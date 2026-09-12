Мексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келди

·0·Дунё
Мексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келди

Атлантика океанининг энг муҳим ва экологик жиҳатдан нозик сув ҳавзаларидан бири бўлган Мексика кўрфазида йирик экологик фавқулодда ҳолат юз берди. Мексика миллий фан вазирлиги ва Мексика кўрфази доимий расадхонаси томонидан тасдиқланган расмий маълумотларга кўра, давлатга қарашли йирик нефть гиганти Pemex компаниясига тегишли денгиз ости қувурида тўсатдан нефть оқиб чиқиши кузатилган. Кампече штатидаги Сьюдад-дель-Кармен шаҳридан тахминан 46 денгиз мили шимолда содир бўлган ушбу авария ортидан ҳукумат зудлик билан юқори жанговар ва қутқарув шайлигини эълон қилди. Фалокат ҳудудига мамлакат Ҳарбий-денгиз кучларининг жанговар патруль кемалари, авиация ва юзлаб ҳарбийлар ташланди.

Хўш, улкан нефть доғи қанча майдонга тарқалмоқда, соҳил бўйидаги экотизимга реал таҳдид борми ва яқин кунларда кутилаётган совуқ фронт вазиятни қандай чигаллаштириши мумкин?

10 сентябрдаги ҳалокат ва Pemex қувуридаги ёрилиш: Ҳодиса қандай аниқланди?

Фавқулодда ҳодиса тафсилотлари илмий муассасалар томонидан очиқланди:

  • Расадхонанинг шошилинч бонги: 10 сентябрь куни Мексика кўрфази доимий расадхонаси Сьюдад-дель-Кармен шаҳридан 46 денгиз мили нарида жойлашган Pemex денгиз объектларида нефть тўкилиши содир бўлганини қайд этди ва илмий идора бу ҳақда расман маълум қилди;

  • Денгиз ости қувуридаги авария: Мутахассисларнинг дастлабки текширувлари углеводородларнинг айнан сувости нефть қувуридан очиқ денгизга сизиб чиққанини тасдиқлади;

  • Қатъий экологик назорат: Нефтни тўхтатиш, сув юзини тозалаш ва шикастланган қувурни таъмирлаш бўйича барча ҳаракатлар Мексиканинг Хавфсизлик, энергетика ва атроф-муҳит агентлиги (ASEA) томонидан тўлиқ назоратга олинди.

Ҳарбий-денгиз кучлари сафарбарлиги: GRAME махсус режаси ишга тушди

Мексика ҳукумати нефть доғининг очиқ денгизда ёйилиб кетишининг олдини олиш учун барча ресурсларни жалб қилди:

  • «GRAME» фавқулодда протоколи: Нефть сизиб чиққан куниёқ фавқулодда вазиятларни бартараф этиш минтақавий гуруҳининг (GRAME) маҳаллий режаси фаоллаштирилди;

  • ARM Guanajuato патруль кемаси: Ҳарбий-денгиз кучларининг байроқдор океан патруль кемаси фалокат жойига етиб борди;

  • Денгиз ва ҳаво кучлари альянси: Нефть тўплаш ва тўсиқлар қўйиш жараёнига яна 4 та махсус кема, 2 та самолёт ва вертолётлар жалб этилди;

  • 255 нафар денгиз пиёдаси ва ҳарбийлар: 255 нафар ҳарбий хизматчи денгиз юзидаги қора мойни йиғиб олиш ва изоляция қилиш ишларига сафарбар қилинди.

Хавф қанчалик юқори? Совуқ фронт омили ва экологик прогнозлар

Мутахассислар денгиз оқими ва шамол йўналишини синчковлик билан ҳисоблаб чиқмоқда:

  • Ҳозирча соҳил учун хавф паст: Расадхона ҳисоб-китобларига кўра, ҳозирги кунларда нефть доғининг қуруқликка ёки нозик қўриқхона ҳудудларига етиб бориш эҳтимоли жуда паст даражада баҳоланмоқда;

  • Яқин 10 кунликдаги катта таҳдид: Бироқ олимлар минтақага кириб келиши кутилаётган совуқ ҳаво фронти сабабли об-ҳаво ва оқим йўналиши тубдан ўзгариши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда;

  • Оқимнинг бурилиши хавфи: Шамол ва циклонлар таъсирида нефть доғи тўсатдан қирғоқ бўйлари ёки балиқчилик ҳудудлари томон силжиши мумкин, шу боис тўсиқларни ўрнатиш ва мойни йиғиштириш суръати икки баробар тезлаштирилмоқда.

Мексика кўрфази дунёнинг энг йирик нефть қазиб олиш марказларидан бири бўлиши билан бирга, ноёб денгиз фаунаси ва туризм маскани ҳамдир. Ҳарбийлар ва муҳандисларнинг шиддатли ҳаракатлари ушбу аварияни йирик экологик ҳалокатга айланиб кетишдан сақлаб қолишга қаратилган.

Сизнингча, очиқ денгизда нефть қазиб олувчи глобал компанияларга нисбатан экологик хавфсизлик талаблари ва жарималар янада кучайтирилиши керакми? Кутилаётган совуқ фронт ва тўфонлар шароитида ҳарбийлар нефть доғини тўлиқ жиловлай оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Мексика кўрфазидаги ушбу хавотирли ҳодиса таҳлилини барча табиат ихлосмандларига улашинг!

Мексика кўрфазиПемексНефт оқимиАСЕА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...Бугун, 17:04Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...Бугун, 16:55Японияда 90 дақиқалик уйқу мусобақаси ўтказиладиЯпонияда 90 дақиқалик уйқу мусобақаси ўтказиладиБугун, 16:21СИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиСИ илм-фанни йўқ қилмоқда!: Дунёнинг 25 нафар энг кучли математиги шошилинч бонг урдиБугун, 16:09Паспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушдиПаспортини видеода кўрсатган қиз фирибгарлар тузоғига тушдиБугун, 15:37БРИКС–2026: Ню-Деҳлидаги муаззам «Бҳарат Мандапам» марказида глобал саммит бошландиБРИКС–2026: Ню-Деҳлидаги муаззам «Бҳарат Мандапам» марказида глобал саммит бошландиБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи