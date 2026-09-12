Флик «Барселона»нинг бу мавсумдаги бош мақсадларини эълон қилди: Серия давом этадими?
Каталониянинг «Барселона» клуби янги мавсумда ҳам ўз мухлисларини ёрқин ҳужумкор футбол ва сермаҳсул натижалар билан ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Жамоа бош мураббийи Ҳанси-Дитер Флик навбатдаги матбуот анжуманида жамоа олдига қўйилган стратегик мақсадлар юзасидан муҳим ва баҳсли фикрларини очиқлади. Немис мутахассиси Европа Чемпионлар лигасида ғалаба қозониш ҳар бир каталонияликнинг бош орзуси эканини тан олар экан, Ла Лигада кетма-кет учинчи чемпионликни қўлга киритиш жамоа учун худди шундай муҳим ва тарихий вазифа эканини кескин таъкидлади. Чемпионлар лигасидаги 5:1 ҳисобидаги даҳшатли старт ҳамда Испания ички чемпионатидаги 100 фоизлик пешқадамлик Флик шогирдларининг бу мавсумда барча фронтларда «олтин требл» учун курашишини яққол кўрсатиб турибди. Хўш, Флик Каталония грандида қандай ғалаба формуласини яратди, Ла Лигадаги чемпионлик пойгасида «кўк-анорранглилар»нинг асосий устунлиги нимада ва 13 сентябрь кунги «Леванте»га қарши сафар баҳси жамоа учун қандай синов бўлади?
«ЕЧЛ — бизнинг орзумиз, лекин Ла Лига ҳам жуда муҳим!»: Фликнинг матбуот анжуманидаги иқрори
Матбуот ходимлари қаршисида сўз олган Ҳанси-Дитер Флик жамоа ичидаги руҳий муҳит ва мақсадларни қуйидагича изоҳлади:
«Ҳамма ЕЧЛни хоҳлайди»: «Ҳамма Чемпионлар лигасида ғалаба қозонишни хоҳлайди, бу бизнинг орзумиз. Аммо кетма-кет учинчи марта чемпионликни қўлга киритиш ҳам муҳим», дея таъкидлади бош мураббий;
Тарихий учинчи чемпионлик: Испанияда устунликни сақлаб қолиш ва гегемонликни мустаҳкамлаш «Барса»нинг ички барқарорлигини кўрсатувчи бош индикатор ҳисобланади;
«Қадам-бақадам стратегияси»: Флик футболчиларини ҳаддан ташқари эйфорияга берилмасликка чақириб: «Бу ажойиб натижа бўларди. Олдинда ҳали кўплаб баҳслар бор. Биз қадам-бақадам ҳаракат қиламиз», дея совуққонликни сақлашни уқтирди.
Чемпионлар лигасидаги даҳшатли 5:1 ва Ла Лигадаги мутлақ пешқадамлик
«Барселона»нинг жорий мавсумдаги бошланғич темпи ҳатто энг инжиқ экспертларни ҳам лол қолдирмоқда:
«Фейеноорд»ни тор-мор этиш: Европа Чемпионлар лигасининг ушбу мавсумидаги илк баҳсида каталонияликлар ўз уйида Нидерландия гранди «Фейеноорд» дарвозасига жавобсиз бешта тўп йўллаб, 5:1 ҳисобидаги шов-шувли ғалабани расмийлаштирди;
Ла Лигада 12 очколик максимум: Испания чемпионатида Флик жамоаси тўртта ўйиндан тўртта ғалаба билан 12 очко жамғариб, турнир жадвалининг яккапешқадами бўлиб турибди;
Ҳужумкор машина: Жамоа нафақат натижага эришмоқда, балки ҳар бир ўйинда кўплаб хавфли вазиятлар яратиб, Фликнинг юқори прессинг ва тезкор ҳужумга асосланган немисча фалсафасини тўлиқ намоён этмоқда.
13 сентябрдаги сафар: «Леванте» синовидан муваффақиятли ўтиладими?
Каталонияликлар учун навбатдаги жиддий имтиҳон сафарда бўлиб ўтади:
«Леванте» билан кураш: Ҳанси-Дитер Флик шогирдлари 13 сентябрь куни сафарда «Леванте» клубига қарши майдонга тушади;
Ротация ва кучларни тақсимлаш: Чемпионлар лигасидаги оғир баҳслар ва миллий чемпионатдаги тиғиз тақвим мураббийлар штабидан таркибни оқилона алмаштиришни талаб қилади;
Мақсад фақат 3 очко: Сафар баҳсларида очко йўқотмаслик рақобатчилар билан орадаги фарқни сақлаб қолиш учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Ҳанси-Дитер Флик «Барселона»га келганидан буён жамоага ўзгача шижоат ва интизом олиб кирди. Агар каталонияликлар ушбу шиддатни сақлаб қолса, мавсум охирида нафақат Ла Лигадаги кетма-кет учинчи кубокни, балки узоқ кутилган ЕЧЛ шоҳсупасини ҳам забт этишлари ҳеч гап эмас.
Сизнингча, Ҳанси-Дитер Флик қўл остидаги ушбу «Барселона» бу мавсумда ҳам Ла Лига чемпионлигини, ҳам Чемпионлар лигаси кубогини бирваракайига қўлга кирита оладими? Таркибнинг жисмоний кучи барча мусобақаларда тенг курашишга етадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу қайноқ таҳлилни барча футбол ихлосмандлари ҳамда «Барселона» мухлисларига улашинг!
…