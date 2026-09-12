КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?
Тинч океани минтақасида геосиёсий кескинлик яна бир бор энг юқори нуқтага кўтарилди. Шимолий Корея шанба куни навбатдаги ракета синовини амалга ошириб, минтақа давлатлари ва океан орти ҳарбий тизимларини сергаклантирди. Жанубий Корея Қуролли кучлари бош штаб бошлиқлари бирлашган қўмитаси КХДР Япония денгизи (Шарқий денгиз) томон навбатдаги ракетани учирганини расман қайд этди. Пхеньяннинг ушбу кутилмаган демарши фонида АҚШнинг Тинч океани минтақасидаги ҳарбий қўмондонлиги (USINDOPACOM / USPACOM) зудлик билан махсус баёнот билан чиқиб, ҳолатни диққат билан кузатаётгани ва иттифоқчилар билан шошилинч маслаҳатлашувлар олиб борилаётганини маълум қилди. Хўш, Ким Чен Ин армияси қандай турдаги қуролни синовдан ўтказди, бу Вашингтон ва Сеул учун тўғридан-тўғри хавф туғдирадими ва Оқ уй ушбу синовга қандай ҳарбий-сиёсий жавоб тайёрламоқда?
«Биз синовни кузатдик»: Пентагон ва АҚШ қўмондонлигининг расмий позицияси
АҚШ ҳарбий доиралари Шимолий Кореянинг ҳавога кўтарган қуроли траекториясини реал вақт режимида назорат қилди:
«Яқиндаги пускдан хабардормиз»: АҚШ Тинч океани қўмондонлиги баёнотида: «Бизга яқинда содир бўлган ракета учирилиши маълум. Биз иттифоқчиларимиз ва ҳамкорларимиз билан яқин маслаҳатлашувларни олиб бормоқдамиз», дея ҳолат тасдиқланди;
Тўғридан-тўғри хавф йўқ: Америкалик ҳарбий таҳлилчиларнинг бирламчи хулосаларига кўра, мазкур синов АҚШ шахсий таркиби, мамлакат ҳудуди ёки минтақадаги иттифоқчиларга бевосита ёки лаҳзалик хавф туғдирмайди;
Иттифоқчиларга мутлақ қалқон: Пентагон баёнотида Вашингтон ўз ҳудуди дахлсизлигини сақлаш ҳамда Жанубий Корея ва Япония каби иттифоқчиларини ҳимоя қилиш бўйича ўз мажбуриятларига содиқ қолишини яна бир бор қатъий эслатиб ўтди.
Япония денгизи томон парвоз: Сеул бонг урмоқда
Жанубий Корея мудофаа идоралари Пхеньяннинг шанба кунги фаоллиги юзасидан маълумотларни очиқлади:
Шарқий денгиз йўналиши: Жанубий Корея Штаб бошлиқлари бирлашган қўмитаси маълумотларига кўра, учирилган снаряд Япония денгизи акваторияси томон йўналтирилган;
Юқори жанговар шайлик: Жанубий Корея ва АҚШ бирлашган разведка тизимлари ракетанинг учиш масофаси, максимал баланди ва аниқ турини (баллистик ёки қанотли ракета) аниқлаш бўйича таҳлилий ишларни давом эттирмоқда;
Чегарадаги сергаклик: Сеул чегара бўйлаб кузатув ва радар станцияларини энг юқори кузатув режимига ўтказди.
Пхеньян нимани кўзламоқда? Минтақадаги янги босим тўлқини
КХДРнинг кетма-кет ракета синовлари халқаро таҳлилчилар томонидан бир нечта стратегик мақсадлар билан изоҳланмоқда:
Ҳарбий технологияларни такомиллаштириш: Шимолий Корея ўз ракета арсеналини, шу жумладан қаттиқ ёқилғили ва маневр қилувчи жанговар каллакларни синовдан ўтказишни суръат билан давом эттирмоқда;
АҚШ ва унинг иттифоқчиларига босим: Вашингтондаги сайловолди ва сиёсий ноаниқликлар фонида Ким Чен Ин маъмурияти ўзининг ядровий-ракета мақомини кучли позиция сифатида намойиш этишга уринмоқда;
Қўшма машғулотларга жавоб: Пхеньян АҚШ, Жанубий Корея ва Япониянинг минтақада ўтказаётган ҳарбий машғулотларини очиқ таҳдид сифатида баҳолаб, бунга «куч намойиши» орқали жавоб қайтармоқда.
Шимолий Кореянинг шанба кунги ракета парвози Тинч океани ҳавзасида ҳарбий мувозанат нақадар нозик эканини яна бир бор исботлади. Гарчи АҚШ ҳозирча тўғридан-тўғри хавф йўқлигини айтаётган бўлса-да, Вашингтон, Сеул ва Токио ўртасидаги мудофаа иттифоқи тезкор қарши чораларни кучайтириши шубҳасиз.
Сизнингча, КХДРнинг тинимсиз ракета синовлари минтақада янги йирик қуролли тўқнашувга олиб келиши мумкинми ёки бу шунчаки музокаралар олдидан сиёсий куч кўрсатишми? АҚШ ва унинг иттифоқчилари Пхеньяннинг ракета дастурини тўхтатишга қодирми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Узоқ Шарқдаги ушбу таҳликали хабар таҳлилини барча дўстларингизга улашинг!
…