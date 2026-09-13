Хитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатди

·4·Техно
Хитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатди

Хитой бозорида Apple компаниясининг янги флагман смартфонлари, жумладан, iPhone Дуо ҳамда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларига дастлабки буюртмаларни қабул қилиш бошланди. ixbt.com маълумотига кўра, янги букланувчи қурилма харидорлар орасида кутилмаганда оммалашиб кетди ва фақатгина JD.com онлайн-майдончасининг ўзида қилинган буюртмалар сони 1,54 миллиондан ошиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур кўрсаткич фақат битта савдо платформасига тегишли бўлиб, мамлакатдаги бошқа йирик йирик маркетплейсы ва уяли алоқа операторлари ҳам буюртмалар қабул қилаётганини ҳисобга олсак, умумий қизиқиш янада юқорилиги аён бўлади. Янги букланувчи смартфон ўз категориясидаги энг қиммат қурилма мақомини олди ва унинг Хитойдаги бошланғич нархи 16 минг юандан (тахминан 2380 доллар) бошланади.

Рақобат муҳити ва нарх сиёсати

Маҳаллий бозордаги рақобатбардош бошқа букланувчи флагманлар арзонроқ нархларда таклиф этилмоқда. Хусусан, Huawei Пура Х Max модели 11 минг юан (1640 доллар) туради, худди шундай миқдорни Xiaomi 18 Фолд базавий версияси учун ҳам сўрашмоқда. Гарчи Apple қурилмаси анча қиммат бўлишига қарамамай, биргина платформанинг ўзидаёқ юқори талабга эга бўлгани унинг бренд нуфузи юқорилигидан далолат беради.

Анъанавий форматдаги iPhone 18 Pro моделларининг нархлари хотира ҳажмига қараб фарқланади. 256 GB флеш-хотирага эга бошланғич версия 10 минг юан (1490 доллар) турса, 512 GB талқини 12 минг юан (1785 доллар), 1 TB версияси 15,5 минг юан (2305 доллар) этиб белгиланган. Энг юқори 2 TB хотирали модификация эса 20,5 минг юанга (3050 доллар) баҳоланмоқда.

Катталаштирилган iPhone 18 Pro Max эса 256 GB хотира билан камида 11 минг юан (1635 доллар) туради. Хотира ҳажми ошиши билан нархлар ҳам ўсиб, 512 GB талқин 13 минг юан (1935 доллар), 1 TB версия 16,5 минг юан (2455 доллар), энг юқори 2 TB флеш-хотирага эга флагман эса 21,5 минг юан (3200 доллар) миқдорида баҳоланган.

Техник имкониятлар ва янги технологиялар

Apple компаниясининг янги авлод флагманлари илғор технологик ечимлар билан жиҳозланган. Қурилмалар қувватли 2 нанометрли Apple A20 Pro платформасида ишлайди. Шунингдек, уларга уч баробар катталаштирилган ишаривий камера ва ҳар бири 48 мегапикселли бўлган учта асосий камера ўрнатилган.

Автономлик борасида ҳам сезиларли ўсиш кузатилган: iPhone 18 Pro видеони 34 соатгача, Pro Max версияси эса 43 соатгача узлуксиз ижро эта олади. Дисплей ўлчамлари мос равишда 6,3 дюймли (Супер Ретина ХДР) ва 6,9 дюймли қилиб ишланган. Экран ҳимояси учун эса аввалгиларидан уч баробар чидамлироқ бўлган янги авлод Серамик Шиелд шишасидан фойдаланилган.

Қурилманинг симсиз алоқа имкониятлари ҳам тўлиқ Apple ишланмалари асосида янгиланган. Хусусан, N1 модули Wi-Fi 7 ва Bluetooth 6 технологияларини таъминласа, янги C2 уяли алоқа модеми аввалги C1X авлодининг ўрнини эгаллади ва алоқа барқарорлигини янада оширди.

AppleiPhone ДуоiPhone 18 ProХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Rocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозRocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозКеча, 15:54СМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиСМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиКеча, 15:29Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Кеча, 15:00Samsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камераSamsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камераКеча, 14:59Дварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилдиДварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилдиКеча, 14:30Huawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони сотувга чиқдиКеча, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!