Юнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлаги

·2·Жамият
Юнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлаги

Тошкент шаҳрида яшил ҳудудларни асраш, экологик мувозанатни сақлаш ва дарахтларни муҳофаза қилиш бўйича тизимли чақириқлар янграётган бир паллада, пойтахт марказида навбатдаги ақлбовар қилмас «ободонлаштириш» манзараси кузатилди. Юнусобод туманининг 19-мавзеси аҳолиси кўп йиллик соябон дарахтларнинг шафқатсизларча бетон қоришмаси остида қолиб кетганидан қаттиқ ташвишга тушиб, ижтимоий тармоқлар ва масъул идораларга бонг урмоқда. 6 ва 7-уйлар оралиғидаги пиёдалар йўлаги (тротуар) таъмирланиши жараёнида қурувчилар ҳеч қандай агротехник қоидаларга риоя қилмасдан, дарахтларнинг таг қисмини ер сатҳи билан бирга тўлиқ цементлаб юборган. Ҳозиргача бу ноодатий ва ваҳшиёна қурилиш ишларининг буюртмачиси кимлиги ҳамда қайси пудратчи ташкилот томонидан амалга оширилаётгани очиқланмаган. Хўш, пиёдалар йўлагидаги бундай «хизмат» табиатга қандай зарар етказади, нима сабабдан дарахт атрофида очиқ тупроқ қолдирилмади ва аҳоли талабига масъуллар қандай жавоб беради?

Юнусобод 19-мавзедаги манзара: Дарахтлар нега бетон «қамоқ»қа тушди?

Маҳаллий аҳоли томонидан тасвирга олинган ва тармоқларда тарқалган фотосуратлар ҳақиқий саросима уйғотди:

  • Дарахтлар тўғридан-тўғри бетон ичида: Суратда кўриниб турганидек, кўп йиллик дарахт янги қурилаётган пиёдалар йўлагининг қоқ ўртасида қолиб, илдиз ва тана бўғинигача бетон эритмаси билан тўлиқ қопланган;

  • Нафас олиш ва сув олиш йўли ёпилган: Ҳар қандай дарахтнинг яшаб қолиши учун зарур бўлган тупроқ майдони, сув кириш ва ҳаво алмашинув зонаси бутунлай йўқ қилинган;

  • Оғир техника ва қурилиш авжида: Ҳудудда экскаваторлар ва қурилиш моллари тахланиб ётган бўлиб, йўлак ишлари шошилинч суръатда олиб борилаётгани сезилади;

  • Аҳоли норозилиги ва талаби: Маҳалла фуқаролари ушбу ҳолат кўп йиллик дарахтларнинг тез орада қуриб қақшашига олиб келишини таъкидлаб, қурилишни зудлик билан тўхтатишни ва бетонни олиб ташлашни талаб қилмоқда.

Буюртмачи ва пудратчи ким? Мутасаддиларнинг сукунати

Лойиҳа ва уни бажарувчилар бўйича бир қатор жиддий саволлар очиқ қолмоқда:

  • Буюртмачи ҳозирча номаълум: Ушбу тротуарни таъмирлаш бўйича лойиҳа туман ободонлаштириш бошқармасига тегишлими ёки хусусий тадбиркор ташаббусими — бунга ҳозирча расмий аниқлик киритилмади;

  • Техник назоратнинг йўқлиги: Шаҳарсозлик ва экология меъёрларига кўра, ҳар қандай йўлак қурилишида дарахт танаси атрофида камида маълум радиусда тупроқли очиқ ҳимоя зонаси қолдирилиши шарт бўлса-да, бу қоидага мутлақо эътибор берилмаган;

  • Экологик экспертиза саволи: Бундай қурилиш бошланишидан аввал Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш инспекцияси хабардор қилинганми ёки йўқми — бу ҳам катта жумбоқ.

Экологик фожиа оқибатлари: Бетонланган дарахтлар қанча яшай олади?

Мутахассисларнинг огоҳлантиришича, бундай сунъий «бўғиш» узоққа чўзилмайди:

  • Илдиз чириши ва қуриш: Бетонланган дарахтнинг илдиз тизимига намлик ва кислород етиб бормайди, бу эса яшил дарахтнинг бир-икки мавсум ичида ичдан қуриб қолишига сабаб бўлади;

  • Шамолда қулаш хавфи: Мустаҳкам пойдевори заифлашган ва қуриган дарахтлар кейинчалик кучли шамолларда йўловчилар ва автомобиллар устига қулаб тушиш хавфини орттиради;

  • Мораторий талабларининг бузилиши: Давлат раҳбари томонидан дарахтларни кесишга қарши мораторий эълон қилинган бир даврда, уларни билвосита қуритишга олиб келувчи бундай хатти-ҳаракатлар жамоатчиликнинг кескин қаршилигига учрамоқда.

Юнусобод туманидаги ушбу ҳолат шаҳар инфратузилмасини янгилашда табиатни асраш маданияти нақадар оқсаётганини кўрсатди. Тошкент шаҳар ҳокимлиги ва Экология бошқармаси ушбу вазиятга зудлик билан муносабат билдириб, бетонни бузиб ташлаши ва дарахтларни асраб қолиши кутилмоқда.

Сизнингча, бундай «ободонлаштириш»га йўл қўйган масъул мутасаддилар ва пудратчиларга нисбатан қандай қатъий чоралар кўрилиши керак? Шаҳарларимизда йўлаклар қурилаётганда дарахтларни сақлаб қолиш назорати нега бу даражада оқсамоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва пойтахт экологияси учун муҳим бўлган ушбу хабарни барча шаҳардошларимиз ҳамда мутасаддиларга етиб бориши учун улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чилонзорда яширин “дорихона” фош бўлди: 388 млн сўмлик кучли таъсир қилувчи препаратларЧилонзорда яширин “дорихона” фош бўлди: 388 млн сўмлик кучли таъсир қилувчи препаратларБугун, 21:25Таксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилдиТаксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилдиБугун, 17:102 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳБугун, 16:30Қаршидаги мактабда қизлар ўртасида жанжал юз бердиҚаршидаги мактабда қизлар ўртасида жанжал юз бердиБугун, 16:13Даромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкинДаромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкинБугун, 10:08Сирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортидаСирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортидаБугун, 09:54
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари