АПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дуранг
Дунёнинг энг муросасиз миллий чемпионати саналган Англия Премьер-лигасида 4-тур баҳслари ҳақиқий сенсациялар ва кутилмаган драмалар билан якунланди. Чемпионлик учун асосий даъвогарлардан бири бўлган «Ливерпул» ўз майдонида — афсонавий «Энфилд» стадионида мусобақа аутсайдери «Фулҳэм»ни мағлуб эта олмай, нурсиз 0:0 ҳисобидаги дурангга имзо чекди. Лондонда эса янги бош мураббий бошчилигидаги «Челси» ўз майдонида «Ҳалл Сити» тўсиғига дуч келди: 2:2 ҳисобида жанговар дуранг қайд этган лондонликлар муҳим 2 очкони бой берди. Турнинг бошқа баҳсларида эса «Астон Вилла» ўз майдонида мағлубиятга учраб инқироз кўчасига кирган бўлса, «Ипсвич» 90-дақиқадаги гол эвазига сафарда даҳшатли 3:2 ҳисобидаги ғалабани илиб кетди. Хўш, фаворитлар нега очко йўқотди, нима сабабдан «Челси» ҳимояси Беллумини тўхтата олмади ва АПЛ турнир жадвалида қандай кутилмаган сурилишлар рўй берди?
«Энфилд»даги совуқ душ: «Ливерпул» — «Фулҳэм» (0:0)
Мерсисайдликлар ўз мухлислари қаршисида кутилмаган омадсизликка учради:
Голсиз 90 дақиқа: Муҳташам таркибга эга бўлган «Ливерпул» бутун баҳс давомида ҳар қанча уринмасин, «Фулҳэм»нинг Бернд Лено бошлиқ темир ҳимоясини ёриб ўта олмади;
Юлдузли алмаштиришлар иш бермади: Мураббийлар штаби Макаллистер, Гакпо ва Фримпонг каби етакчиларни захирадан майдонга туширган бўлса-да, бу ҳисобни очишга ёрдам бермади;
6 очко билан 6-поғонада: Тўрт турдан сўнг 6 очко жамғарган «қизиллар» турнир жадвалида 6-ўринда қолиб, пешқадамлик пойгасида ортда қола бошлади;
«Фулҳэм»нинг олтин очкоси: Мусобақа аутсайдери саналган ва 18-ўринда бораётган лондонликлар бу сафардан жуда қадрли 1 очкони олиб қайтди.
«Стэмфорд Бриж»даги триллер: «Челси» — «Ҳалл Сити» (2:2)
Лондонда бўлиб ўтган марказий баҳсда мухлислар ҳақиқий голлар жангига гувоҳ бўлди:
Рожерснинг тезкор голи: Учрашувнинг 7-дақиқасидаёқ Морган Рожерс «кўклар»ни олдинга олиб чиққан эди;
Беллумидан 6 дақиқа ичида дубль: «Ҳалл Сити» ҳужумчиси Беллуми 28 ва 34-дақиқаларда икки бор мерсисайдликлар собиқ посбони Роберт Санчес/Мартинес дарвозасини ишғол қилиб, меҳмонларни олдинга олиб чиқди;
Жоао Педронинг нажот голи: Фақатгина 66-дақиқага келиб Жоао Педронинг аниқ зарбаси «Челси»ни ўз уйидаги мағлубиятдан қутқариб қолди — 2:2;
«Ҳалл Сити» кучли учликда: Сюрприз кўрсатаётган «Ҳалл Сити» 8 очко билан жадвалнинг 3-поғонасига чиқиб олди, «Челси» эса 7 очко билан 4-ўринни банд этиб турибди.
«Астон Вилла» инқирозда, «Ипсвич»дан 90-дақиқадаги сенсация!
Турнинг бошқа майдонларида ҳам ниҳоятда кескин натижалар қайд этилди:
«Астон Вилла» — «Ноттингҳэм Форест» (1:2): Бирмингҳэмда кечган баҳсда Делап ва 88-дақиқада Масиэль да Крузнинг голлари меҳмонларга ғалаба келтирди (Алиссоннинг жавоб тўпи етарли бўлмади). Унаи Эмери шогирдлари 4 турдан сўнг атиги 1 очко билан 19-ўринга шўнғиди;
«Кристал Пэлас» — «Ипсвич» (2:3): Лондондаги учрашув ҳақиқий драма бўлди — 90-дақиқада Зиан Флемминг ғалаба тўпини киритиб, «Ипсвич»га 3:2 ҳисобидаги фантастик ғалабани тақдим этди;
Грандларга сабоқ: Ушбу тур АПЛда ҳар қандай аутсайдер ёки ўртамиёна клуб грандлардан очко тортиб олишга қодир эканини яна бир бор исботлади.
Англия Премьер-лигасида чемпионлик пойгаси кутилмаган тарзда чигаллашиб бормоқда. Тўртта тур якунларига кўра фаворитларнинг очко бой бериши мусобақа жадвалидаги интригани янада авжига чиқарди.
Сизнингча, «Ливерпул» ва «Челси»нинг ўз майдонида дуранг ўйнаб, очко йўқотиши мавсум бошидаги вақтинчалик тасодифми ёки жамоалар ҳали тўлиқ жисмоний ва тактик формага кириб ололмадими? Жадвалда 3-ўринга кўтарилиб олган «Ҳалл Сити» сенсацияси қанча давом этади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛдаги ушбу қайноқ тур таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
…