14 ёшли қиз қаришга қарши воситани ишлатиб, ойлаб азият чекди
14 ёшли Сиенна Сорби дугонаси билан уйқудаги учрашув пайтида катталар учун мўлжалланган тери парвариши воситаларини синаб кўрганидан сўнг, бир неча ой давомида тери муаммолари билан курашди.
Қизнинг айтишича, маҳсулотларнинг қадоғи жуда «чиройли ва эстетик» кўрингани учун уларни синаб кўришга қизиққан. Бироқ воситалар катталар териси учун мўлжалланган эди. Эрталаб Сиеннанинг териси таранглашиб, қичиша бошлаган ва юзи қизил доғлар билан қопланган.
Бу воқеа 2026 йил февраль ойида содир бўлган. Сиенна маҳсулотларнинг анти-эйжинг, яъни қариш белгиларини камайтиришга қаратилганини билган, аммо улар ўз ёшига мос эмаслигини тушунмаган.
«Биз катталар учун мўлжалланган маҳсулотларни кўриб, қизиқиб қолдик. Илгари улардан фойдаланмаган эдим, лекин жуда эстетик ва чиройли кўринди», деди у.
Теридаги ҳолат яхшиланмагач, Сиенна шифокорга мурожаат қилган. Унинг айтишича, кўз қовоқлари қизариб, қаттиқ қуруқлашган, жағи ва юзларида қичишишдан кейин қизил тошма пайдо бўлган. Бу муаммо унинг режаларига ҳам таъсир қилган: у бешта бренд иштирокидаги мода намойиши ва учта фотосессияда қатнашиши керак бўлган, аммо иккитасидан воз кечган.
Шифокорлар унинг тери тўсиғи зарарланган бўлиши мумкинлигини тахмин қилиб, парвариш жараёнида қизил нур терапиясидан фойдаланишни тавсия қилган. Реакция ҳозир бартараф бўлган, аммо Сиенна ҳануз тери сезувчанлиги ва қуруқлиги билан курашаётганини айтди.
Мутахассислар ҳам ёшлар орасида катталарга мўлжалланган косметик воситаларга қизиқиш ортиб бораётганидан хавотирда. Маълумотларга кўра, ҳатто 8 ёшли болалар ҳам ижтимоий тармоқларда инфлюенсерлар тарғиб қилаётган қиммат тери парвариши маҳсулотларини сўрамоқда. Британ дерматологлар ассоциацияси эса айрим ингредиентлар, жумладан, эксфолиацияловчи кислоталар ёш терига зарар етказиши мумкинлигидан огоҳлантирган.
Сиенна ёшларга анти-эйжинг воситалари, кислоталар ва ретинолни уларнинг ёшига мослигини тушунмасдан ишлатмасликни тавсия қилди.
«Тери парвариши қизиқарли бўлиши мумкин, аммо ёшлар ўзларига мос маҳсулотлардан фойдаланиши керак», деди у.
Сиеннанинг онаси Мари эса маҳсулотларда болалар ва ўсмирларга мос ёки мос эмаслиги ҳақида аниқроқ огоҳлантиришлар бўлиши кераклигини таъкидлади. Унинг фикрича, болалар тери парвариши билан шуғулланиши мумкин, аммо бунинг учун ёшга мос, хавфсиз воситаларни танлаш бўйича етарли маълумот ва тушунтиришлар берилиши зарур.
…