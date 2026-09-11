Малика Диананинг машҳур “қасос кўйлаги” аукционга қўйилади

·7·Дунё
Малика Диананинг машҳур “қасос кўйлаги” аукционга қўйилади

Буюк Британиянинг марҳум маликаси Диана 1994 йилда шаҳзода Чарльзнинг хиёнати ошкор бўлган куни кийган машҳур қора либос декабрь ойида Sotheby’s аукционида сотувга чиқарилади. “Қасос кўйлаги” номи билан танилган либоснинг нархи 110 мингдан 220 минг фунт стерлинггача баҳоланмоқда. Бу ҳақда Meduza хабар берди.

Кристина Стамболян томонидан яратилган қора, баданига ёпишиб турувчи, елкаси очиқ ва калта кўйлак Диана образидаги кескин ўзгаришлардан бири бўлган. Малика уни Чарльз ўзининг хиёнатини телевизион интервьюда тан олган куни кечқурун кийган. Шундан сўнг ОАВ либосни “қасос кўйлаги” деб атай бошлаган.

Кўйлак 1997 йилдан бери илк бор аукционга чиқарилмоқда. Савдодан аввал у Лондон, Гонконг ва Женевада намойиш этилади, асосий аукцион эса Нью-Йоркда ўтказилади.

Sotheby’s компаниясининг мода йўналиши бўйича глобал раҳбари Морган Халими ушбу либос оддий кийимдан кўра кўпроқ маънога эга эканини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, кўйлак мода чегарасидан чиқиб, маданият тарихининг бир қисмига айланган ноёб лаҳзалардан бирини ифодалайди.

Қизиғи, Диана дастлаб ўша оқшом учун Valentino либосини кийишни режалаштирган. Бироқ якунда Стамболян яратган қора кўйлакни танлаган. Дизайнер бу образни “Оққуш кўли” балетидаги қора оққуш Одил образига қиёслаган.

Диана 1997 йилда ушбу либосни хайрия аукционида ўзи сотган ва ундан 39 098 фунт стерлинг тушган. Ўша пайтда кўйлакни харид қилган оила уни қарийб 30 йил давомида сақлаб келган.

Орадан йиллар ўтганига қарамай, Диана мода оламида ўзига хос тимсол бўлиб қолмоқда. Унинг кийиниш услуби бугунги ёш авлод учун ҳам илҳом манбаи сифатида баҳоланади.

ДианаSotheby’sКристина СтамболянҚасос кўйлаги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Италия Зеленскийдан тинчлик музокаралари столидан жой талаб қилди...Бугун, 18:31«Қозоғистонга эшиклар ёпилди»: Астананинг «Евровидение» бўйича аризаси рад этилди«Қозоғистонга эшиклар ёпилди»: Астананинг «Евровидение» бўйича аризаси рад этилдиБугун, 17:50ChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирдиChatGPT Кенияда минглаб инсонни даромадсиз қолдирдиБугун, 17:33Моди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға бердиМоди Путинни «Бҳарат Мандапам»да кутиб олди ва кутилмаган совға бердиБугун, 17:22436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?Бугун, 17:22«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқарди«Давлат тўнтариши» айблови олиб ташланди: Суд Камчибек Ташиевга шов-шувли ҳукм чиқардиБугун, 17:09
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи