Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?
Европанинг энг ривожланган темир йўл тармоқларидан бирига эга бўлган Франция шимолида оммавий қурбонлар ва оғир талафотларга сабаб бўлиши мумкин бўлган даҳшатли ҳалокат содир бўлди. Мамлакат шимолидаги Сена-Маритим департаменти ҳудудида 180 нафар йўловчини олиб кетаётган тезюрар йўловчи поезди кутилмаганда рельслардан чиқиб кетди. Сўнгги маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида қарийб 44 киши турли даражада тан жароҳати олган, бир нафар 18 ёшли қиз эса ўта оғир аҳволда жонлантириш бўлимига етказилган. Воқеа жойига 140 нафардан ортиқ қутқарувчи ва махсус техника ташланган. Француз матбуоти ва расмий идоралари поезднинг юқори тезликда темир йўлдаги «номаълум жисм»га урилганини тахмин қилмоқда. Хўш, 11 сентябрь оқшомида Клеон шаҳри яқинида аслида нима юз берди, машинист текширувлари нимани кўрсатди ва Франция транспорт вазирлиги ҳалокатни қандай изоҳламоқда?
180 нафар йўловчи ва соат 19:30 даги даҳшат: Ҳалокат хронологияси
Франциянинг BFMTV телеканали ва расмий идоралари фавқулодда вазият тафсилотларини очиқлади:
Йўналиш ва жой: Ҳалокат Руан шаҳридан Кан томон ҳаракатланаётган поездда, Турвиль ва Эльбёф-Сен-Обен аҳоли пунктлари оралиғида, Клеон шаҳарчаси яқинида содир бўлган;
Номаълум жисм билан тўқнашув: 11 сентябрь куни маҳаллий вақт билан тахминан соат 19:30 ларда поезд йўлдаги номаълум тўсиқ ёки жисм билан тўқнашган;
Ағдарилган ва рельсдан чиққан вагонлар: Зарбнинг кучидан поезднинг бир вагони ёнбоши билан бутунлай ағдарилиб кетган, яна тўртта вагон рельслардан чиқиб кетган;
180 нафар йўловчи ваҳимаси: Поезд ичида 180 нафар одам бўлган, тўсатдан тўхташ ва зарба туфайли йўловчилар салон ичида улоқиб кетган.
44 нафар жароҳатланганлар: 18 ёшли қизнинг аҳволи критик даражада
Департамент префекти ва Франция транспорт вазири Филипп Табаро жароҳатланганлар бўйича бирламчи ҳисоботни тақдим этди:
Жабрланганлар сони 44 кишига етди: Префект матбуот брифингида 44 киши жароҳатланганини маълум қилди (Транспорт вазири дастлабки баёнотида 20 га яқин киши жароҳатланганини айтган эди);
Ҳаёт-мамот ёқасидаги 18 ёшли қиз: Жароҳатланганлар орасидаги 18 ёшли ёш қизнинг аҳволи ўта оғир деб баҳоланмоқда, у шошилинч равишда Руан университет клиникасига эвакуация қилинган;
Енгил тан жароҳатлари: Қолган йўловчилар турли даражадаги синиш, лат ейиш ва психологик шок ҳолати билан дала шифохоналарига ва яқин тиббиёт марказларига жойлаштирилди;
140 нафар қутқарувчи воқеа жойида: Ҳалокат ҳудудида 140 нафар қутқарувчи, шифокорлар ва департамент раҳбарияти иш олиб бормоқда.
Машинист синовдан ўтди: Саботажми ёки тасодиф?
Ҳодиса ортидан Франция прокуратураси ва темир йўл инспекцияси зудлик билан кенг қамровли суриштирув бошлади:
Спиртли ичимлик ва гиёҳвандлик тести манфий: Поезд машинисти фожиадан сўнг дарҳол токсикологик ва наркологик синовлардан ўтказилди — натижалар унинг мутлақо ҳушёр ва соғлом бўлганини кўрсатди;
«Номаълум жисм» жумбоғи: Терговчилар рельс устида қандай предмет бўлганини, у ерга қасддан ташланганми ёки табиий омиллар (қулаган дарахт, тош ёки ускуна) туфайли тушиб қолганини аниқламоқда;
Темир йўлдаги хавфсизлик инқирози: Ушбу ҳодиса сўнгги ойларда Францияда темир йўл транспорти хавфсизлиги ва йўлларни бегона нарсалардан ҳимоя қилиш бўйича назоратни кучайтириш талабини кескин кўтариб чиқди.
180 инсон ҳаётини қил устида қолдирган ушбу фалокат сабаблари Франция транспорт тизимида жиддий текширувларга туртки бўлади. Тергов гуруҳлари темир йўлдаги номаълум объект изидан ҳақиқатни ошкор этишга уринмоқда.
Сизнингча, замонавий тезюрар поездлар ҳаракатланадиган линияларда бундай номаълум тўсиқларнинг пайдо бўлиши масъул хизматларнинг совуққонлиги натижасими ёки олдиндан кўриб бўлмайдиган хатар? Темир йўлларда йўловчилар хавфсизлигини кафолатлаш учун қандай қўшимча ҳимоя ва дрон назорати тизимлари керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа темир йўлларидаги ушбу фавқулодда ҳодиса таҳлилини барча яқинларингизга улашинг!
…