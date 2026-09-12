«Мақсад — АПЛ чемпионлиги!»: Хаби Алонсо «Челси»ни чўққига қайтаришга ваъда берди
Англия Премьер-лигасида янги мавсум бошланиши биланоқ чемпионлик пойгаси ўзининг энг шиддатли палласига кирди. Ёзги трансферлар ойнасида Лондоннинг «Челси» клуби бошқарувини қўлга олган дунёнинг энг иқтидорли мураббийларидан бири Хаби Алонсо жамоанинг жорий мавсумдаги улкан ва муросасиз режаларини оммага эълон қилди. Испаниялик мутахассис «аристократлар» шунчаки кучли тўртлик учун эмас, балки тўғридан-тўғри АПЛ чемпионлик тожи ҳамда барча мусобақалардаги бош совринлар учун жанг қилишини очиқ-ойдин таъкидлади. Мавсум стартидаги дастлабки 3 турда 6 очко жамғариб, пешқадам «Манчестер Сити»нинг ортидан қувиб келаётган «кўклар» бугун, 12 сентябрь оқшомида ўз майдонида навбатдаги муҳим баҳсга киришади. Хўш, Хаби Алонсо «Стэмфорд Бриж»да қандай янги ғалаба руҳиятини шакллантирмоқда, жамоанинг чемпионлик имкониятлари қандай баҳоланмоқда ва бугунги «Ҳалл Сити»га қарши ўйин олдидан таркибдаги асосий интрига нимада?
«Мухлислар биз билан фахрланиши шарт!»: Хаби Алонсонинг жарангдор баёноти
Янги мавсум олдидан «Челси» бошқарувига келган Хаби Алонсо матбуот ходимлари билан суҳбатда муросасиз позициясини намойиш этди:
«АПЛ чемпионлиги ва барча совринлар»: «Бу мавсумдаги мақсадимиз — АПЛ чемпионлиги ва барча мумкин бўлган совринлар учун курашиш», дея жамоанинг амбицияларини қатъий белгилаб берди испаниялик бош мураббий;
Мухлислар ишончини қайтариш: Алонсо ўз сўзини давом эттириб: «Айнан шу нарса мухлисларимизни биз билан фахрланишга ундайди», дея «Стэмфорд Бриж» трибуналаридаги мухлисларнинг узоқ кутилган орзуларини рўёбга чиқаришга ваъда берди;
Максимализм талаби: Мураббий ҳар бир турнир, ҳар бир кубок ва ҳар бир очко учун максимал даражада курашадиган жангчи жамоа тузишни устувор мақсад қилиб олган.
Дастлабки 3 тур хулосалари: 4-ўрин ва «Сити» билан 3 очколик фарқ
Лондон жамоасининг мавсум стартидаги ҳолати қуйидаги рақамларда акс этмоқда:
3 та ўйин — 6 очко: Алонсо қўл остидаги «кўклар» чемпионатдаги дастлабки 3 тур баҳсларида 6 очко тўплашга муваффақ бўлди;
Кучли тўртликда барқарорлик: «Челси» ҳозирда АПЛ турнир жадвалида 4-ўринни эгаллаб, пешқадамлар гуруҳининг бевосита яқинида бормоқда;
«Манчестер Сити» билан масофа атиги 3 очко: Мусобақа пешқадами «шаҳарликлар» билан орадаги фарқ атиги бир ғалаба, яъни 3 очкони ташкил этмоқда, бу эса ҳар бир кейинги турни ҳал қилувчи жангга айлантиради.
Бугун «Стэмфорд Бриж»да қайноқ футбол: Соат 19:00 даги старт!
АПЛнинг 4-тури доирасида Алонсо шогирдлари ўз майдонида жиддий синовдан ўтади:
Рақиб — «Ҳалл Сити»: «Челси» бугун, 12 сентябрь куни ўз майдонида «Ҳалл Сити»ни қабул қилади;
Ўйин вақти: Мазкур беллашув Тошкент вақти билан роппа-роса соат 19:00 да старт олади;
Фақат ғалаба талаби: Ўз майдонида очко йўқотиш чемпионлик пойгасидаги рақобатчиларни олдинга ўтказиб юбориши мумкин, шу боис «Челси» илк дақиқалардан бошлаб ҳужумкор ва босимга асосланган футбол кўрсатиши кутилмоқда.
Хаби Алонсонинг келиши Лондон клубига янгича тактик теранлик ва ғолиблик менталитетини олиб кирди. Эндиликда лондонликларнинг ушбу катта даъволари қанчалик асосли эканини майдондаги натижалар ва бугунги баҳс кўрсатиб беради.
Сизнингча, Хаби Алонсо бошчилигидаги янги «Челси» «Манчестер Сити» ва «Арсенал» сингари грандлар билан чемпионлик учун охиригача тенгма-тенг кураша оладими? Бугунги баҳсда лондонликлар ишончли йирик ғалабага эриша оладими ёки «Ҳалл Сити» сенсация кўрсатиши мумкинми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛдаги ушбу қайноқ тўқнашув таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда «Челси» мухлисларига улашинг!
…