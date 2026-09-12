«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урди

·33·Дунё
«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урди

АҚШ медиа оламининг энг шов-шувли ва кўп баҳсларга сабаб бўлувчи журналистларидан бири, собиқ Fox News телебошловчиси Такер Карлсон навбатдаги портловчи баёноти билан дунё жамоатчилиги эътиборини тортди. Россия пойтахти ва Қўшма Штатларнинг энг йирик рамзий шаҳри бўлмиш Нью-Йоркни таққослаган америкалик журналист кутилмаган хулосага келди. Карлсон Russia Today телеканалига берган катта интервюсида Москва шаҳри нафақат Нью-Йоркдан ёқимлироқ, балки ундан «чексиз даражада устун ва яхшироқ» эканини очиқ-ойдин таъкидлади. Ўз ватанида ушбу фикрлари учун кескин ҳужумлар ва танқидлар остида қолганига қарамай, у кўрган ҳақиқатларидан қайтмаслигини маълум қилди. Хўш, америкалик таниқли медиа юлдузи ўз юртининг энг машҳур шаҳрини нега бу даражада кескин танқид қилди, Москва уни нимаси билан ҳайратга солди ва нега унинг бу гаплари Вашингтонда жиддий сиёсий ғазаб уйғотди?

«Буни билишни истамагандим, аммо кўрдим»: Такер Карлсоннинг иқрори

Америкалик журналист икки глобал мегаполис ўртасидаги тафовутни тасвирлар экан, ҳиссиётларини яшириб ўтирмади:

  • «Чексиз даражада яхшироқ»: Карлсон интервью давомида: «Москва шунчаки Нью-Йоркдан ёқимлироқ эмас, балки Нью-Йоркдан анча, чексиз даражада яхшироқ... Мен буни билишни истамагандим, аммо билдим», дея баҳо берди;

  • Ўз кўзи билан кўрган реаллик: Журналист ўз сўзларида ҳеч нарсани уйдирмаганини ва Россия пойтахтида кўрган шахсий таассуротларига асосланганини билдирди;

  • Шок эффекти: АҚШда шаҳар инфратузилмаси, тозалик ва хавфсизлик бўйича муаммолар авж олган бир паллада, Россия шаҳар муҳитининг замонавийлиги америкалик телебошловчини лол қолдирган.

Ҳақиқат учун босим: Журналист АҚШда нега нишонга айланди?

Карлсоннинг очиқ баёнотлари Қўшма Штатлар сиёсий ва медиа доираларида илиқ қарши олинмади:

  • Доимий ва қаттиқ танқидлар: Бошловчи ўз юртида Москва ҳақида ижобий гапиргани учун тинимсиз равишда кескин ҳужумларга ва айбловларга дучор бўлганини яширмади;

  • «Мен шунчаки ҳақиқатни айтдим»: Сиёсий босимларга жавобан Карлсон: «Бу сўзларим учун мени доимо қаттиқ танқид қилишди, аммо ахир мен шунчаки бор ҳақиқатни айтдим-ку... Мен ҳеч нарса тўқиб чиқармадим, фақат ўз кўзим билан кўрганларимни гапирдим», дея ўзини ҳимоя қилди;

  • Медиа цензурага қарши исён: Журналист замонавий Ғарб ОАВларида маълум сиёсий қолипларга тўғри келмайдиган реал фактларни очиқ айтиш тобора тақиқланиб бораётганига ишора қилди.

Нью-Йорк ва Москва: Инфратузилма ва хавфсизлик фонидаги инқироз

Такер Карлсоннинг бундай баёноти ортида Америка мегаполисларининг бугунги жиддий муаммолари ётибди:

  • Нью-Йоркдаги таназзул муаммоси: Сўнгги йилларда Нью-Йорк метросидаги тартибсизликлар, кўчалардаги чиқиндилар, жиноятчиликнинг ўсиши ва уйсизлар муаммоси маҳаллий аҳоли ва сайёҳларнинг асосий шикоятига айланган;

  • Москва инфратузилмасининг ютуғи: Карлсон илгари ҳам Москванинг тоза кўчалари, хавфсиз ва муҳташам метроси, озиқ-овқат дўконларидаги хилма-хиллик ва умумий шаҳар тартибини алоҳида эътироф этган эди;

  • Сиёсий полемика: Ушбу солиштирув Ғарб ва Шарқ шаҳарсозлик моделлари, ижтимоий хавфсизлик ва мегаполисларни бошқариш сифати бўйича глобал баҳсларни янада алангалатди.

Такер Карлсоннинг ушбу баҳсли чиқиши АҚШ жамиятида ўз шаҳарлари муаммоларига тик қараш ва Ғарб стандартлари ҳақидаги догмаларни қайта кўриб чиқишга ундовчи навбатдаги медиа портлаш бўлди.

Сизнингча, Такер Карлсоннинг Москвани Нью-Йоркдан чексиз даражада устун қўйиши холис журналистик кузатувми ёки сиёсий пиар ва популизм? Бугунги кунда дунё мегаполислари учун нима муҳимроқ — тарихий эркинликми ёки кўчалардаги хавфсизлик ва тозалик? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё медиасидаги ушбу қайноқ тўқнашув таҳлилини дўстларингизга улашинг!

Тукер КарлсонFox NewsRussia TodayМосква
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиМудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиБугун, 17:42Меркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиМеркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиБугун, 17:41КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?Бугун, 17:35Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Бугун, 17:27«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот берди«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот бердиБугун, 17:24Мексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиМексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиБугун, 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи