Мексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келди
Атлантика океанининг энг муҳим ва экологик жиҳатдан нозик сув ҳавзаларидан бири бўлган Мексика кўрфазида йирик экологик фавқулодда ҳолат юз берди. Мексика миллий фан вазирлиги ва Мексика кўрфази доимий расадхонаси томонидан тасдиқланган расмий маълумотларга кўра, давлатга қарашли йирик нефть гиганти Pemex компаниясига тегишли денгиз ости қувурида тўсатдан нефть оқиб чиқиши кузатилган. Кампече штатидаги Сьюдад-дель-Кармен шаҳридан тахминан 46 денгиз мили шимолда содир бўлган ушбу авария ортидан ҳукумат зудлик билан юқори жанговар ва қутқарув шайлигини эълон қилди. Фалокат ҳудудига мамлакат Ҳарбий-денгиз кучларининг жанговар патруль кемалари, авиация ва юзлаб ҳарбийлар ташланди.
Хўш, улкан нефть доғи қанча майдонга тарқалмоқда, соҳил бўйидаги экотизимга реал таҳдид борми ва яқин кунларда кутилаётган совуқ фронт вазиятни қандай чигаллаштириши мумкин?
10 сентябрдаги ҳалокат ва Pemex қувуридаги ёрилиш: Ҳодиса қандай аниқланди?
Фавқулодда ҳодиса тафсилотлари илмий муассасалар томонидан очиқланди:
Расадхонанинг шошилинч бонги: 10 сентябрь куни Мексика кўрфази доимий расадхонаси Сьюдад-дель-Кармен шаҳридан 46 денгиз мили нарида жойлашган Pemex денгиз объектларида нефть тўкилиши содир бўлганини қайд этди ва илмий идора бу ҳақда расман маълум қилди;
Денгиз ости қувуридаги авария: Мутахассисларнинг дастлабки текширувлари углеводородларнинг айнан сувости нефть қувуридан очиқ денгизга сизиб чиққанини тасдиқлади;
Қатъий экологик назорат: Нефтни тўхтатиш, сув юзини тозалаш ва шикастланган қувурни таъмирлаш бўйича барча ҳаракатлар Мексиканинг Хавфсизлик, энергетика ва атроф-муҳит агентлиги (ASEA) томонидан тўлиқ назоратга олинди.
Ҳарбий-денгиз кучлари сафарбарлиги: GRAME махсус режаси ишга тушди
Мексика ҳукумати нефть доғининг очиқ денгизда ёйилиб кетишининг олдини олиш учун барча ресурсларни жалб қилди:
«GRAME» фавқулодда протоколи: Нефть сизиб чиққан куниёқ фавқулодда вазиятларни бартараф этиш минтақавий гуруҳининг (GRAME) маҳаллий режаси фаоллаштирилди;
ARM Guanajuato патруль кемаси: Ҳарбий-денгиз кучларининг байроқдор океан патруль кемаси фалокат жойига етиб борди;
Денгиз ва ҳаво кучлари альянси: Нефть тўплаш ва тўсиқлар қўйиш жараёнига яна 4 та махсус кема, 2 та самолёт ва вертолётлар жалб этилди;
255 нафар денгиз пиёдаси ва ҳарбийлар: 255 нафар ҳарбий хизматчи денгиз юзидаги қора мойни йиғиб олиш ва изоляция қилиш ишларига сафарбар қилинди.
Хавф қанчалик юқори? Совуқ фронт омили ва экологик прогнозлар
Мутахассислар денгиз оқими ва шамол йўналишини синчковлик билан ҳисоблаб чиқмоқда:
Ҳозирча соҳил учун хавф паст: Расадхона ҳисоб-китобларига кўра, ҳозирги кунларда нефть доғининг қуруқликка ёки нозик қўриқхона ҳудудларига етиб бориш эҳтимоли жуда паст даражада баҳоланмоқда;
Яқин 10 кунликдаги катта таҳдид: Бироқ олимлар минтақага кириб келиши кутилаётган совуқ ҳаво фронти сабабли об-ҳаво ва оқим йўналиши тубдан ўзгариши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда;
Оқимнинг бурилиши хавфи: Шамол ва циклонлар таъсирида нефть доғи тўсатдан қирғоқ бўйлари ёки балиқчилик ҳудудлари томон силжиши мумкин, шу боис тўсиқларни ўрнатиш ва мойни йиғиштириш суръати икки баробар тезлаштирилмоқда.
Мексика кўрфази дунёнинг энг йирик нефть қазиб олиш марказларидан бири бўлиши билан бирга, ноёб денгиз фаунаси ва туризм маскани ҳамдир. Ҳарбийлар ва муҳандисларнинг шиддатли ҳаракатлари ушбу аварияни йирик экологик ҳалокатга айланиб кетишдан сақлаб қолишга қаратилган.
Сизнингча, очиқ денгизда нефть қазиб олувчи глобал компанияларга нисбатан экологик хавфсизлик талаблари ва жарималар янада кучайтирилиши керакми? Кутилаётган совуқ фронт ва тўфонлар шароитида ҳарбийлар нефть доғини тўлиқ жиловлай оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Мексика кўрфазидаги ушбу хавотирли ҳодиса таҳлилини барча табиат ихлосмандларига улашинг!
…