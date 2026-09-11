Dyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этди

·46·Техно
Dyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этди

Dyson оғиз бўшлиғини тозалаш жараёнини камера орқали кўрсатиб турадиган янги ақлли тиш чўткаси — CameraJet’ни тақдим этди. Қурилма ички камераси орқали тишлар орасидаги бўшлиқларни аниқлаб, уларни махсус суюқлик оқими билан тозалашга ёрдам беради. Бу ҳақда Dyson хабар берди.

Чўткага ўрнатилган 100 минг пикселли макро камера сониясига 28 та тасвирни таҳлил қилади. Сунъий интеллект асосидаги тизим тишлар орасидаги бўшлиқларни аниқлагач, шу жойга йўналтирилган оғиз чайиш суюқлигини пуркайди. Dyson бу функцияни “суюқ тиш ипи”га ўхшаш усул сифатида тақдим этмоқда.

Qora fonda qo'lda tutilgan och pushti rangli Dyson elektr tish cho'tkasi.

Қурилма Wi-Fi ва Bluetooth орқали MyDyson иловасига уланади. Фойдаланувчи смартфон экранида тишларни тозалаш жараёнини жонли кўриши, қайси жойлар тозаланганини кузатиши ва тозалаш техникаси бўйича тавсиялар олиши мумкин.

CameraJet’нинг АҚШдаги нархи 499,99 доллар этиб белгиланган. Қурилма 2026 йил 1 сентябрдан сотувга чиқарилган.

Ayol kishi smartfondagi ilova yordamida o‘z tishlarini masofaviy ko‘rikdan o‘tkazmoqda.
DysonCameraJetMyDysonSun'iy intellekt
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқдаХитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқдаБугун, 20:14МСИ компанияси Apple қурилмалари учун мўлжалланган монитор тақдим этдиМСИ компанияси Apple қурилмалари учун мўлжалланган монитор тақдим этдиБугун, 18:29Коинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилдиКоинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 16:28Xiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиXiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиБугун, 15:54Elon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиElon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиБугун, 15:24iPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиiPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади