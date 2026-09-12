Чилонзорда яширин “дорихона” фош бўлди: 388 млн сўмлик кучли таъсир қилувчи препаратлар

·6·Жамият
Чилонзорда яширин “дорихона” фош бўлди: 388 млн сўмлик кучли таъсир қилувчи препаратлар

Пойтахтимизда инсон саломатлиги ва жамият келажагига жиддий хавф солувчи кучли таъсир қилувчи дори воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши навбатдаги кескин зарба берилди. Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида умумий қиймати қарийб 388 миллион сўмдан ошадиган сифатсиз ва хавфли дори препаратларини муомалага киритмоқчи бўлган савдогар жиноят устида қўлга олинди. Ноқонуний савдо олди-сотди жараёнида тўғридан-тўғри хорижий валютада амалга оширилаётган пайтда фош этилган. Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш Департаменти ва ҳамкор идораларнинг тезкор аралашуви туфайли минглаб қутидаги кучли дори воситаларининг кўчаларга, айниқса ёшлар қўлига етиб боришининг олди олинди. Хўш, ушбу махфий савдо қандай аниқланди, олиб қўйилган ашёвий далиллар қанчани ташкил этади ва қўлга олинган шахсларга қандай жазо кутилмоқда?

295 долларга савдо ва 1 156 қутилик партия: Операция тафсилотлари

Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ўтказилган назорат тадбири барча деталларни юзага чиқарди:

  • Департамент ва ҳамкорлар ҳаракати: Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Чилонзор туман бўлими ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ходимлари ҳамкорлигида махсус тезкор рейд ўтказилди;

  • Қўлга олиш лаҳзаси: Фуқаро К.К. исмли шахс кучли таъсир қилувчи препаратларни фуқаро Б.К.га 295 АҚШ доллари эвазига сотаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди;

  • 1 156 қути ноқонуний дори: Харидордан ҳеч қандай сифат ва келиб чиқишини тасдиқловчи ҳужжатлари бўлмаган жами 1 минг 156 қути дори воситалари холислар иштирокида тортиб олинди;

  • 388,3 миллион сўмлик баҳо: Экспертларнинг дастлабки хулосасига кўра, муомаладан олинган мазкур улкан партиянинг умумий бозор қиймати 388,3 миллион сўмни ташкил этди.

Кучли таъсир қилувчи моддалар: Жамият учун улкан хавф

Ҳужжатсиз ва сифати кафолатланмаган дориларнинг ноқонуний тарқалиши ортида оғир оқибатлар ётади:

  • «Аптека наркоманияси» хавфи: Бу турдаги кучли таъсир қилувчи препаратлар кўпинча тиббий мақсадлардан ташқари, гиёҳвандлик моддаларининг арзон ўрнини босувчи восита сифатида ноқонуний савдога чиқарилади;

  • Ёшлар ва генофонд нишонда: Бундай воситалар инсон асаб тизимини тез фурсатда ишдан чиқаради, сурункали қарамликни келтириб чиқаради ва оғир жисмоний-руҳий фожиаларга сабаб бўлади;

  • Ҳужжатсиз маҳсулот заҳри: Ҳеч қандай сертификатсиз, яширин цехларда ёки контрабанда йўли билан олиб кирилган дориларнинг кимёвий таркиби номаълумлиги туфайли улар инсон ҳаёти учун тўғридан-тўғри ўлим хавфини туғдириши мумкин.

Қонун олдида жавобгарлик: Суриштирув бошланди

Ушбу ҳолат бўйича қонуний тартибда чоралар кўрилмоқда:

  • Моддалар бўйича жавобгарлик: Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш ҳамда валюта қонунчилигини бузиш фактлари бўйича тегишли моддалар билан жиноят иши қўзғатилмоқда;

  • Таъминот занжири текширилмоқда: Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар 1 156 қутилик бу йирик партия қайси йўллар орқали пойтахт ҳудудига олиб кирилгани ва савдо тармоғининг бошқа иштирокчиларини аниқлаш устида ишламоқда;

  • Қатъий назорат: Пойтахтда дорихоналар ва яширин савдо нуқталари орқали рецептсиз ҳамда ноқонуний дори тарқатишга қарши назорат рейдлари янада кучайтирилмоқда.

Чилонзордаги ушбу муваффақиятли операция юзлаб оилаларни ва ёшларни кўринмас балодан сақлаб қолди. Ноқонуний дорифурушликка қарши кураш бундан кейин ҳам муросасиз давом этади.

Сизнингча, кучли таъсир қилувчи дори воситаларининг ноқонуний савдоси билан шуғулланувчи шахсларга нисбатан жазо чораларини янада оғирлаштириш керакми? Маҳалла ва жамоатчилик бундай яширин дори савдогарларини фош этишда қандай ёрдам бериши мумкин? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инсонлар саломатлигини асрашга қаратилган ушбу муҳим огоҳлантирувчи хабар таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда ота-оналарга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилдиТаксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилдиБугун, 17:102 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳБугун, 16:30Қаршидаги мактабда қизлар ўртасида жанжал юз бердиҚаршидаги мактабда қизлар ўртасида жанжал юз бердиБугун, 16:13Даромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкинДаромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкинБугун, 10:08Сирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортидаСирдарёда Экополиция ходими фожиали ҳалок бўлди — 3 нафар гумонланувчи панжара ортидаБугун, 09:54Самарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолдиСамарқандда «Малибу» пиёдалар ўтиш жойидаги одамларни янчиб кетишига бир баҳя қолдиБугун, 07:21
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари