КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?

·3·Дунё
КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?

Тинч океани минтақасида геосиёсий кескинлик яна бир бор энг юқори нуқтага кўтарилди. Шимолий Корея шанба куни навбатдаги ракета синовини амалга ошириб, минтақа давлатлари ва океан орти ҳарбий тизимларини сергаклантирди. Жанубий Корея Қуролли кучлари бош штаб бошлиқлари бирлашган қўмитаси КХДР Япония денгизи (Шарқий денгиз) томон навбатдаги ракетани учирганини расман қайд этди. Пхеньяннинг ушбу кутилмаган демарши фонида АҚШнинг Тинч океани минтақасидаги ҳарбий қўмондонлиги (USINDOPACOM / USPACOM) зудлик билан махсус баёнот билан чиқиб, ҳолатни диққат билан кузатаётгани ва иттифоқчилар билан шошилинч маслаҳатлашувлар олиб борилаётганини маълум қилди. Хўш, Ким Чен Ин армияси қандай турдаги қуролни синовдан ўтказди, бу Вашингтон ва Сеул учун тўғридан-тўғри хавф туғдирадими ва Оқ уй ушбу синовга қандай ҳарбий-сиёсий жавоб тайёрламоқда?

«Биз синовни кузатдик»: Пентагон ва АҚШ қўмондонлигининг расмий позицияси

АҚШ ҳарбий доиралари Шимолий Кореянинг ҳавога кўтарган қуроли траекториясини реал вақт режимида назорат қилди:

  • «Яқиндаги пускдан хабардормиз»: АҚШ Тинч океани қўмондонлиги баёнотида: «Бизга яқинда содир бўлган ракета учирилиши маълум. Биз иттифоқчиларимиз ва ҳамкорларимиз билан яқин маслаҳатлашувларни олиб бормоқдамиз», дея ҳолат тасдиқланди;

  • Тўғридан-тўғри хавф йўқ: Америкалик ҳарбий таҳлилчиларнинг бирламчи хулосаларига кўра, мазкур синов АҚШ шахсий таркиби, мамлакат ҳудуди ёки минтақадаги иттифоқчиларга бевосита ёки лаҳзалик хавф туғдирмайди;

  • Иттифоқчиларга мутлақ қалқон: Пентагон баёнотида Вашингтон ўз ҳудуди дахлсизлигини сақлаш ҳамда Жанубий Корея ва Япония каби иттифоқчиларини ҳимоя қилиш бўйича ўз мажбуриятларига содиқ қолишини яна бир бор қатъий эслатиб ўтди.

Япония денгизи томон парвоз: Сеул бонг урмоқда

Жанубий Корея мудофаа идоралари Пхеньяннинг шанба кунги фаоллиги юзасидан маълумотларни очиқлади:

  • Шарқий денгиз йўналиши: Жанубий Корея Штаб бошлиқлари бирлашган қўмитаси маълумотларига кўра, учирилган снаряд Япония денгизи акваторияси томон йўналтирилган;

  • Юқори жанговар шайлик: Жанубий Корея ва АҚШ бирлашган разведка тизимлари ракетанинг учиш масофаси, максимал баланди ва аниқ турини (баллистик ёки қанотли ракета) аниқлаш бўйича таҳлилий ишларни давом эттирмоқда;

  • Чегарадаги сергаклик: Сеул чегара бўйлаб кузатув ва радар станцияларини энг юқори кузатув режимига ўтказди.

Пхеньян нимани кўзламоқда? Минтақадаги янги босим тўлқини

КХДРнинг кетма-кет ракета синовлари халқаро таҳлилчилар томонидан бир нечта стратегик мақсадлар билан изоҳланмоқда:

  • Ҳарбий технологияларни такомиллаштириш: Шимолий Корея ўз ракета арсеналини, шу жумладан қаттиқ ёқилғили ва маневр қилувчи жанговар каллакларни синовдан ўтказишни суръат билан давом эттирмоқда;

  • АҚШ ва унинг иттифоқчиларига босим: Вашингтондаги сайловолди ва сиёсий ноаниқликлар фонида Ким Чен Ин маъмурияти ўзининг ядровий-ракета мақомини кучли позиция сифатида намойиш этишга уринмоқда;

  • Қўшма машғулотларга жавоб: Пхеньян АҚШ, Жанубий Корея ва Япониянинг минтақада ўтказаётган ҳарбий машғулотларини очиқ таҳдид сифатида баҳолаб, бунга «куч намойиши» орқали жавоб қайтармоқда.

Шимолий Кореянинг шанба кунги ракета парвози Тинч океани ҳавзасида ҳарбий мувозанат нақадар нозик эканини яна бир бор исботлади. Гарчи АҚШ ҳозирча тўғридан-тўғри хавф йўқлигини айтаётган бўлса-да, Вашингтон, Сеул ва Токио ўртасидаги мудофаа иттифоқи тезкор қарши чораларни кучайтириши шубҳасиз.

Сизнингча, КХДРнинг тинимсиз ракета синовлари минтақада янги йирик қуролли тўқнашувга олиб келиши мумкинми ёки бу шунчаки музокаралар олдидан сиёсий куч кўрсатишми? АҚШ ва унинг иттифоқчилари Пхеньяннинг ракета дастурини тўхтатишга қодирми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Узоқ Шарқдаги ушбу таҳликали хабар таҳлилини барча дўстларингизга улашинг!

КХДР ракета синовиТинч океани қўмондонлигиЯпония денгизиКим Чен Ин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Бугун, 17:27«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот берди«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот бердиБугун, 17:24«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урди«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урдиБугун, 17:20Мексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиМексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиБугун, 17:10Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...Бугун, 17:04Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи