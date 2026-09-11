Малика Диананинг машҳур “қасос кўйлаги” аукционга қўйилади
Буюк Британиянинг марҳум маликаси Диана 1994 йилда шаҳзода Чарльзнинг хиёнати ошкор бўлган куни кийган машҳур қора либос декабрь ойида Sotheby’s аукционида сотувга чиқарилади. “Қасос кўйлаги” номи билан танилган либоснинг нархи 110 мингдан 220 минг фунт стерлинггача баҳоланмоқда. Бу ҳақда Meduza хабар берди.
Кристина Стамболян томонидан яратилган қора, баданига ёпишиб турувчи, елкаси очиқ ва калта кўйлак Диана образидаги кескин ўзгаришлардан бири бўлган. Малика уни Чарльз ўзининг хиёнатини телевизион интервьюда тан олган куни кечқурун кийган. Шундан сўнг ОАВ либосни “қасос кўйлаги” деб атай бошлаган.
Кўйлак 1997 йилдан бери илк бор аукционга чиқарилмоқда. Савдодан аввал у Лондон, Гонконг ва Женевада намойиш этилади, асосий аукцион эса Нью-Йоркда ўтказилади.
Sotheby’s компаниясининг мода йўналиши бўйича глобал раҳбари Морган Халими ушбу либос оддий кийимдан кўра кўпроқ маънога эга эканини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, кўйлак мода чегарасидан чиқиб, маданият тарихининг бир қисмига айланган ноёб лаҳзалардан бирини ифодалайди.
Қизиғи, Диана дастлаб ўша оқшом учун Valentino либосини кийишни режалаштирган. Бироқ якунда Стамболян яратган қора кўйлакни танлаган. Дизайнер бу образни “Оққуш кўли” балетидаги қора оққуш Одил образига қиёслаган.
Диана 1997 йилда ушбу либосни хайрия аукционида ўзи сотган ва ундан 39 098 фунт стерлинг тушган. Ўша пайтда кўйлакни харид қилган оила уни қарийб 30 йил давомида сақлаб келган.
Орадан йиллар ўтганига қарамай, Диана мода оламида ўзига хос тимсол бўлиб қолмоқда. Унинг кийиниш услуби бугунги ёш авлод учун ҳам илҳом манбаи сифатида баҳоланади.
…