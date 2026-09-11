Xiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этди
Xiaomi узоқ сафарлар ва табиат қўйнида дам олишга мўлжалланган ноодатий кроссовер — SkyNomad N90 Max Explorer Edition’ни тақдим этди. Автомобилнинг том қисмига электр ёрдамида кўтариладиган ётоқ жойи ўрнатилган бўлиб, у машина тўхтаганда ўзига хос “икки қаватли уй”га айланади.
Моделнинг том қисми кўтарилганда салон баландлиги 2,29 метргача етади. Юқори қаватда икки кишига мўлжалланган ётоқ жойи, алоҳида ёритиш, кондиционер каналлари ва USB-C портлари мавжуд. Иккинчи қатордаги ўриндиқлар ҳам йиғилиб, 1,87 × 1,24 метр ўлчамдаги қўшимча ётоққа айлантирилади.
Explorer Edition беш ўринли конфигурацияда ишлаб чиқарилган. Унда полни иситиш функцияси ҳам мавжуд бўлиб, автомобиль бир вақтнинг ўзида ҳам транспорт воситаси, ҳам дам олиш учун қулай макон сифатида фойдаланишга мослаштирилган.
Кроссовер 1,5 литрли двигател-генератор ва иккита электромотордан ташкил топган гибрид тизим билан жиҳозланган. Умумий қуввати 310 кВт, яъни қарийб 416 от кучига тенг. Explorer Edition’нинг умумий юриш захираси CLTC цикли бўйича 1688 километргача етади.
Хитойда автомобилнинг нархи 299 900 юань этиб белгиланган бўлиб, бу тахминан 44 минг долларни ташкил қилади. Модель сентябрь ойида сотувга чиқарилган.
Шуни таъкидлаш керакки, 1688 километр — ишлаб чиқарувчи кўрсатган CLTC циклидаги умумий юриш захираси. Ҳақиқий йўл шароитида автомобиль босиб ўтадиган масофа бундан фарқ қилиши мумкин.
…