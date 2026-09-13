«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди

·17·Дунё
«Бу фантастик воқеа бўларди!»: Трамп Ирландия ва Шимолий Ирландиянинг бирлашишини ёқлаб чиқди

АҚШ ва Буюк Британия ўртасидаги анъанавий «махсус иттифоқчилик» муносабатларига жиддий дарз етказиши мумкин бўлган шов-шувли геосиёсий баёнот янгради. Оқ уй раҳбари Дональд Трамп ҳозирда Буюк Британия таркибида бўлган Шимолий Ирландия ҳамда мустақил Ирландия Республикасининг ягона давлат сифатида бирлашиши тарафдори эканини очиқ-ойдин эълон қилди. Дублин шаҳрида Ирландия Бош вазири Михол Мартин билан ўтказилган учрашувда Трамп бундай тарихий бирлашувни «фантастик истиқбол» деб атаб, бу жараён эртами-кечми барибир юз беришини таъкидлади. Британиянинг ҳудудий яхлитлиги масаласига тўғридан-тўғри дахл қилувчи ушбу позиция Лондон расмийларининг кескин қаршилигига қарамай янграгани халқаро дипломатияда катта шов-шувга сабаб бўлди. Хўш, Трампнинг Дублиндаги кутилмаган репликаси ортида нима ётибди, Лондон бу баёнотга қандай муносабат билдирди ва 1998 йилги Белфаст битими билан тўхтатилган «Ирландия можароси» қайта алангаланиши мумкинми?

«Бу барибир содир бўлади»: Трампнинг Дублиндаги кескин фикрлари

АҚШ президенти икки Ирландия бирлашуви бўйича ўз қарашларини журналистлар олдида очиқ баён қилди:

  • «Фантастик бирлашув»: «Мен муаммо туғдиришни хоҳламайман, лекин сизга айтсам, мен унинг бирлашганини жуда кўришни истардим. Бу охир-оқибат содир бўлади… Менимча, бу фантастика бўларди», дея ўз истагини яширмади Трамп;

  • Британия суверенитетига дахл: Президент Британия ҳудудий яхлитлигига қарши фикр билдираётганидан заррача хижолат бўлмай, Лондонда эҳтимол «бу борада айтадиган ўз гапи бордир», дея совуққонлик билан изоҳ берди;

  • Ирландия Бош вазири билан учрашув: Ушбу резонансли фикрлар Трампнинг Дублин шаҳрида Ирландия Республикаси Бош вазири Михол Мартин билан расмий музокаралари давомида янгради.

Лондонга очиқ қарама-қаршилик: Референдум кун тартибидами?

Трампнинг баёноти Британия бош вазирининг қатъий позициясига бевосита жавоб зарбаси бўлди:

  • Энди Бернемнинг раддиясига қарши: Трампнинг бу сўзлари Британия бош вазири Энди Бернемнинг яқиндагина берган расмий баёнотига мутлақо зид тарзда айтилди — Бернем Шимолий Ирландиянинг Қироллик таркибидан чиқиши бўйича референдум «кун тартибида йўқлигини» таъкидлаган эди;

  • 1998 йилги Белфаст келишуви меъёрлари: Ўз вақтида уч ўн йиллик қонли тўқнашувлар ва террор тўлқинига чек қўйган тарихий битим шартларига кўра, Шимолий Ирландиянинг ажралиб чиқиши бўйича референдум фақат Британия ҳукумати қарори билан ўтказилиши мумкин;

  • Аҳоли кайфиятидаги бўлиниш: Гарчи кўплаб ижтимоий сўровномалар ҳали ҳам минтақа аҳолисининг кўпчилиги Британия таркибида қолишни маъқул кўришини кўрсатса-да, вазият мураккаблигича қолмоқда.

Brexit оқибатлари ва «Ирландия саволи»нинг қайта туғилиши

Буюк Британиянинг Европа Иттифоқидан чиқиши (Brexit) ушбу қадимий низони яна авж олдирди:

  • Лондон билан алоқани узиш тарафдорлари кўпайди: Буюк Британиянинг Европа Иттифоқидан чиқишидан кейин Белфастда Лондон билан алоқаларни бузиб, ЕИ аъзоси бўлган Ирландия Республикаси билан бирлашишни хоҳловчилар сони сезиларли даражада ошди;

  • Иқтисодий ва божхона тўсиқлари: Буюк Британия ва Шимолий Ирландия орасидаги денгиз божхона назорати маҳаллий аҳоли ва бизнес элитасида норозилик кайфиятини кучайтирмоқда;

  • Трамп омили ва глобал дипломатия: АҚШ раҳбарининг бундай ҳассос мавзуни очиқчасига қўллаб-қувватлаши Шимолий Ирландиядаги миллатчи доираларни янада дадиллаштириб, Британия ички сиёсатида жиддий бўҳрон келтириб чиқариши мумкин.

Дональд Трампнинг ушбу баёноти нафақат Буюк Британия ва Ирландия ўртасидаги нозик муносабатларни, балки Вашингтон ва Лондон альянсини ҳам синов остига қўйди. «Ягона Ирландия» ғояси эндиликда фақат маҳаллий сиёсатчиларнинг эмас, балки Оқ уй раҳбарининг ҳам тилида янграмоқда.

Сизнингча, Дональд Трампнинг Британия таркибидаги Шимолий Ирландияни мустақил Ирландия билан бирлашишга чақириши иттифоқчи давлатнинг ички ишларига очиқ аралашувми ёки тарихий адолатни тиклаш талабими? Шимолий Ирландия охир-оқибат Буюк Британиядан ажралиб чиқишига ишонасизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё сиёсатидаги ушбу кутилмаган геосиёсий бурилиш таҳлилини барча таҳлил ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

14 ёшли қиз қаришга қарши воситани ишлатиб, ойлаб азият чекди14 ёшли қиз қаришга қарши воситани ишлатиб, ойлаб азият чекдиБугун, 00:07Собиқ вазир фирибгарликда айбланмоқда: Россия собиқ Алоқа вазири халқаро қидирувга берилдиСобиқ вазир фирибгарликда айбланмоқда: Россия собиқ Алоқа вазири халқаро қидирувга берилдиКеча, 23:18«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз бердиКеча, 23:13БРИКС етакчилари тарихий декларацияни қабул қилди: Ғарбга муқобил куч шаклланмоқдами?БРИКС етакчилари тарихий декларацияни қабул қилди: Ғарбга муқобил куч шаклланмоқдами?Кеча, 23:00Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Кеча, 22:51Инсоният гиёҳванд моддаларни 25 минг йил аввал истеъмол қилганми?Инсоният гиёҳванд моддаларни 25 минг йил аввал истеъмол қилганми?Кеча, 18:08
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи