Xiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этди

·36·Авто
Xiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этди

Xiaomi узоқ сафарлар ва табиат қўйнида дам олишга мўлжалланган ноодатий кроссовер — SkyNomad N90 Max Explorer Edition’ни тақдим этди. Автомобилнинг том қисмига электр ёрдамида кўтариладиган ётоқ жойи ўрнатилган бўлиб, у машина тўхтаганда ўзига хос “икки қаватли уй”га айланади.

Моделнинг том қисми кўтарилганда салон баландлиги 2,29 метргача етади. Юқори қаватда икки кишига мўлжалланган ётоқ жойи, алоҳида ёритиш, кондиционер каналлари ва USB-C портлари мавжуд. Иккинчи қатордаги ўриндиқлар ҳам йиғилиб, 1,87 × 1,24 метр ўлчамдаги қўшимча ётоққа айлантирилади.

Explorer Edition беш ўринли конфигурацияда ишлаб чиқарилган. Унда полни иситиш функцияси ҳам мавжуд бўлиб, автомобиль бир вақтнинг ўзида ҳам транспорт воситаси, ҳам дам олиш учун қулай макон сифатида фойдаланишга мослаштирилган.

Кроссовер 1,5 литрли двигател-генератор ва иккита электромотордан ташкил топган гибрид тизим билан жиҳозланган. Умумий қуввати 310 кВт, яъни қарийб 416 от кучига тенг. Explorer Edition’нинг умумий юриш захираси CLTC цикли бўйича 1688 километргача етади.

Oq rangli, lyukli va havo aylanish tizimi koʻrsatilgan avtomobilning keng ichki qismi.

Хитойда автомобилнинг нархи 299 900 юань этиб белгиланган бўлиб, бу тахминан 44 минг долларни ташкил қилади. Модель сентябрь ойида сотувга чиқарилган.

Шуни таъкидлаш керакки, 1688 километр — ишлаб чиқарувчи кўрсатган CLTC циклидаги умумий юриш захираси. Ҳақиқий йўл шароитида автомобиль босиб ўтадиган масофа бундан фарқ қилиши мумкин.

Xiaomi 1688 километр юрадиган “автоуй” кроссоверини тақдим этди
XiaomiSkyNomad N90 Max Explorer EditionгибридCLTC цикл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирдиДунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирдиБугун, 17:42Chery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқдаChery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқдаБугун, 13:51Toyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этдиToyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этди09.09, 17:54Афсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилиндиАфсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилинди07.09, 00:29Янги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўриндиЯнги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўринди06.09, 19:53Митсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланадиМитсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланади05.09, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди