Хитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатди
Хитой бозорида Apple компаниясининг янги флагман смартфонлари, жумладан, iPhone Дуо ҳамда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларига дастлабки буюртмаларни қабул қилиш бошланди. ixbt.com маълумотига кўра, янги букланувчи қурилма харидорлар орасида кутилмаганда оммалашиб кетди ва фақатгина JD.com онлайн-майдончасининг ўзида қилинган буюртмалар сони 1,54 миллиондан ошиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур кўрсаткич фақат битта савдо платформасига тегишли бўлиб, мамлакатдаги бошқа йирик йирик маркетплейсы ва уяли алоқа операторлари ҳам буюртмалар қабул қилаётганини ҳисобга олсак, умумий қизиқиш янада юқорилиги аён бўлади. Янги букланувчи смартфон ўз категориясидаги энг қиммат қурилма мақомини олди ва унинг Хитойдаги бошланғич нархи 16 минг юандан (тахминан 2380 доллар) бошланади.
Рақобат муҳити ва нарх сиёсатиМаҳаллий бозордаги рақобатбардош бошқа букланувчи флагманлар арзонроқ нархларда таклиф этилмоқда. Хусусан, Huawei Пура Х Max модели 11 минг юан (1640 доллар) туради, худди шундай миқдорни Xiaomi 18 Фолд базавий версияси учун ҳам сўрашмоқда. Гарчи Apple қурилмаси анча қиммат бўлишига қарамамай, биргина платформанинг ўзидаёқ юқори талабга эга бўлгани унинг бренд нуфузи юқорилигидан далолат беради.
Анъанавий форматдаги iPhone 18 Pro моделларининг нархлари хотира ҳажмига қараб фарқланади. 256 GB флеш-хотирага эга бошланғич версия 10 минг юан (1490 доллар) турса, 512 GB талқини 12 минг юан (1785 доллар), 1 TB версияси 15,5 минг юан (2305 доллар) этиб белгиланган. Энг юқори 2 TB хотирали модификация эса 20,5 минг юанга (3050 доллар) баҳоланмоқда.
Катталаштирилган iPhone 18 Pro Max эса 256 GB хотира билан камида 11 минг юан (1635 доллар) туради. Хотира ҳажми ошиши билан нархлар ҳам ўсиб, 512 GB талқин 13 минг юан (1935 доллар), 1 TB версия 16,5 минг юан (2455 доллар), энг юқори 2 TB флеш-хотирага эга флагман эса 21,5 минг юан (3200 доллар) миқдорида баҳоланган.
Техник имкониятлар ва янги технологияларApple компаниясининг янги авлод флагманлари илғор технологик ечимлар билан жиҳозланган. Қурилмалар қувватли 2 нанометрли Apple A20 Pro платформасида ишлайди. Шунингдек, уларга уч баробар катталаштирилган ишаривий камера ва ҳар бири 48 мегапикселли бўлган учта асосий камера ўрнатилган.
Автономлик борасида ҳам сезиларли ўсиш кузатилган: iPhone 18 Pro видеони 34 соатгача, Pro Max версияси эса 43 соатгача узлуксиз ижро эта олади. Дисплей ўлчамлари мос равишда 6,3 дюймли (Супер Ретина ХДР) ва 6,9 дюймли қилиб ишланган. Экран ҳимояси учун эса аввалгиларидан уч баробар чидамлироқ бўлган янги авлод Серамик Шиелд шишасидан фойдаланилган.
Қурилманинг симсиз алоқа имкониятлари ҳам тўлиқ Apple ишланмалари асосида янгиланган. Хусусан, N1 модули Wi-Fi 7 ва Bluetooth 6 технологияларини таъминласа, янги C2 уяли алоқа модеми аввалги C1X авлодининг ўрнини эгаллади ва алоқа барқарорлигини янада оширди.
…