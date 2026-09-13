Лисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирди

·0·Спорт
Лисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирди

Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Лисандро Мартинес Англия Премер-лигаси доирасида Манчестер Сити жамоасига қарши бўлиб ўтадиган муҳим дерби олдидан Эрлинг Холанд билан бўладиган навбатдаги қарама-қаршилик ҳақида гапирди. Goal.com хабар беришича, аргентиналик футболчи рақиб ҳужумчисига қарши ўйинлардаги аввалги муваффақиятлари билан чекланиб қолмаслигини таъкидлаб, бўлажак баҳсга жиддий тайёргарлик кўраётганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шанба кунидан якшанбага ўтар кечаси Олд Траффорд стадионида кечадиган дерби олдидан ҳар икки жамоа ўзига хос ҳолатда майдонга тушади. Манчестер Юнайтед жорий мавсум Премер-лигадаги дастлабки беллашувларда бироз қийинчиликларга учраган бўлса-да, Чемпионлар лигаси доирасида Сабаҳ клубига қарши ўйинда 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўзига бўлган ишончни тиклаб олди.

Майдондаги асосий дуел ва ўтмишдаги натижалар

Бўлиб ўтадиган ўйин Лисандро Мартинес ҳамда Эрлинг Холанд ўртасидаги шахсий курашнинг яна бир саҳифасини очиб беради. Норвегиялик ҳужумчи дастлабки дербисида хет-трик қайд этган бўлса-да, шундан кейинги бешта учрашувда аргентиналик ҳимоячига қарши баҳсларда гол ура олмади. Хусусан, январ ойида Майкл Керрик қўл остидаги ўйинда Манчестер Юнайтед 2:0 ҳисобида зафар қучган, Мартинес эса рақиб ҳужумчисини тўлиқ зарарсизлантириб, мутахассисларнинг шубҳаларини йўққа чиқарганди.

Бироқ Лисандро Мартинес аввалги натижалар билан мақтанишни истамаяпти. Еврокубокдаги ғалабадан сўнг журналистлар саволларига жавоб берар экан, марказий ҳимоячи Холандни зарарсизлантириш бўйича олдинги тажрибаси ҳақида шундай деди: «Ҳа, лекин бу ўтмишда қолди. Бу ўтмиш, у ўтди ва энди мен бу ўйинга тайёр бўлишим керак, чунки у аввалгисидан бутунлай фарқ қилади».

Жамоанинг кайфияти ва тиғиз тақвим

Европадаги муваффақият жамоа футболчиларига қўшимча руҳ бағишлаган. Мартинес бу натижанинг аҳамиятини эътироф этиб, ғалаба руҳни кўтаришини, аммо ҳозирда барча эътибор дербига қаратилиши лозимлигини таъкидлади. «Албатта, ғалаба қозонганингизда ўзингизга бўлган ишонч ортади. Лекин энди биз хотиржам ва камтар бўлишимиз, кечки ғалабадан завқланишимиз ҳамда эртаси куни жамоамиз учун жуда муҳим бўлган дерби ҳақида ўйлашимиз керак», дея қўшимча қилди у.

Манчестер Сити бу учрашувга нисбатан икки кун кўпроқ дам олиш имкониятига эга бўлганига қарамай, Лисандро тақвимнинг тиғизлигидан хавотирда эмас. Унинг сўзларига кўра, ҳар уч кунда ўйнаш ва барча мусобақаларда қатнашиш футболчиларнинг асосий истаги ҳисобланади.

Сабаҳ клубига қарши кечган баҳсда ўзи ҳам гол уришга муваффақ бўлган аргентиналик футболчи учун шахсий натижалардан кўра жамоа манфаати устун эканини билдирди. «Мен кўрсатган ўйинимдан ва дарвозамиз дахсизлигидан мамнунман. Мен ҳимоячиман, агар гол урсам яхши, урмасам ҳам фарқи йўқ. Мен учун энг асосийси — уч очкони қўлга киритиш, ғалаба қозониш ва чиройли футбол намойиш этиш», деб якунлади сўзини Мартинес.

Лисандро МартинесЭрлинг ХоландМанчестер ЮнайтедМанчестер СитиПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилди«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилдиКеча, 21:13АПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дурангАПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дурангКеча, 21:09Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!Кеча, 20:51Конор Бенн Райан Гарсия билан супержанг олдидан ҳаммани шокка туширдиКонор Бенн Райан Гарсия билан супержанг олдидан ҳаммани шокка туширдиКеча, 20:36«1 миллион долларлик пойга!»: Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенга қарши дона сурди«1 миллион долларлик пойга!»: Жавоҳир Синдаров Магнус Карлсенга қарши дона сурдиКеча, 19:30Магнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот бердиМагнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот бердиКеча, 19:20
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?