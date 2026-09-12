«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди
Татаристон Республикасида кутилмаган ва мудҳиш авиаҳалокат юз берди. 12 сентябрь, шанба куни Шемордан қишлоғи ҳудудида «Cessna 172» енгил моторли хусусий самолёти турар жой ҳудудига қулаб тушди. Самолёт аҳоли яшайдиган хусусий ҳовлининг томорқасига келиб урилган бўлиб, бортда бўлган икки нафар шахс — учувчи ва йўловчи олган оғир тан жароҳатлари оқибатида воқеа жойида вафот этган. Россия Тергов қўмитасининг Марказий минтақалараро транспорт тергов бошқармаси фожиа юзасидан зудлик билан жиноят иши қўзғатди.
Дастлабки тахминларга кўра, ҳаво кемасининг ҳалокатига бошқарувдаги хатолик ёки ҳавода юзага келган тўсатдан техник носозлик сабаб бўлган бўлиши мумкин. Ҳодиса жойида қутқарувчилар ва тергов-тезкор гуруҳлари иш олиб бормоқда. Хўш, фожиа пайтида ердаги аҳоли орасида талафотлар борми, самолёт нега турар жойлар устига қулади ва терговчилар қайси фаразларни асосий деб билмоқда?
Шемордан қишлоғидаги фожиа: Самолёт томорқага келиб тушди
Фавқулодда ҳодиса тафсилотлари ва қурбонлар бўйича бирламчи маълумотлар очиқланди:
«Cessna 172» ҳалокати: Шанба куни енгил моторли хусусий авиациянинг энг оммабоп моделларидан бири бўлган «Cessna 172» ҳаво кемаси номаълум сабабларга кўра баландликни йўқотиб, қулаган;
Аҳоли томорқасига қулади: Авиаҳалокат Татаристоннинг Шемордан қишлоғидаги шахсий уйлардан бирининг томорқа (боғ) қисмида қайд этилган;
Икки киши воқеа жойида вафот этди: Тўқнашув зарбаси оқибатида самолёт бошқарувида бўлган учувчи ҳамда унинг йўловчиси воқеа жойида ҳаётдан кўз юмган;
Ерда вайронагарчилик йўқ: Татаристон Фавқулодда вазиятлар вазирлиги берган маълумотга кўра, ҳодиса оқибатида ердаги тинч аҳоли орасида жабрланганлар ва ҳалок бўлганлар йўқ, биноларга зарар етмаган.
Тергов қўмитаси жиноят иши очди: Иккита асосий версия
Россия Тергов қўмитасининг Марказий минтақалараро транспорт тергов бошқармаси воқеа юзасидан суриштирув бошлади:
Жиноят иши қўзғатилди: Ҳолат юзасидан Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 263-моддаси (Ҳаракат хавфсизлиги ва ҳаво транспортидан фойдаланиш қоидаларини бузиш) бўйича жиноят иши очилди;
Учувчи хатоси версияси: Терговчилар кўриб чиқаётган асосий эҳтимоллардан бири — оғир вазиятда учувчи томонидан йўл қўйилган бошқарув хатолиги;
Техник носозлик эҳтимоли: Самолёт двигатели ёки бошқарув тизимларида парвоз вақтида юзага келган тўсатдан техник бузилиш ҳам терговнинг марказий йўналишларидан бири сифатида текширилмоқда.
Хусусий авиация хавфсизлиги: Нега кичик самолётлар тез-тез қуламоқда?
Мазкур ҳалокат кичик авиацияда хавфсизлик талаблари яна бир бор диққат марказига тушишига сабаб бўлди:
Техник кўрик ва ёнилғи сифати: Енгил самолётларнинг техник ҳолати, эҳтиёт қисмларнинг сифати ва парвозолди тайёргарлиги қатъий назорат қилиниши шарт бўлган соҳа ҳисобланади;
Мураккаб метеошароитлар: Кутилмаган шамол оқимлари ва паст баландликда ҳаракатланиш кичик самолётлар учун қўшимча хатар туғдиради;
Турар жойлар устидан парвоз хавфи: Аҳоли пунктлари устидан парвоз қилиш меъёрларига амал қилингани ва парвоз йўналиши қонуний тасдиқлангани ҳам текширувлар доирасида аниқланади.
Татаристондаги ушбу аянчли ҳодиса бўйича суд-тиббий ва авиация-техник экспертизалари тайинланган. Мутахассислар «Cessna 172» қулашининг аниқ сабабларини тўлиқ очиқлаши кутилмоқда.
Сизнингча, хусусий ва енгил моторли самолётларнинг парвоз хавфсизлиги талабларини янада кучайтириш керакми? Аҳоли яшайдиган ҳудудлар устидан бундай кичик бортларнинг учишига чекловлар жорий этилиши шартми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва авиация соҳасидаги ушбу муҳим воқелик таҳлилини барча яқинларингизга улашинг!
…