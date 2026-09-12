«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилди
Ўзбек футболи ихлосмандларининг нигоҳи бугун оқшом Европа майдонларига, хусусан Швейцария Суперлигасининг марказий учрашувларидан бирига қаратилади. Мусобақанинг 8-тури доирасида «Лугано» клуби ўз майдонида мамлакатнинг энг номдор грандларидан бири — «Янг Бойз» жамоасини қабул қилади. Ўзбекистонлик мухлислар учун энг қувонарлиси, миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Беҳруз Каримов ушбу принципиал ва муросасиз баҳсни тўғридан-тўғри асосий таркибда бошлайди. Мураббийлар штаби ҳал қилувчи ўйинда ўзбекистонлик легионерга тўлиқ ишонч билдирган бўлиб, у Европанинг тажрибали юлдузларига қарши майдонда саф тортади. Хўш, «Лугано» мураббийи Каримовни қайси позицияда синаб кўрмоқда, баҳс Тошкент вақти билан нечида старт олади ва «Янг Бойз»га қарши кураш ўзбек футболчисининг Европа карьерасида қандай аҳамиятга эга бўлади?
«Лугано»нинг жанговар таркиби: Каримовга юксак ишонч
Учрашув стартига саноқли дақиқалар қолганда мезбонларнинг асосий 11 лиги расман эълон қилинди:
Беҳруз Каримов асосий таркибда: Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси муҳим баҳсда дастлабки дақиқалардан майдонга тушиб, ҳимоя чизиғидаги барқарорликни таъминлашга киришади;
Дарвоза ва тажрибали шериклар: Дарвозани ишончли посбон фон Баллмос қўриқлайди. Ҳимоя маркази ва қанотларида Каримов билан бирга Пападопулос, Маи ҳамда Делкруа каби кучли ижрочилар ҳаракат қилади;
Майдон маркази ва ҳужум учлиги: Ярим ҳимоя ва қанотларда Бислими, Гргич, дос Сантос, Чиминяни ва таниқли Ренато Штеффен рақиб ҳимоясини бузишга жавобгар бўлса, ҳужумда Монкада рақиб дарвозасини нишонга олади;
Тўлиқ таркиб: фон Баллмос, Пападопулос, Маи, Делкруа, КАРИМОВ, Бислими, Гргич, дос Сантос, Чиминяни, Штеффен, Монкада.
«Янг Бойз» синови: Нега бу ўйин ҳал қилувчи аҳамиятга эга?
Швейцария чемпионатида «Янг Бойз»га қарши тўқнашув ҳар доим грандларга хос жиддий имтиҳон ҳисобланади:
Рақиб мақоми: «Янг Бойз» — нафақат Швейцариянинг кўп карра чемпиони, балки доимий равишда Европа Чемпионлар лигаси гуруҳ босқичида қатнашувчи хавфли ва шиддатли жамоа;
Каримов учун катта имконият: Ушбу даражадаги ҳужумчилар ва қанот вингерларига қарши ишончли ҳаракат қилиш Беҳрузнинг Европа скаутлари эътиборига тушиши учун ажойиб трамплин бўлиб хизмат қилади;
Миллий терма жамоа учун фойда: Каримовнинг Швейцария Суперлигаси каби кучли ва жисмоний жиҳатдан мураккаб чемпионатда мунтазам асосий таркибда ўйнаши Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мудофаа салоҳиятини янада кучайтиради.
Бугун оқшом, соат 22:00: Ҳамюртимизни қўллаб-қувватлаймиз!
Мухлислар учун бўлажак марказий тўқнашувнинг ташкилий тафсилотлари:
Мусобақа ва тур: Швейцария Суперлигаси, 8-тур;
Тўқнашув: «Лугано» — «Янг Бойз»;
Бошланиш вақти: Беллашув бугун, Тошкент вақти билан роппа-роса соат 22:00 да старт олади;
Кутилаётган кураш: Мезбонлар ўз мухлислари олдида фақат уч очко учун майдонга тушади, «Янг Бойз» эса сафарда ташаббусни олишга интилади, бу эса шиддатли ва голларга бой баҳсни кафолатлайди.
Европа футболида ўз ўрнини топиб, юқори даражадаги ўйинларни кўрсатаётган Беҳруз Каримовга бугунги масъулиятли учрашувда ишончли ҳаракатлар ва жамоаси билан бирга ёрқин ғалаба тилаймиз.
Сизнингча, Беҳруз Каримов «Янг Бойз»нинг тажрибали ҳужумчиларига қарши мудофаада бенуқсон ҳаракат қила оладими? Бугунги баҳсда «Лугано» ўз майдонида сенсацион ғалабани қўлга кирита оладими ёки меҳмонлар ўз тажрибасига таянадими? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва легионеримизнинг ушбу муҳим ўйини ҳақидаги янгиликни барча ўзбек футболи ихлосмандларига улашинг!
…