14 ёшли қиз қаришга қарши воситани ишлатиб, ойлаб азият чекди

·28·Дунё
14 ёшли қиз қаришга қарши воситани ишлатиб, ойлаб азият чекди

14 ёшли Сиенна Сорби дугонаси билан уйқудаги учрашув пайтида катталар учун мўлжалланган тери парвариши воситаларини синаб кўрганидан сўнг, бир неча ой давомида тери муаммолари билан курашди.

Қизнинг айтишича, маҳсулотларнинг қадоғи жуда «чиройли ва эстетик» кўрингани учун уларни синаб кўришга қизиққан. Бироқ воситалар катталар териси учун мўлжалланган эди. Эрталаб Сиеннанинг териси таранглашиб, қичиша бошлаган ва юзи қизил доғлар билан қопланган.

Бу воқеа 2026 йил февраль ойида содир бўлган. Сиенна маҳсулотларнинг анти-эйжинг, яъни қариш белгиларини камайтиришга қаратилганини билган, аммо улар ўз ёшига мос эмаслигини тушунмаган.

«Биз катталар учун мўлжалланган маҳсулотларни кўриб, қизиқиб қолдик. Илгари улардан фойдаланмаган эдим, лекин жуда эстетик ва чиройли кўринди», деди у.

Теридаги ҳолат яхшиланмагач, Сиенна шифокорга мурожаат қилган. Унинг айтишича, кўз қовоқлари қизариб, қаттиқ қуруқлашган, жағи ва юзларида қичишишдан кейин қизил тошма пайдо бўлган. Бу муаммо унинг режаларига ҳам таъсир қилган: у бешта бренд иштирокидаги мода намойиши ва учта фотосессияда қатнашиши керак бўлган, аммо иккитасидан воз кечган.

Шифокорлар унинг тери тўсиғи зарарланган бўлиши мумкинлигини тахмин қилиб, парвариш жараёнида қизил нур терапиясидан фойдаланишни тавсия қилган. Реакция ҳозир бартараф бўлган, аммо Сиенна ҳануз тери сезувчанлиги ва қуруқлиги билан курашаётганини айтди.

Мутахассислар ҳам ёшлар орасида катталарга мўлжалланган косметик воситаларга қизиқиш ортиб бораётганидан хавотирда. Маълумотларга кўра, ҳатто 8 ёшли болалар ҳам ижтимоий тармоқларда инфлюенсерлар тарғиб қилаётган қиммат тери парвариши маҳсулотларини сўрамоқда. Британ дерматологлар ассоциацияси эса айрим ингредиентлар, жумладан, эксфолиацияловчи кислоталар ёш терига зарар етказиши мумкинлигидан огоҳлантирган.

Сиенна ёшларга анти-эйжинг воситалари, кислоталар ва ретинолни уларнинг ёшига мослигини тушунмасдан ишлатмасликни тавсия қилди.

«Тери парвариши қизиқарли бўлиши мумкин, аммо ёшлар ўзларига мос маҳсулотлардан фойдаланиши керак», деди у.

Сиеннанинг онаси Мари эса маҳсулотларда болалар ва ўсмирларга мос ёки мос эмаслиги ҳақида аниқроқ огоҳлантиришлар бўлиши кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, болалар тери парвариши билан шуғулланиши мумкин, аммо бунинг учун ёшга мос, хавфсиз воситаларни танлаш бўйича етарли маълумот ва тушунтиришлар берилиши зарур.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқдиБугун, 00:06Собиқ вазир фирибгарликда айбланмоқда: Россия собиқ Алоқа вазири халқаро қидирувга берилдиСобиқ вазир фирибгарликда айбланмоқда: Россия собиқ Алоқа вазири халқаро қидирувга берилдиКеча, 23:18«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз бердиКеча, 23:13БРИКС етакчилари тарихий декларацияни қабул қилди: Ғарбга муқобил куч шаклланмоқдами?БРИКС етакчилари тарихий декларацияни қабул қилди: Ғарбга муқобил куч шаклланмоқдами?Кеча, 23:00Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Кеча, 22:51Инсоният гиёҳванд моддаларни 25 минг йил аввал истеъмол қилганми?Инсоният гиёҳванд моддаларни 25 минг йил аввал истеъмол қилганми?Кеча, 18:08
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи