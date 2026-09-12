Энцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот берди
Дунё футболининг энг муросасиз, тарихий ва томошабоп қарама-қаршиликларидан бири — Манчестер дербиси арафасида ҳарорат кўтарилиб бормоқда. Англия Премьер-лигасининг 4-тури доирасида бўлиб ўтадиган ушбу супербаҳс олдидан «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска ўз фикрларини очиқлаб, бўлажак учрашувнинг стратегик аҳамиятига тўхталди. «BBC Sport» нашрига интервю берган италиялик мутахассис жамоа фақат ўз ўйинини кўрсатиши ва муҳим натижага эришиши шартлигини таъкидлади. Янги мавсумни мутлақ пешқадам сифатида бошлаган «шаҳарликлар» ҳозирда турнир жадвалининг 11-поғонасида бораётган принципиал рақиби «Манчестер Юнайтед» меҳмони бўлади. Хўш, Мареска машҳур «Олд Траффорд» майдонидаги босимни қандай енгиб ўтмоқчи, «қизил иблислар»нинг муваффақиятсиз старти дерби натижасига қандай таъсир қилади ва 13 сентябрь оқшомида Манчестер кўчаларини қандай тўқнашув кутмоқда?
«Рақибнинг шайлигига шубҳам йўқ»: Маресканинг «BBC Sport»га айтган сўзлари
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска принципиал тўқнашув олдидан жамоа олдига қўйилган вазифаларни қуйидагича ифодалади:
«Дерби жуда муҳим баҳс»: «Бу дерби жамоалар учун жуда муҳим баҳс. Биз ўз футболимизни намойиш этишимиз ва натижага эришишимиз керак», дея таъкидлади мураббий;
Рақибга ҳурмат ва огоҳлик: Жадвалдаги ҳолатга қарамай, у «Манчестер Юнайтед»нинг бу баҳсга ўзгача шиддат билан чиқишини англаб: «Рақибимиз дербига тайёр бўлишига шубҳам йўқ», дея рақиб кучига паст баҳо бермасликни уқтирди;
Ғолиблик формуласи: Мареска жамоаси ўз тактик услубидан чекинмаган ҳолда, рақиб майдонида ҳам ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олишга ҳаракат қилишини маълум қилди.
Турнир жадвалидаги кескин фарқ: 1-ўрин ва 11-ўрин тўқнашуви
Дастлабки уч турдан кейинги ҳолат икки Манчестер клуби учун турлича кечмоқда:
«Сити» — мутлақ пешқадам: «Манчестер Сити» чемпионатнинг дастлабки уч турида ишончли ҳаракат қилиб, турнир жадвалининг энг юқори поғонасида бормоқда;
«МЮ» — инқироз оғушида ва 11-ўринда: Мавсумни нотекис бошлаган «Манчестер Юнайтед» уч тур якунларига кўра 11-ўринда бораётгани жамоага нисбатан босимни икки баробарга оширган;
Дербида жадвалнинг аҳамияти йўқ: Футбол экспертларининг қайд этишича, дерби баҳсларида жадвалдаги ўрин ва очколар ҳеч қачон ҳал қилувчи бўлмайди — «Олд Траффорд»даги майдонга тушган ҳар бир ўйинчи фақат шараф учун жанг қилади.
13 сентябрь, «Олд Траффорд»: Соат 20:30 да бошланадиган даҳшатли тўқнашув
Ушбу ҳафтанинг энг шов-шувли ва марказий футбол спектакли соатлари яқинлашмоқда:
Жой ва вақт: «Манчестер Юнайтед» ва «Манчестер Сити» ўртасидаги АПЛ 4-тур беллашуви 13 сентябрь, якшанба куни «Олд Траффорд» стадионида бўлиб ўтади;
Тошкент вақти билан 20:30 да: Ўзбекистонлик миллионлаб футбол мухлислари учун ушбу дерби Тошкент вақти билан роппа-роса соат 20:30 да старт олади;
Майдондаги босим: «Манчестер Сити» ўз пешқадамлигини мустаҳкамлаш учун ғалаба қозонишни мақсад қилган бўлса, «Манчестер Юнайтед» ўз мухлислари қаршисида ғалаба қозониб, мавсумдаги инқирозли даврга чек қўйишга бел боғлаган.
Шаҳар кимники бўлади: кўкларми ёки қизиллар? Энцо Мареска шогирдлари ўз фаворитлик мақомини майдонда исботлай оладими ёки «қизил иблислар»нинг мухлислари байрам қиладими — барча саволларга якшанба оқшомидаги қизиқарли 90 дақиқалик тўқнашув ойдинлик киритади.
Сизнингча, «Олд Траффорд»даги Манчестер дербисида қайси клуб ғалаба қозонади? Пешқадамликни мустаҳкамлаб бораётган «Манчестер Сити»ми ёки ўз мухлислари олдида қасос олишга чанқоқ «Манчестер Юнайтед»? Ўз ҳисоб тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛдаги ушбу бебаҳо баҳс таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
…