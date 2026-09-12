Флик «Барселона»нинг бу мавсумдаги бош мақсадларини эълон қилди: Серия давом этадими?

·1·Спорт
Флик «Барселона»нинг бу мавсумдаги бош мақсадларини эълон қилди: Серия давом этадими?

Каталониянинг «Барселона» клуби янги мавсумда ҳам ўз мухлисларини ёрқин ҳужумкор футбол ва сермаҳсул натижалар билан ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Жамоа бош мураббийи Ҳанси-Дитер Флик навбатдаги матбуот анжуманида жамоа олдига қўйилган стратегик мақсадлар юзасидан муҳим ва баҳсли фикрларини очиқлади. Немис мутахассиси Европа Чемпионлар лигасида ғалаба қозониш ҳар бир каталонияликнинг бош орзуси эканини тан олар экан, Ла Лигада кетма-кет учинчи чемпионликни қўлга киритиш жамоа учун худди шундай муҳим ва тарихий вазифа эканини кескин таъкидлади. Чемпионлар лигасидаги 5:1 ҳисобидаги даҳшатли старт ҳамда Испания ички чемпионатидаги 100 фоизлик пешқадамлик Флик шогирдларининг бу мавсумда барча фронтларда «олтин требл» учун курашишини яққол кўрсатиб турибди. Хўш, Флик Каталония грандида қандай ғалаба формуласини яратди, Ла Лигадаги чемпионлик пойгасида «кўк-анорранглилар»нинг асосий устунлиги нимада ва 13 сентябрь кунги «Леванте»га қарши сафар баҳси жамоа учун қандай синов бўлади?

«ЕЧЛ — бизнинг орзумиз, лекин Ла Лига ҳам жуда муҳим!»: Фликнинг матбуот анжуманидаги иқрори

Матбуот ходимлари қаршисида сўз олган Ҳанси-Дитер Флик жамоа ичидаги руҳий муҳит ва мақсадларни қуйидагича изоҳлади:

  • «Ҳамма ЕЧЛни хоҳлайди»: «Ҳамма Чемпионлар лигасида ғалаба қозонишни хоҳлайди, бу бизнинг орзумиз. Аммо кетма-кет учинчи марта чемпионликни қўлга киритиш ҳам муҳим», дея таъкидлади бош мураббий;

  • Тарихий учинчи чемпионлик: Испанияда устунликни сақлаб қолиш ва гегемонликни мустаҳкамлаш «Барса»нинг ички барқарорлигини кўрсатувчи бош индикатор ҳисобланади;

  • «Қадам-бақадам стратегияси»: Флик футболчиларини ҳаддан ташқари эйфорияга берилмасликка чақириб: «Бу ажойиб натижа бўларди. Олдинда ҳали кўплаб баҳслар бор. Биз қадам-бақадам ҳаракат қиламиз», дея совуққонликни сақлашни уқтирди.

Чемпионлар лигасидаги даҳшатли 5:1 ва Ла Лигадаги мутлақ пешқадамлик

«Барселона»нинг жорий мавсумдаги бошланғич темпи ҳатто энг инжиқ экспертларни ҳам лол қолдирмоқда:

  • «Фейеноорд»ни тор-мор этиш: Европа Чемпионлар лигасининг ушбу мавсумидаги илк баҳсида каталонияликлар ўз уйида Нидерландия гранди «Фейеноорд» дарвозасига жавобсиз бешта тўп йўллаб, 5:1 ҳисобидаги шов-шувли ғалабани расмийлаштирди;

  • Ла Лигада 12 очколик максимум: Испания чемпионатида Флик жамоаси тўртта ўйиндан тўртта ғалаба билан 12 очко жамғариб, турнир жадвалининг яккапешқадами бўлиб турибди;

  • Ҳужумкор машина: Жамоа нафақат натижага эришмоқда, балки ҳар бир ўйинда кўплаб хавфли вазиятлар яратиб, Фликнинг юқори прессинг ва тезкор ҳужумга асосланган немисча фалсафасини тўлиқ намоён этмоқда.

13 сентябрдаги сафар: «Леванте» синовидан муваффақиятли ўтиладими?

Каталонияликлар учун навбатдаги жиддий имтиҳон сафарда бўлиб ўтади:

  • «Леванте» билан кураш: Ҳанси-Дитер Флик шогирдлари 13 сентябрь куни сафарда «Леванте» клубига қарши майдонга тушади;

  • Ротация ва кучларни тақсимлаш: Чемпионлар лигасидаги оғир баҳслар ва миллий чемпионатдаги тиғиз тақвим мураббийлар штабидан таркибни оқилона алмаштиришни талаб қилади;

  • Мақсад фақат 3 очко: Сафар баҳсларида очко йўқотмаслик рақобатчилар билан орадаги фарқни сақлаб қолиш учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Ҳанси-Дитер Флик «Барселона»га келганидан буён жамоага ўзгача шижоат ва интизом олиб кирди. Агар каталонияликлар ушбу шиддатни сақлаб қолса, мавсум охирида нафақат Ла Лигадаги кетма-кет учинчи кубокни, балки узоқ кутилган ЕЧЛ шоҳсупасини ҳам забт этишлари ҳеч гап эмас.

Сизнингча, Ҳанси-Дитер Флик қўл остидаги ушбу «Барселона» бу мавсумда ҳам Ла Лига чемпионлигини, ҳам Чемпионлар лигаси кубогини бирваракайига қўлга кирита оладими? Таркибнинг жисмоний кучи барча мусобақаларда тенг курашишга етадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу қайноқ таҳлилни барча футбол ихлосмандлари ҳамда «Барселона» мухлисларига улашинг!

БарселонаҲанси-Дитер ФликЕвропа Чемпионлар лигиЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқдаБруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқдаБугун, 15:33Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиКилиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиБугун, 15:12Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Килиан Мбаппе: "Мендан яхшироқ ўйинчи бўлмади"Бугун, 14:10Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиЖозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиБугун, 12:15Франко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиФранко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиБугун, 11:51Килиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирдиКилиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирдиБугун, 11:33
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?