«Хабар» агентлиги «Евровидение-2027» атрофидаги шов-шувларга чек қўйди
Халқаро мусиқа саҳнаси ва Марказий Осиё медиа майдонида «Европа Хабарлар Иттифоқи (EBU) Қозоғистон аризасини рад этди» деган хабарлар кенг тарқалган бир паллада, воқеалар ривожи кутилмаган бурилиш ясади. Қозоғистоннинг бош давлат телерадиокомпанияси — «Хабар» агентлиги тармоқларда тарқалаётган барча гап-сўзларни расман инкор этиб, мамлакат «Евровидение-2027»да иштирок этиш учун ҳеч қандай расмий ариза юбормаганини маълум қилди. РИА Новости агентлигига берилган баёнот нафақат сохта хабарлар тўлқинини тўхтатди, балки Астана ва EBU ўртасидаги асл муносабатлар хронологиясини ҳам очиб ташлади. Хўш, телеканал миллий саралаш ўтказадими, Қозоғистон ташкилотда қандай мақомни сақлаб қолди ва 2027 йилда Болгариянинг Бургас шаҳрида ўтадиган танлов нега кетма-кет жанжаллар гирдобида қолмоқда?
«Хабар» агентлигининг кескин раддияси: Фактлар ва расмий позиция
Қозоғистон телерадиокомпанияси ОАВ ва ижтимоий тармоқларда тарқалган маълумотларга нисбатан қуйидаги расмий баёнотларни илгари сурди:
Ариза берилмаган: Агентлик «Евровидение-2027» танловига Қозоғистон номидан ариза юборилгани ҳақидаги барча маълумотларни тўлиқ рад этди ва уларни ҳақиқатга тўғри келмайдиган миш-миш деб атади;
Музокаралар тўхтатилган: Ҳозирги вақтда 2027 йилги катта танловда қатнашиш бўйича EBU билан ҳеч қандай музокаралар олиб борилмаяпти;
Миллий саралаш режада йўқ: Телеканал қозоқ ижрочилари орасида «Евровидение» учун миллий танлов ўтказишни режалаштирмаётганини билдирди;
Ассоциациялашган аъзолик сақланмоқда: «Хабар» EBU билан алоқаларни узмаган, аксинча, иттифоқнинг ассоциациялашган аъзоси сифатида тасдиқланган форматлар доирасида профессионал ҳамкорликни давом эттирмоқда.
Асл хронология: Мурожаат қачон бўлган ва EBU нима деган эди?
Тарқалган хабарлар 2027 йилги танловга эмас, балки аввалги йиллардаги ёзишмаларга таяниб сохталаштирилгани маълум бўлди:
2025 йил 4 июль мактуби: «Хабар» агентлиги айнан шу санада EBU раҳбариятига расмий хат йўллаб, «Евровидение-2026»да иштирок этиш имкониятини кўриб чиқиш ҳамда агентликнинг иттифоқдаги мақомини ўзгартиришни сўраган эди;
2026 йил 29 январь жавоби: Европа Хабарлар Иттифоқи ўз жавоб хатида ташкилотнинг амалдаги талаблари (Европа хабар тарқатиш зонасидан ташқарида экани, Европа Кенгашига аъзо эмаслиги) сабабли 2026 йилги танловда иштирок этиш имконсизлигини билдирган;
Эски хабарларнинг янги тўлқини: Айнан 2026 йил бошидаги рад жавоби айрим нашрлар томонидан бугунги кунга боғланиб, гўёки «Евровидение-2027 учун ариза топширилди ва у рад этилди» кўринишида талқин қилинган.
Бургас-2027 ва Европа саҳнасидаги улкан бўлиниш
Қозоғистон атрофидаги миш-мишлар тинчиган бўлса-да, келаси йили Болгариянинг соҳилбўйи Бургас шаҳрида ўтказиладиган «Евровидение-2027» мусобақаси атрофидаги ҳақиқий сиёсий инқироз кучайиб бормоқда:
Бургасдаги ярим финал ва финал: Танловнинг навбатдаги сони Болгариянинг Бургас шаҳрида бўлиб ўтиши тасдиқланган;
Нидерландиянинг расмий бойкоти: Голландиянинг AVROTROS жамоат телерадиокомпанияси 2027 йилги танловда иштирок этишдан қатъиян бош тортди;
«Нейтралитет йўқотилди»: Нидерландия томони бу қарорини танловнинг ҳарбий можаролар ва сиёсий жараёнлар таъсирида қолгани, ташкилотчилар эса холисликни сақлай олмагани билан изоҳлади.
«Хабар» агентлигининг тезкор баёноти сохта шов-шувларга нуқта қўйди: Қозоғистон ушбу саҳнага мажбуран суқилиб кириш ниятида эмас ва ўз нуфузини асоссиз раддиялар нишонига айлантиришни истамайди.
Сизнингча, «Хабар» агентлигининг «Евровидение-2027»га умуман ариза бермай, музокараларни тўхтатиб қўйиши тўғри қарор бўлдими? Сиёсийлашган ва ҳатто Нидерландия каби давлатлар бойкот қилаётган танловда Марказий Осиё хонандаларининг иштирок этмагани маъқулми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақадаги муҳим маданий шов-шувга оид ҳақиқатни барча мусиқа мухлисларига улашинг!
…