трансферлар амалга оширилмаса-да, мухлислар футболчилардан фақат битта нарсани — майдонда бор кучини бериб ҳаракат қилишни талаб қилишади.

Меҳнаткашлик ва мухлислар эътирофи

Ааронсоннинг ўйин услуби айнан Лидс клубининг фалсафасига тўла мос келади. Футболчи дунёдаги энг иқтидорли ўйинчи бўлмаса-да, унинг қора ишни бажаришдан тортинмаслиги, югуриши ва тўп учун охиригача курашиши трибунадаги мухлислар томонидан юқори баҳоланади. Мухлислар учун яхши профессионал бўлиш ва клуб учун юракдан ўйнаш энг асосий мезондир.

25 ёшли футболчининг Лидсдаги фаолияти дастлаб қийин бошланган эди. У ўзининг дебют мавсумидаёқ қуйи дивизионга тушиб кетиш аламини бошдан кечирган ва дарҳол ижарага кетгани учун танқидларга учраганди. Бироқ, футболчи жамоага қайтиб, 2024-25 йилги мавсумда Чемпионшип чемпионлигини қўлга киритишга ўзининг муносиб ҳиссасини қўшди.

Ушбу ижобий ўзгаришлар туфайли ёзда Бренден Ааронсон билан 2029-йилгача мўлжалланган янги шартнома имзоланди. Даниел Фарке бошчилигидаги мураббийлар штаби томонидан амалга оширилган оқилона трансфер сиёсати ва тактик ўзгаришлар жамоага Премер-лигада ўз мавқеини сақлаб қолиш ва янги мавсумни барқарор бошлаш имконини берди.

Ааронсон жорий мавсумдаги илк голини Челси жамоасига қарши кечган Лига кубоги (Карабао Куп) учрашувида киритишга муваффақ бўлди. Унинг ҳужумдаги ҳаракатлари ва Доминик Калверт-Левин каби жамоадошларига кўмаклашишдаги фаоллиги мураббий ва мухлисларнинг ишончини оқламоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Бренден Ааронсоннинг Лидс сафидаги муваффақияти юлдузли мақомга эга бўлиш шарт эмаслигини, балки майдондаги тинимсиз меҳнат ва жамоавий манфаатлар йўлидаги кураш ҳар қандай қимматбаҳо трансфердан устун туришини яққол исботлаб бермоқда.

Бренден АаронсонЛидс ЮнайтедДжермейн ПеннантПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилдиЭнзо Мареска Манчестер дербиси олдидан таркибдаги ўзгаришларни маълум қилдиБугун, 15:56Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Бугун, 14:44«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирди«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирдиБугун, 14:37Деклан Райс Кевин Де Бруйненинг ўйинига юқори баҳо бердиДеклан Райс Кевин Де Бруйненинг ўйинига юқори баҳо бердиБугун, 13:50Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш жароҳат олиб, дерби олдидан хавотир уйғотдиМанчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандеш жароҳат олиб, дерби олдидан хавотир уйғотдиБугун, 13:38Криштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайдиКриштиану Роналду Осиё Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш учун кураш бошлайдиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди