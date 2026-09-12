Энцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот берди

·30·Спорт
Энцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот берди

Дунё футболининг энг муросасиз, тарихий ва томошабоп қарама-қаршиликларидан бири — Манчестер дербиси арафасида ҳарорат кўтарилиб бормоқда. Англия Премьер-лигасининг 4-тури доирасида бўлиб ўтадиган ушбу супербаҳс олдидан «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска ўз фикрларини очиқлаб, бўлажак учрашувнинг стратегик аҳамиятига тўхталди. «BBC Sport» нашрига интервю берган италиялик мутахассис жамоа фақат ўз ўйинини кўрсатиши ва муҳим натижага эришиши шартлигини таъкидлади. Янги мавсумни мутлақ пешқадам сифатида бошлаган «шаҳарликлар» ҳозирда турнир жадвалининг 11-поғонасида бораётган принципиал рақиби «Манчестер Юнайтед» меҳмони бўлади. Хўш, Мареска машҳур «Олд Траффорд» майдонидаги босимни қандай енгиб ўтмоқчи, «қизил иблислар»нинг муваффақиятсиз старти дерби натижасига қандай таъсир қилади ва 13 сентябрь оқшомида Манчестер кўчаларини қандай тўқнашув кутмоқда?

«Рақибнинг шайлигига шубҳам йўқ»: Маресканинг «BBC Sport»га айтган сўзлари

«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска принципиал тўқнашув олдидан жамоа олдига қўйилган вазифаларни қуйидагича ифодалади:

  • «Дерби жуда муҳим баҳс»: «Бу дерби жамоалар учун жуда муҳим баҳс. Биз ўз футболимизни намойиш этишимиз ва натижага эришишимиз керак», дея таъкидлади мураббий;

  • Рақибга ҳурмат ва огоҳлик: Жадвалдаги ҳолатга қарамай, у «Манчестер Юнайтед»нинг бу баҳсга ўзгача шиддат билан чиқишини англаб: «Рақибимиз дербига тайёр бўлишига шубҳам йўқ», дея рақиб кучига паст баҳо бермасликни уқтирди;

  • Ғолиблик формуласи: Мареска жамоаси ўз тактик услубидан чекинмаган ҳолда, рақиб майдонида ҳам ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олишга ҳаракат қилишини маълум қилди.

Турнир жадвалидаги кескин фарқ: 1-ўрин ва 11-ўрин тўқнашуви

Дастлабки уч турдан кейинги ҳолат икки Манчестер клуби учун турлича кечмоқда:

  • «Сити» — мутлақ пешқадам: «Манчестер Сити» чемпионатнинг дастлабки уч турида ишончли ҳаракат қилиб, турнир жадвалининг энг юқори поғонасида бормоқда;

  • «МЮ» — инқироз оғушида ва 11-ўринда: Мавсумни нотекис бошлаган «Манчестер Юнайтед» уч тур якунларига кўра 11-ўринда бораётгани жамоага нисбатан босимни икки баробарга оширган;

  • Дербида жадвалнинг аҳамияти йўқ: Футбол экспертларининг қайд этишича, дерби баҳсларида жадвалдаги ўрин ва очколар ҳеч қачон ҳал қилувчи бўлмайди — «Олд Траффорд»даги майдонга тушган ҳар бир ўйинчи фақат шараф учун жанг қилади.

13 сентябрь, «Олд Траффорд»: Соат 20:30 да бошланадиган даҳшатли тўқнашув

Ушбу ҳафтанинг энг шов-шувли ва марказий футбол спектакли соатлари яқинлашмоқда:

  • Жой ва вақт: «Манчестер Юнайтед» ва «Манчестер Сити» ўртасидаги АПЛ 4-тур беллашуви 13 сентябрь, якшанба куни «Олд Траффорд» стадионида бўлиб ўтади;

  • Тошкент вақти билан 20:30 да: Ўзбекистонлик миллионлаб футбол мухлислари учун ушбу дерби Тошкент вақти билан роппа-роса соат 20:30 да старт олади;

  • Майдондаги босим: «Манчестер Сити» ўз пешқадамлигини мустаҳкамлаш учун ғалаба қозонишни мақсад қилган бўлса, «Манчестер Юнайтед» ўз мухлислари қаршисида ғалаба қозониб, мавсумдаги инқирозли даврга чек қўйишга бел боғлаган.

Шаҳар кимники бўлади: кўкларми ёки қизиллар? Энцо Мареска шогирдлари ўз фаворитлик мақомини майдонда исботлай оладими ёки «қизил иблислар»нинг мухлислари байрам қиладими — барча саволларга якшанба оқшомидаги қизиқарли 90 дақиқалик тўқнашув ойдинлик киритади.

Сизнингча, «Олд Траффорд»даги Манчестер дербисида қайси клуб ғалаба қозонади? Пешқадамликни мустаҳкамлаб бораётган «Манчестер Сити»ми ёки ўз мухлислари олдида қасос олишга чанқоқ «Манчестер Юнайтед»? Ўз ҳисоб тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛдаги ушбу бебаҳо баҳс таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилди“Нефтчи” клуби Жанубий Кореяга чиқди: «Пажу Фронтиер» билан тарихий ҳамкорлик тузилдиБугун, 18:13«Мақсад — АПЛ чемпионлиги!»: Хаби Алонсо «Челси»ни чўққига қайтаришга ваъда берди«Мақсад — АПЛ чемпионлиги!»: Хаби Алонсо «Челси»ни чўққига қайтаришга ваъда бердиБугун, 18:03Флик «Барселона»нинг бу мавсумдаги бош мақсадларини эълон қилди: Серия давом этадими?Флик «Барселона»нинг бу мавсумдаги бош мақсадларини эълон қилди: Серия давом этадими?Бугун, 17:48Бруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқдаБруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқдаБугун, 15:33Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиКилиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиБугун, 15:12Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Бугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?