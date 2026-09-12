Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!
Глобал энергетика хавфсизлиги ва дунё нефть савдосининг бош артерияси ҳисобланган Ҳормуз бўғози атрофидаги вазият энг критик нуқтага етди. Эроннинг «Tasnim» ахборот агентлиги хабарига кўра, расмий Теҳрон воситачилар орқали Қўшма Штатларга бўғозни очиш бўйича еттита қатъий шартдан иборат талабномани етказди. Эрон Ислом Республикасининг олий органлари томонидан маъқулланган ушбу шартлар Вашингтон томонидан тўлиқ бажарилмагунча, Ҳормуз бўғози кемалар қатнови учун мутлақо ёпиқ қолиши қатъий маълум қилинди. Ҳатто Эрон ва Уммон ўртасидаги келишувлар ҳам бўғоз очилишини англатмаслиги, сув йўлининг келажаги эндиликда фақат ва фақат Оқ уйнинг қадамларига боғлиқ экани билдирилди. Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (ИИҚК) чекловларни бузган ҳар қандай танкер ва савдо кемаларига қарши кескин жазо чораларини эълон қилган. Хўш, Эрон АҚШдан нималарни талаб қилмоқда, бўғознинг ёпилиши дунё иқтисодиётига қандай зарба беради ва Вашингтоннинг эҳтимолий жавоби қандай бўлиши мумкин?
«Етти шарт бажарилмагунча йўл йўқ!»: Эроннинг АҚШга қўйган талаби
«Tasnim» агентлиги манбасига таяниб эълон қилинган маълумотлар Теҳрон позицияси нақадар муросасиз эканини очиқлади:
Воситачилар орқали етказилган ултиматум: Эрон АҚШ маъмуриятига бўғозни очиш бўйича махсус етти банддан иборат шартлар рўйхатини топширди;
Олий даражадаги қарор: Таъкидланишича, ушбу шартлар Эрон Ислом Республикасининг энг юқори раҳбарияти томонидан тасдиқланган бўлиб, улар сўзсиз бажарилмагунча бўғоз очилмайди;
Уммон билан келишув ечим эмас: Манбанинг ойдинлик киритишича, Эрон ва Уммон ўртасида тузилган ҳар қандай дипломатик битим автоматик равишда Ҳормуз бўғозининг очилишини англатмайди;
Тўлиқ суверенитет намойиши: Агар бўғоз келажакда очилса ҳам, бу фақат Теҳроннинг ушбу сув йўли устидан мутлақ суверенитетини мустаҳкамлаш чораси сифатида амалга оширилади — қарор тўлиқ Вашингтоннинг ҳаракатларига боғлиқ.
ИИҚК чекловлари: Кемаларга қарши денгиз ва суғурта санкциялари
Ҳормуз бўғози шарқидаги вазият ҳарбий назорат остига олинган бўлиб, ИИҚК қатъий чораларни эълон қилди:
Тақиқланган денгиз ҳудуди: Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (ИИҚК) расмий вакили Ҳусайн Моҳебий Эрон Ҳормуз бўғозидан шарқдаги ҳудудларни кемалар қатнови учун тақиқланган зона деб эълон қилганини билдирди;
Қоидабузарларга қарши санкциялар: Белгиланган тақиқни писанд қилмай, ҳудуддан ўтишга уринган ҳар қандай савдо ёки юк кемаси жиддий жазога тортилади;
Хизматлардан маҳрум этиш: Чекловларни бузган кемаларга денгиз, суғурта ва логистик ёрдамчи хизматлар кўрсатиш бутунлай тўхтатилади, бу эса халқаро денгиз ташувларини фалаж қилиб қўйиши мумкин.
Ҳормуз бўғози блокадаси: Дунё нефть бозори жар ёқасидами?
Ушбу стратегик сув йўли атрофидаги кескинлик глобал энергетика харитасини остин-устун қилиш хавфини туғдирмоқда:
Дунё нефтининг бош томири: Ер юзида денгиз орқали ташиладиган жами хом нефтнинг қарийб 20 фоизи айнан тор Ҳормуз бўғози орқали форс кўрфазидан ташқарига олиб чиқилади;
Нархлар портлаши эҳтимоли: Бўғознинг тўлиқ ёпилиб қолиши нефть ва газ бозорларида нархларнинг шиддат билан кўтарилишига, инфляция тўлқинига ҳамда Европа ва Осиё саноатида катта энергетик инқирозга сабаб бўлиши мумкин;
Ҳарбий тўқнашув хавфи: АҚШ ва унинг иттифоқчиларининг сув йўллари эркинлигини таъминлашга қаратилган эҳтимолий куч ишлатиш ҳаракатлари Форс кўрфазида йирик ҳарбий тўқнашув алангаланиши хавфини туғдиради.
Теҳрон томонидан АҚШга ташланган ушбу геосиёсий қўлқоп эндиликда Оқ уйни жиддий танлов олдида қолдирди. Музокаралар ва муроса йўли танланадими ёки Яқин Шарқ янги ва кенг қамровли можаро гирдобига тортадими — бу саволга яқин кунлардаги дипломатик жавоблар ойдинлик киритади.
Сизнингча, АҚШ Эроннинг Ҳормуз бўғозини очиш бўйича қўйган 7 та шартига рози бўладими ёки вазият ҳарбий куч ишлатиш даражасигача етиб бориши мумкинми? Ҳормуз бўғозининг ёпилиши дунё нефть нархлари ва Ўзбекистон иқтисодиётига қандай таъсир кўрсатади деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон энергетикаси тақдирини ҳал қилувчи ушбу қайноқ геосиёсий таҳлилни барча дўстларингизга улашинг!
…