«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилди

·1·Спорт
«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилди

Ўзбек футболи ихлосмандларининг нигоҳи бугун оқшом Европа майдонларига, хусусан Швейцария Суперлигасининг марказий учрашувларидан бирига қаратилади. Мусобақанинг 8-тури доирасида «Лугано» клуби ўз майдонида мамлакатнинг энг номдор грандларидан бири — «Янг Бойз» жамоасини қабул қилади. Ўзбекистонлик мухлислар учун энг қувонарлиси, миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Беҳруз Каримов ушбу принципиал ва муросасиз баҳсни тўғридан-тўғри асосий таркибда бошлайди. Мураббийлар штаби ҳал қилувчи ўйинда ўзбекистонлик легионерга тўлиқ ишонч билдирган бўлиб, у Европанинг тажрибали юлдузларига қарши майдонда саф тортади. Хўш, «Лугано» мураббийи Каримовни қайси позицияда синаб кўрмоқда, баҳс Тошкент вақти билан нечида старт олади ва «Янг Бойз»га қарши кураш ўзбек футболчисининг Европа карьерасида қандай аҳамиятга эга бўлади?

«Лугано»нинг жанговар таркиби: Каримовга юксак ишонч

Учрашув стартига саноқли дақиқалар қолганда мезбонларнинг асосий 11 лиги расман эълон қилинди:

  • Беҳруз Каримов асосий таркибда: Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси муҳим баҳсда дастлабки дақиқалардан майдонга тушиб, ҳимоя чизиғидаги барқарорликни таъминлашга киришади;

  • Дарвоза ва тажрибали шериклар: Дарвозани ишончли посбон фон Баллмос қўриқлайди. Ҳимоя маркази ва қанотларида Каримов билан бирга Пападопулос, Маи ҳамда Делкруа каби кучли ижрочилар ҳаракат қилади;

  • Майдон маркази ва ҳужум учлиги: Ярим ҳимоя ва қанотларда Бислими, Гргич, дос Сантос, Чиминяни ва таниқли Ренато Штеффен рақиб ҳимоясини бузишга жавобгар бўлса, ҳужумда Монкада рақиб дарвозасини нишонга олади;

  • Тўлиқ таркиб: фон Баллмос, Пападопулос, Маи, Делкруа, КАРИМОВ, Бислими, Гргич, дос Сантос, Чиминяни, Штеффен, Монкада.

«Янг Бойз» синови: Нега бу ўйин ҳал қилувчи аҳамиятга эга?

Швейцария чемпионатида «Янг Бойз»га қарши тўқнашув ҳар доим грандларга хос жиддий имтиҳон ҳисобланади:

  • Рақиб мақоми: «Янг Бойз» — нафақат Швейцариянинг кўп карра чемпиони, балки доимий равишда Европа Чемпионлар лигаси гуруҳ босқичида қатнашувчи хавфли ва шиддатли жамоа;

  • Каримов учун катта имконият: Ушбу даражадаги ҳужумчилар ва қанот вингерларига қарши ишончли ҳаракат қилиш Беҳрузнинг Европа скаутлари эътиборига тушиши учун ажойиб трамплин бўлиб хизмат қилади;

  • Миллий терма жамоа учун фойда: Каримовнинг Швейцария Суперлигаси каби кучли ва жисмоний жиҳатдан мураккаб чемпионатда мунтазам асосий таркибда ўйнаши Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мудофаа салоҳиятини янада кучайтиради.

Бугун оқшом, соат 22:00: Ҳамюртимизни қўллаб-қувватлаймиз!

Мухлислар учун бўлажак марказий тўқнашувнинг ташкилий тафсилотлари:

  • Мусобақа ва тур: Швейцария Суперлигаси, 8-тур;

  • Тўқнашув: «Лугано» — «Янг Бойз»;

  • Бошланиш вақти: Беллашув бугун, Тошкент вақти билан роппа-роса соат 22:00 да старт олади;

  • Кутилаётган кураш: Мезбонлар ўз мухлислари олдида фақат уч очко учун майдонга тушади, «Янг Бойз» эса сафарда ташаббусни олишга интилади, бу эса шиддатли ва голларга бой баҳсни кафолатлайди.

Европа футболида ўз ўрнини топиб, юқори даражадаги ўйинларни кўрсатаётган Беҳруз Каримовга бугунги масъулиятли учрашувда ишончли ҳаракатлар ва жамоаси билан бирга ёрқин ғалаба тилаймиз.

Сизнингча, Беҳруз Каримов «Янг Бойз»нинг тажрибали ҳужумчиларига қарши мудофаада бенуқсон ҳаракат қила оладими? Бугунги баҳсда «Лугано» ўз майдонида сенсацион ғалабани қўлга кирита оладими ёки меҳмонлар ўз тажрибасига таянадими? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва легионеримизнинг ушбу муҳим ўйини ҳақидаги янгиликни барча ўзбек футболи ихлосмандларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дурангАПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дурангБугун, 21:09Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!Бугун, 20:51Конор Бенн Райан Гарсия билан супержанг олдидан ҳаммани шокка туширдиКонор Бенн Райан Гарсия билан супержанг олдидан ҳаммани шокка туширдиБугун, 20:36«1 миллион долларлик пойга!»: Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенга қарши дона сурди«1 миллион долларлик пойга!»: Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенга қарши дона сурдиБугун, 19:30Магнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот бердиМагнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот бердиБугун, 19:20Бибисара узоқ кутган ғалаба: Синдаровнинг ҳазили ва Шуваловадан олинган ширин қасос!Бибисара узоқ кутган ғалаба: Синдаровнинг ҳазили ва Шуваловадан олинган ширин қасос!Бугун, 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?