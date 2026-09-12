Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!

·1·Дунё
Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!

Глобал энергетика хавфсизлиги ва дунё нефть савдосининг бош артерияси ҳисобланган Ҳормуз бўғози атрофидаги вазият энг критик нуқтага етди. Эроннинг «Tasnim» ахборот агентлиги хабарига кўра, расмий Теҳрон воситачилар орқали Қўшма Штатларга бўғозни очиш бўйича еттита қатъий шартдан иборат талабномани етказди. Эрон Ислом Республикасининг олий органлари томонидан маъқулланган ушбу шартлар Вашингтон томонидан тўлиқ бажарилмагунча, Ҳормуз бўғози кемалар қатнови учун мутлақо ёпиқ қолиши қатъий маълум қилинди. Ҳатто Эрон ва Уммон ўртасидаги келишувлар ҳам бўғоз очилишини англатмаслиги, сув йўлининг келажаги эндиликда фақат ва фақат Оқ уйнинг қадамларига боғлиқ экани билдирилди. Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (ИИҚК) чекловларни бузган ҳар қандай танкер ва савдо кемаларига қарши кескин жазо чораларини эълон қилган. Хўш, Эрон АҚШдан нималарни талаб қилмоқда, бўғознинг ёпилиши дунё иқтисодиётига қандай зарба беради ва Вашингтоннинг эҳтимолий жавоби қандай бўлиши мумкин?

«Етти шарт бажарилмагунча йўл йўқ!»: Эроннинг АҚШга қўйган талаби

«Tasnim» агентлиги манбасига таяниб эълон қилинган маълумотлар Теҳрон позицияси нақадар муросасиз эканини очиқлади:

  • Воситачилар орқали етказилган ултиматум: Эрон АҚШ маъмуриятига бўғозни очиш бўйича махсус етти банддан иборат шартлар рўйхатини топширди;

  • Олий даражадаги қарор: Таъкидланишича, ушбу шартлар Эрон Ислом Республикасининг энг юқори раҳбарияти томонидан тасдиқланган бўлиб, улар сўзсиз бажарилмагунча бўғоз очилмайди;

  • Уммон билан келишув ечим эмас: Манбанинг ойдинлик киритишича, Эрон ва Уммон ўртасида тузилган ҳар қандай дипломатик битим автоматик равишда Ҳормуз бўғозининг очилишини англатмайди;

  • Тўлиқ суверенитет намойиши: Агар бўғоз келажакда очилса ҳам, бу фақат Теҳроннинг ушбу сув йўли устидан мутлақ суверенитетини мустаҳкамлаш чораси сифатида амалга оширилади — қарор тўлиқ Вашингтоннинг ҳаракатларига боғлиқ.

ИИҚК чекловлари: Кемаларга қарши денгиз ва суғурта санкциялари

Ҳормуз бўғози шарқидаги вазият ҳарбий назорат остига олинган бўлиб, ИИҚК қатъий чораларни эълон қилди:

  • Тақиқланган денгиз ҳудуди: Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (ИИҚК) расмий вакили Ҳусайн Моҳебий Эрон Ҳормуз бўғозидан шарқдаги ҳудудларни кемалар қатнови учун тақиқланган зона деб эълон қилганини билдирди;

  • Қоидабузарларга қарши санкциялар: Белгиланган тақиқни писанд қилмай, ҳудуддан ўтишга уринган ҳар қандай савдо ёки юк кемаси жиддий жазога тортилади;

  • Хизматлардан маҳрум этиш: Чекловларни бузган кемаларга денгиз, суғурта ва логистик ёрдамчи хизматлар кўрсатиш бутунлай тўхтатилади, бу эса халқаро денгиз ташувларини фалаж қилиб қўйиши мумкин.

Ҳормуз бўғози блокадаси: Дунё нефть бозори жар ёқасидами?

Ушбу стратегик сув йўли атрофидаги кескинлик глобал энергетика харитасини остин-устун қилиш хавфини туғдирмоқда:

  • Дунё нефтининг бош томири: Ер юзида денгиз орқали ташиладиган жами хом нефтнинг қарийб 20 фоизи айнан тор Ҳормуз бўғози орқали форс кўрфазидан ташқарига олиб чиқилади;

  • Нархлар портлаши эҳтимоли: Бўғознинг тўлиқ ёпилиб қолиши нефть ва газ бозорларида нархларнинг шиддат билан кўтарилишига, инфляция тўлқинига ҳамда Европа ва Осиё саноатида катта энергетик инқирозга сабаб бўлиши мумкин;

  • Ҳарбий тўқнашув хавфи: АҚШ ва унинг иттифоқчиларининг сув йўллари эркинлигини таъминлашга қаратилган эҳтимолий куч ишлатиш ҳаракатлари Форс кўрфазида йирик ҳарбий тўқнашув алангаланиши хавфини туғдиради.

Теҳрон томонидан АҚШга ташланган ушбу геосиёсий қўлқоп эндиликда Оқ уйни жиддий танлов олдида қолдирди. Музокаралар ва муроса йўли танланадими ёки Яқин Шарқ янги ва кенг қамровли можаро гирдобига тортадими — бу саволга яқин кунлардаги дипломатик жавоблар ойдинлик киритади.

Сизнингча, АҚШ Эроннинг Ҳормуз бўғозини очиш бўйича қўйган 7 та шартига рози бўладими ёки вазият ҳарбий куч ишлатиш даражасигача етиб бориши мумкинми? Ҳормуз бўғозининг ёпилиши дунё нефть нархлари ва Ўзбекистон иқтисодиётига қандай таъсир кўрсатади деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон энергетикаси тақдирини ҳал қилувчи ушбу қайноқ геосиёсий таҳлилни барча дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инсоният гиёҳванд моддаларни 25 минг йил аввал истеъмол қилганми?Инсоният гиёҳванд моддаларни 25 минг йил аввал истеъмол қилганми?Бугун, 18:08Мудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиМудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиБугун, 17:42Меркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиМеркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиБугун, 17:41КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?Бугун, 17:35Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Бугун, 17:27«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот берди«G20 саммитида Путин билан учрашишга тайёрман!»: Зеленский шов-шувли баёнот бердиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи