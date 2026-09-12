Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?

·22·Дунё
Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?

Европанинг энг ривожланган темир йўл тармоқларидан бирига эга бўлган Франция шимолида оммавий қурбонлар ва оғир талафотларга сабаб бўлиши мумкин бўлган даҳшатли ҳалокат содир бўлди. Мамлакат шимолидаги Сена-Маритим департаменти ҳудудида 180 нафар йўловчини олиб кетаётган тезюрар йўловчи поезди кутилмаганда рельслардан чиқиб кетди. Сўнгги маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида қарийб 44 киши турли даражада тан жароҳати олган, бир нафар 18 ёшли қиз эса ўта оғир аҳволда жонлантириш бўлимига етказилган. Воқеа жойига 140 нафардан ортиқ қутқарувчи ва махсус техника ташланган. Француз матбуоти ва расмий идоралари поезднинг юқори тезликда темир йўлдаги «номаълум жисм»га урилганини тахмин қилмоқда. Хўш, 11 сентябрь оқшомида Клеон шаҳри яқинида аслида нима юз берди, машинист текширувлари нимани кўрсатди ва Франция транспорт вазирлиги ҳалокатни қандай изоҳламоқда?

180 нафар йўловчи ва соат 19:30 даги даҳшат: Ҳалокат хронологияси

Франциянинг BFMTV телеканали ва расмий идоралари фавқулодда вазият тафсилотларини очиқлади:

  • Йўналиш ва жой: Ҳалокат Руан шаҳридан Кан томон ҳаракатланаётган поездда, Турвиль ва Эльбёф-Сен-Обен аҳоли пунктлари оралиғида, Клеон шаҳарчаси яқинида содир бўлган;

  • Номаълум жисм билан тўқнашув: 11 сентябрь куни маҳаллий вақт билан тахминан соат 19:30 ларда поезд йўлдаги номаълум тўсиқ ёки жисм билан тўқнашган;

  • Ағдарилган ва рельсдан чиққан вагонлар: Зарбнинг кучидан поезднинг бир вагони ёнбоши билан бутунлай ағдарилиб кетган, яна тўртта вагон рельслардан чиқиб кетган;

  • 180 нафар йўловчи ваҳимаси: Поезд ичида 180 нафар одам бўлган, тўсатдан тўхташ ва зарба туфайли йўловчилар салон ичида улоқиб кетган.

44 нафар жароҳатланганлар: 18 ёшли қизнинг аҳволи критик даражада

Департамент префекти ва Франция транспорт вазири Филипп Табаро жароҳатланганлар бўйича бирламчи ҳисоботни тақдим этди:

  • Жабрланганлар сони 44 кишига етди: Префект матбуот брифингида 44 киши жароҳатланганини маълум қилди (Транспорт вазири дастлабки баёнотида 20 га яқин киши жароҳатланганини айтган эди);

  • Ҳаёт-мамот ёқасидаги 18 ёшли қиз: Жароҳатланганлар орасидаги 18 ёшли ёш қизнинг аҳволи ўта оғир деб баҳоланмоқда, у шошилинч равишда Руан университет клиникасига эвакуация қилинган;

  • Енгил тан жароҳатлари: Қолган йўловчилар турли даражадаги синиш, лат ейиш ва психологик шок ҳолати билан дала шифохоналарига ва яқин тиббиёт марказларига жойлаштирилди;

  • 140 нафар қутқарувчи воқеа жойида: Ҳалокат ҳудудида 140 нафар қутқарувчи, шифокорлар ва департамент раҳбарияти иш олиб бормоқда.

Машинист синовдан ўтди: Саботажми ёки тасодиф?

Ҳодиса ортидан Франция прокуратураси ва темир йўл инспекцияси зудлик билан кенг қамровли суриштирув бошлади:

  • Спиртли ичимлик ва гиёҳвандлик тести манфий: Поезд машинисти фожиадан сўнг дарҳол токсикологик ва наркологик синовлардан ўтказилди — натижалар унинг мутлақо ҳушёр ва соғлом бўлганини кўрсатди;

  • «Номаълум жисм» жумбоғи: Терговчилар рельс устида қандай предмет бўлганини, у ерга қасддан ташланганми ёки табиий омиллар (қулаган дарахт, тош ёки ускуна) туфайли тушиб қолганини аниқламоқда;

  • Темир йўлдаги хавфсизлик инқирози: Ушбу ҳодиса сўнгги ойларда Францияда темир йўл транспорти хавфсизлиги ва йўлларни бегона нарсалардан ҳимоя қилиш бўйича назоратни кучайтириш талабини кескин кўтариб чиқди.

180 инсон ҳаётини қил устида қолдирган ушбу фалокат сабаблари Франция транспорт тизимида жиддий текширувларга туртки бўлади. Тергов гуруҳлари темир йўлдаги номаълум объект изидан ҳақиқатни ошкор этишга уринмоқда.

Сизнингча, замонавий тезюрар поездлар ҳаракатланадиган линияларда бундай номаълум тўсиқларнинг пайдо бўлиши масъул хизматларнинг совуққонлиги натижасими ёки олдиндан кўриб бўлмайдиган хатар? Темир йўлларда йўловчилар хавфсизлигини кафолатлаш учун қандай қўшимча ҳимоя ва дрон назорати тизимлари керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа темир йўлларидаги ушбу фавқулодда ҳодиса таҳлилини барча яқинларингизга улашинг!

КлеонСена-МаритимФилипп ТабароБФМТВ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?Бугун, 17:35«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот берди«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот бердиБугун, 17:24«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урди«Москва Нью-Йоркдан чексиз даражада яхшироқ!»: Карлсон АҚШнинг бош мегаполисини ерга урдиБугун, 17:20Мексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиМексика кўрфазида нефть сизиб чиқди: Pemex қувурида фавқулодда ҳолат юзага келдиБугун, 17:10Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...Нефть $100 дан ошди, газ эса $1000 га етди: Ҳусийлар порт ва қувурларни ёпди...Бугун, 17:04Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...Леди Гага илк бор она бўлди: Дунёни ҳайратда қолдирган махфий туғруқ тафсилотлари...Бугун, 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи