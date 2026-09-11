Хитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқда

·9·Техно
Хитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқда

Хитойнинг Шэньчжэнь шаҳри Лунган туманида роботлаштирилган полиция пости расман ишга туширилди. Унда гуманоид роботлар, ғилдиракли ва тўрт оёқли патруль роботлари, дронлар ҳамда учувчисиз транспорт воситалари хизматга жалб қилинган.

Роботлар кўчаларда автоматик патруль қилиш, шубҳали хатти-ҳаракатларни аниқлаш, бедарак йўқолганларни қидириш ва фавқулодда вазиятларда ёрдам бериш каби вазифаларни бажариши мумкин.

Хитой ҳарбий соҳада ҳам роботлардан фойдаланиш имкониятларини ўрганмоқда. Тадқиқотчилар олти роботдан иборат гуруҳ ҳарбийлар билан бирга душман эгаллаган бинога кириб, хоналарни текшириши мумкин бўлган сценарийларни ишлаб чиққан.

Бошқа лойиҳаларда роботларни душман ҳудудига яширинча киритиш, ҳудудни хариталаш ва нишонларни аниқлаш имкониятлари кўриб чиқилган. Айрим тадқиқотчилар бундай технологиялар келгуси 5–10 йил ичида жанг майдонларида қўлланиши мумкинлигини айтмоқда.

Бироқ ҳозирча бу лойиҳалар асосан тадқиқот ва синов босқичида.

Yo'l harakati politsiyasi kiyimidagi robot ko'chada harakatni tartibga solmoqda.
ШэньчжэньЛунган туманироботлаштирилган полицияХитой ҳарбий роботлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Dyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этдиDyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этдиБугун, 20:02МСИ компанияси Apple қурилмалари учун мўлжалланган монитор тақдим этдиМСИ компанияси Apple қурилмалари учун мўлжалланган монитор тақдим этдиБугун, 18:29Коинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилдиКоинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 16:28Xiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиXiaomi Mijia портатив насоси Хитой бозорида сотувга чиқарилдиБугун, 15:54Elon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиElon Musk режиссёр Алекс Гибней ва унинг янги фильмига қарши суд билан таҳдид қилдиБугун, 15:24iPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиiPhone ҳужумга учради: Туркиянинг уч вазирига айғоқчи дастурлар орқали ҳужум уюштирилдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади