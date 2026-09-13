Лисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирди
Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Лисандро Мартинес Англия Премер-лигаси доирасида Манчестер Сити жамоасига қарши бўлиб ўтадиган муҳим дерби олдидан Эрлинг Холанд билан бўладиган навбатдаги қарама-қаршилик ҳақида гапирди. Goal.com хабар беришича, аргентиналик футболчи рақиб ҳужумчисига қарши ўйинлардаги аввалги муваффақиятлари билан чекланиб қолмаслигини таъкидлаб, бўлажак баҳсга жиддий тайёргарлик кўраётганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шанба кунидан якшанбага ўтар кечаси Олд Траффорд стадионида кечадиган дерби олдидан ҳар икки жамоа ўзига хос ҳолатда майдонга тушади. Манчестер Юнайтед жорий мавсум Премер-лигадаги дастлабки беллашувларда бироз қийинчиликларга учраган бўлса-да, Чемпионлар лигаси доирасида Сабаҳ клубига қарши ўйинда 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўзига бўлган ишончни тиклаб олди.
Майдондаги асосий дуел ва ўтмишдаги натижаларБўлиб ўтадиган ўйин Лисандро Мартинес ҳамда Эрлинг Холанд ўртасидаги шахсий курашнинг яна бир саҳифасини очиб беради. Норвегиялик ҳужумчи дастлабки дербисида хет-трик қайд этган бўлса-да, шундан кейинги бешта учрашувда аргентиналик ҳимоячига қарши баҳсларда гол ура олмади. Хусусан, январ ойида Майкл Керрик қўл остидаги ўйинда Манчестер Юнайтед 2:0 ҳисобида зафар қучган, Мартинес эса рақиб ҳужумчисини тўлиқ зарарсизлантириб, мутахассисларнинг шубҳаларини йўққа чиқарганди.
Бироқ Лисандро Мартинес аввалги натижалар билан мақтанишни истамаяпти. Еврокубокдаги ғалабадан сўнг журналистлар саволларига жавоб берар экан, марказий ҳимоячи Холандни зарарсизлантириш бўйича олдинги тажрибаси ҳақида шундай деди: «Ҳа, лекин бу ўтмишда қолди. Бу ўтмиш, у ўтди ва энди мен бу ўйинга тайёр бўлишим керак, чунки у аввалгисидан бутунлай фарқ қилади».
Жамоанинг кайфияти ва тиғиз тақвимЕвропадаги муваффақият жамоа футболчиларига қўшимча руҳ бағишлаган. Мартинес бу натижанинг аҳамиятини эътироф этиб, ғалаба руҳни кўтаришини, аммо ҳозирда барча эътибор дербига қаратилиши лозимлигини таъкидлади. «Албатта, ғалаба қозонганингизда ўзингизга бўлган ишонч ортади. Лекин энди биз хотиржам ва камтар бўлишимиз, кечки ғалабадан завқланишимиз ҳамда эртаси куни жамоамиз учун жуда муҳим бўлган дерби ҳақида ўйлашимиз керак», дея қўшимча қилди у.
Манчестер Сити бу учрашувга нисбатан икки кун кўпроқ дам олиш имкониятига эга бўлганига қарамай, Лисандро тақвимнинг тиғизлигидан хавотирда эмас. Унинг сўзларига кўра, ҳар уч кунда ўйнаш ва барча мусобақаларда қатнашиш футболчиларнинг асосий истаги ҳисобланади.
Сабаҳ клубига қарши кечган баҳсда ўзи ҳам гол уришга муваффақ бўлган аргентиналик футболчи учун шахсий натижалардан кўра жамоа манфаати устун эканини билдирди. «Мен кўрсатган ўйинимдан ва дарвозамиз дахсизлигидан мамнунман. Мен ҳимоячиман, агар гол урсам яхши, урмасам ҳам фарқи йўқ. Мен учун энг асосийси — уч очкони қўлга киритиш, ғалаба қозониш ва чиройли футбол намойиш этиш», деб якунлади сўзини Мартинес.
…