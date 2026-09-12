Инсоният гиёҳванд моддаларни 25 минг йил аввал истеъмол қилганми?

·7·Дунё
Инсоният гиёҳванд моддаларни 25 минг йил аввал истеъмол қилганми?

Олимлар инсонлар руҳиятга таъсир қилувчи моддаларни тахмин қилинганидан анча олдин истеъмол қила бошлаган бўлиши мумкинлигини аниқлади. Сўнгги тадқиқотлардан бири Индонезиядаги айрим жамоалар бундан 25 минг йил муқаддам бетел ёнғоғидан гиёҳванд модда сифатида фойдаланган бўлиши эҳтимолини кўрсатди.

Австралиянинг Гриффит университети олимлари қадимий одамлар суякларида ғайриоддий изларни аниқлади. Мутахассислар мазкур белгилар бетел ёнғоғини шимиш билан боғлиқ бўлиши мумкин, деган хулосага келган. Тадқиқотга раҳбарлик қилган профессор Адам Бруммнинг таъкидлашича, бу дунё бўйича гиёҳванд моддалар истеъмол қилинганини кўрсатувчи энг қадимий далил бўлиши мумкин.

Тишлардаги ғайриоддий излар

Science Advances журналида чоп этилган тадқиқотда Индонезиянинг Сулавеси оролидан топилган икки нафар қадимий овчи ҳақида сўз боради. Уларнинг бири тахминан 25–16 минг йил, иккинчиси эса 7,6–6,3 минг йил аввал яшаган.

Иккала овчининг ҳам тишларида юмалоқ чуқурча кўринишидаги ноодатий емирилиш белгилари аниқланган. Олимлар махсус таҳлиллар орқали ушбу излар бетел ёнғоғини бутунлигича шимиш натижасида пайдо бўлганини аниқлаган.

Бетел ёнғоғи Арека палмасининг уруғи ҳисобланади. Уни истеъмол қилганда инсон кайфияти бироз кўтарилиши, яъни эйфория ҳолати юзага келиши ва сезгирлик ошиши мумкин.

“Ғарб жамиятида кам танилган бўлса-да, бу модда дунёда спиртли ичимликлар, кофеин ва никотиндан кейин энг кўп истеъмол қилинадиган тўртинчи психоактив моддадир”, деди Брумм.

Инсоният гиёҳванд моддаларни 25 минг йил аввал истеъмол қилганми?

Аввалроқ гиёҳвандлик деҳқончилик пайдо бўлганидан кейин, яъни тахминан 13 минг йил аввал спиртли ичимликлар ўйлаб топилиши билан бошланган, деб ҳисобланар эди. Бироқ Бруммнинг таъкидлашича, бу назарияда энг кенг тарқалган психоактив моддаларнинг илдизи жуда қадимий даврларга бориб тақалиши етарлича ҳисобга олинмаган.

“Бу тадқиқот ҳозирги замонавий гиёҳвандлик хулқ-атворининг баъзи турлари қадимий овчилар анъаналаридан келиб чиққанини англатади”, дея қўшимча қилди олим.

Қадимги анъананинг бугунги кўриниши

Ҳозирги даврда ёнғоқ таркибидаги гиёҳванд модда бетел ёнғоғи уруғини сўндирилган оҳак ва бошқа масаллиқлар билан аралаштириб чайнаш орқали истеъмол қилинади. Ушбу аралашма Жанубий ва Жануби-шарқий Осиёда кенг оммалашган бўлиб, уни ер юзи аҳолисининг тахминан ўндан бир қисми чайнайди.

Тадқиқотчилар ёнғоқларни сунъий сўлакка бўктириб, махсус тажриба ҳам ўтказди. Тажриба натижасида маълум бўлишича, бутун ёнғоқни шунчаки шимишнинг ўзи ҳам мия фаолиятини ўзгартириш учун етарли миқдорда психофаол моддаларни ажратиб чиқариши мумкин.

Шу тариқа, янги тадқиқот инсонларнинг психоактив моддалардан фойдаланиш тарихи аввал тахмин қилинганидан ҳам анча қадимий бўлиши мумкинлиги ҳақида янги саволларни ўртага қўймоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиМудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиБугун, 17:42Меркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиМеркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиБугун, 17:41КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?Бугун, 17:35Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Бугун, 17:27«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот берди«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот бердиБугун, 17:24«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урди«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урдиБугун, 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада