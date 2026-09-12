«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урди
АҚШ медиа оламининг энг шов-шувли ва кўп баҳсларга сабаб бўлувчи журналистларидан бири, собиқ Fox News телебошловчиси Такер Карлсон навбатдаги портловчи баёноти билан дунё жамоатчилиги эътиборини тортди. Россия пойтахти ва Қўшма Штатларнинг энг йирик рамзий шаҳри бўлмиш Нью-Йоркни таққослаган америкалик журналист кутилмаган хулосага келди. Карлсон Russia Today телеканалига берган катта интервюсида Москва шаҳри нафақат Нью-Йоркдан ёқимлироқ, балки ундан «чексиз даражада устун ва яхшироқ» эканини очиқ-ойдин таъкидлади. Ўз ватанида ушбу фикрлари учун кескин ҳужумлар ва танқидлар остида қолганига қарамай, у кўрган ҳақиқатларидан қайтмаслигини маълум қилди. Хўш, америкалик таниқли медиа юлдузи ўз юртининг энг машҳур шаҳрини нега бу даражада кескин танқид қилди, Москва уни нимаси билан ҳайратга солди ва нега унинг бу гаплари Вашингтонда жиддий сиёсий ғазаб уйғотди?
«Буни билишни истамагандим, аммо кўрдим»: Такер Карлсоннинг иқрори
Америкалик журналист икки глобал мегаполис ўртасидаги тафовутни тасвирлар экан, ҳиссиётларини яшириб ўтирмади:
«Чексиз даражада яхшироқ»: Карлсон интервью давомида: «Москва шунчаки Нью-Йоркдан ёқимлироқ эмас, балки Нью-Йоркдан анча, чексиз даражада яхшироқ... Мен буни билишни истамагандим, аммо билдим», дея баҳо берди;
Ўз кўзи билан кўрган реаллик: Журналист ўз сўзларида ҳеч нарсани уйдирмаганини ва Россия пойтахтида кўрган шахсий таассуротларига асосланганини билдирди;
Шок эффекти: АҚШда шаҳар инфратузилмаси, тозалик ва хавфсизлик бўйича муаммолар авж олган бир паллада, Россия шаҳар муҳитининг замонавийлиги америкалик телебошловчини лол қолдирган.
Ҳақиқат учун босим: Журналист АҚШда нега нишонга айланди?
Карлсоннинг очиқ баёнотлари Қўшма Штатлар сиёсий ва медиа доираларида илиқ қарши олинмади:
Доимий ва қаттиқ танқидлар: Бошловчи ўз юртида Москва ҳақида ижобий гапиргани учун тинимсиз равишда кескин ҳужумларга ва айбловларга дучор бўлганини яширмади;
«Мен шунчаки ҳақиқатни айтдим»: Сиёсий босимларга жавобан Карлсон: «Бу сўзларим учун мени доимо қаттиқ танқид қилишди, аммо ахир мен шунчаки бор ҳақиқатни айтдим-ку... Мен ҳеч нарса тўқиб чиқармадим, фақат ўз кўзим билан кўрганларимни гапирдим», дея ўзини ҳимоя қилди;
Медиа цензурага қарши исён: Журналист замонавий Ғарб ОАВларида маълум сиёсий қолипларга тўғри келмайдиган реал фактларни очиқ айтиш тобора тақиқланиб бораётганига ишора қилди.
Нью-Йорк ва Москва: Инфратузилма ва хавфсизлик фонидаги инқироз
Такер Карлсоннинг бундай баёноти ортида Америка мегаполисларининг бугунги жиддий муаммолари ётибди:
Нью-Йоркдаги таназзул муаммоси: Сўнгги йилларда Нью-Йорк метросидаги тартибсизликлар, кўчалардаги чиқиндилар, жиноятчиликнинг ўсиши ва уйсизлар муаммоси маҳаллий аҳоли ва сайёҳларнинг асосий шикоятига айланган;
Москва инфратузилмасининг ютуғи: Карлсон илгари ҳам Москванинг тоза кўчалари, хавфсиз ва муҳташам метроси, озиқ-овқат дўконларидаги хилма-хиллик ва умумий шаҳар тартибини алоҳида эътироф этган эди;
Сиёсий полемика: Ушбу солиштирув Ғарб ва Шарқ шаҳарсозлик моделлари, ижтимоий хавфсизлик ва мегаполисларни бошқариш сифати бўйича глобал баҳсларни янада алангалатди.
Такер Карлсоннинг ушбу баҳсли чиқиши АҚШ жамиятида ўз шаҳарлари муаммоларига тик қараш ва Ғарб стандартлари ҳақидаги догмаларни қайта кўриб чиқишга ундовчи навбатдаги медиа портлаш бўлди.
Сизнингча, Такер Карлсоннинг Москвани Нью-Йоркдан чексиз даражада устун қўйиши холис журналистик кузатувми ёки сиёсий пиар ва популизм? Бугунги кунда дунё мегаполислари учун нима муҳимроқ — тарихий эркинликми ёки кўчалардаги хавфсизлик ва тозалик? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё медиасидаги ушбу қайноқ тўқнашув таҳлилини дўстларингизга улашинг!
…