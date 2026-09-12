«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди

·0·Дунё
«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди

Татаристон Республикасида кутилмаган ва мудҳиш авиаҳалокат юз берди. 12 сентябрь, шанба куни Шемордан қишлоғи ҳудудида «Cessna 172» енгил моторли хусусий самолёти турар жой ҳудудига қулаб тушди. Самолёт аҳоли яшайдиган хусусий ҳовлининг томорқасига келиб урилган бўлиб, бортда бўлган икки нафар шахс — учувчи ва йўловчи олган оғир тан жароҳатлари оқибатида воқеа жойида вафот этган. Россия Тергов қўмитасининг Марказий минтақалараро транспорт тергов бошқармаси фожиа юзасидан зудлик билан жиноят иши қўзғатди.

Дастлабки тахминларга кўра, ҳаво кемасининг ҳалокатига бошқарувдаги хатолик ёки ҳавода юзага келган тўсатдан техник носозлик сабаб бўлган бўлиши мумкин. Ҳодиса жойида қутқарувчилар ва тергов-тезкор гуруҳлари иш олиб бормоқда. Хўш, фожиа пайтида ердаги аҳоли орасида талафотлар борми, самолёт нега турар жойлар устига қулади ва терговчилар қайси фаразларни асосий деб билмоқда?

Шемордан қишлоғидаги фожиа: Самолёт томорқага келиб тушди

Фавқулодда ҳодиса тафсилотлари ва қурбонлар бўйича бирламчи маълумотлар очиқланди:

  • «Cessna 172» ҳалокати: Шанба куни енгил моторли хусусий авиациянинг энг оммабоп моделларидан бири бўлган «Cessna 172» ҳаво кемаси номаълум сабабларга кўра баландликни йўқотиб, қулаган;

  • Аҳоли томорқасига қулади: Авиаҳалокат Татаристоннинг Шемордан қишлоғидаги шахсий уйлардан бирининг томорқа (боғ) қисмида қайд этилган;

  • Икки киши воқеа жойида вафот этди: Тўқнашув зарбаси оқибатида самолёт бошқарувида бўлган учувчи ҳамда унинг йўловчиси воқеа жойида ҳаётдан кўз юмган;

  • Ерда вайронагарчилик йўқ: Татаристон Фавқулодда вазиятлар вазирлиги берган маълумотга кўра, ҳодиса оқибатида ердаги тинч аҳоли орасида жабрланганлар ва ҳалок бўлганлар йўқ, биноларга зарар етмаган.

Тергов қўмитаси жиноят иши очди: Иккита асосий версия

Россия Тергов қўмитасининг Марказий минтақалараро транспорт тергов бошқармаси воқеа юзасидан суриштирув бошлади:

  • Жиноят иши қўзғатилди: Ҳолат юзасидан Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 263-моддаси (Ҳаракат хавфсизлиги ва ҳаво транспортидан фойдаланиш қоидаларини бузиш) бўйича жиноят иши очилди;

  • Учувчи хатоси версияси: Терговчилар кўриб чиқаётган асосий эҳтимоллардан бири — оғир вазиятда учувчи томонидан йўл қўйилган бошқарув хатолиги;

  • Техник носозлик эҳтимоли: Самолёт двигатели ёки бошқарув тизимларида парвоз вақтида юзага келган тўсатдан техник бузилиш ҳам терговнинг марказий йўналишларидан бири сифатида текширилмоқда.

Хусусий авиация хавфсизлиги: Нега кичик самолётлар тез-тез қуламоқда?

Мазкур ҳалокат кичик авиацияда хавфсизлик талаблари яна бир бор диққат марказига тушишига сабаб бўлди:

  • Техник кўрик ва ёнилғи сифати: Енгил самолётларнинг техник ҳолати, эҳтиёт қисмларнинг сифати ва парвозолди тайёргарлиги қатъий назорат қилиниши шарт бўлган соҳа ҳисобланади;

  • Мураккаб метеошароитлар: Кутилмаган шамол оқимлари ва паст баландликда ҳаракатланиш кичик самолётлар учун қўшимча хатар туғдиради;

  • Турар жойлар устидан парвоз хавфи: Аҳоли пунктлари устидан парвоз қилиш меъёрларига амал қилингани ва парвоз йўналиши қонуний тасдиқлангани ҳам текширувлар доирасида аниқланади.

Татаристондаги ушбу аянчли ҳодиса бўйича суд-тиббий ва авиация-техник экспертизалари тайинланган. Мутахассислар «Cessna 172» қулашининг аниқ сабабларини тўлиқ очиқлаши кутилмоқда.

Сизнингча, хусусий ва енгил моторли самолётларнинг парвоз хавфсизлиги талабларини янада кучайтириш керакми? Аҳоли яшайдиган ҳудудлар устидан бундай кичик бортларнинг учишига чекловлар жорий этилиши шартми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва авиация соҳасидаги ушбу муҳим воқелик таҳлилини барча яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

БРИКС етакчилари тарихий декларацияни қабул қилди: Ғарбга муқобил куч шаклланмоқдами?БРИКС етакчилари тарихий декларацияни қабул қилди: Ғарбга муқобил куч шаклланмоқдами?Бугун, 23:00Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Бугун, 22:51Инсоният гиёҳванд моддаларни 25 минг йил аввал истеъмол қилганми?Инсоният гиёҳванд моддаларни 25 минг йил аввал истеъмол қилганми?Бугун, 18:08Мудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиМудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиБугун, 17:42Меркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиМеркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиБугун, 17:41КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?Бугун, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи