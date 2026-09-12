Чилонзорда яширин “дорихона” фош бўлди: 388 млн сўмлик кучли таъсир қилувчи препаратлар
Пойтахтимизда инсон саломатлиги ва жамият келажагига жиддий хавф солувчи кучли таъсир қилувчи дори воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши навбатдаги кескин зарба берилди. Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида умумий қиймати қарийб 388 миллион сўмдан ошадиган сифатсиз ва хавфли дори препаратларини муомалага киритмоқчи бўлган савдогар жиноят устида қўлга олинди. Ноқонуний савдо олди-сотди жараёнида тўғридан-тўғри хорижий валютада амалга оширилаётган пайтда фош этилган. Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш Департаменти ва ҳамкор идораларнинг тезкор аралашуви туфайли минглаб қутидаги кучли дори воситаларининг кўчаларга, айниқса ёшлар қўлига етиб боришининг олди олинди. Хўш, ушбу махфий савдо қандай аниқланди, олиб қўйилган ашёвий далиллар қанчани ташкил этади ва қўлга олинган шахсларга қандай жазо кутилмоқда?
295 долларга савдо ва 1 156 қутилик партия: Операция тафсилотлари
Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ўтказилган назорат тадбири барча деталларни юзага чиқарди:
Департамент ва ҳамкорлар ҳаракати: Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Чилонзор туман бўлими ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ходимлари ҳамкорлигида махсус тезкор рейд ўтказилди;
Қўлга олиш лаҳзаси: Фуқаро К.К. исмли шахс кучли таъсир қилувчи препаратларни фуқаро Б.К.га 295 АҚШ доллари эвазига сотаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди;
1 156 қути ноқонуний дори: Харидордан ҳеч қандай сифат ва келиб чиқишини тасдиқловчи ҳужжатлари бўлмаган жами 1 минг 156 қути дори воситалари холислар иштирокида тортиб олинди;
388,3 миллион сўмлик баҳо: Экспертларнинг дастлабки хулосасига кўра, муомаладан олинган мазкур улкан партиянинг умумий бозор қиймати 388,3 миллион сўмни ташкил этди.
Кучли таъсир қилувчи моддалар: Жамият учун улкан хавф
Ҳужжатсиз ва сифати кафолатланмаган дориларнинг ноқонуний тарқалиши ортида оғир оқибатлар ётади:
«Аптека наркоманияси» хавфи: Бу турдаги кучли таъсир қилувчи препаратлар кўпинча тиббий мақсадлардан ташқари, гиёҳвандлик моддаларининг арзон ўрнини босувчи восита сифатида ноқонуний савдога чиқарилади;
Ёшлар ва генофонд нишонда: Бундай воситалар инсон асаб тизимини тез фурсатда ишдан чиқаради, сурункали қарамликни келтириб чиқаради ва оғир жисмоний-руҳий фожиаларга сабаб бўлади;
Ҳужжатсиз маҳсулот заҳри: Ҳеч қандай сертификатсиз, яширин цехларда ёки контрабанда йўли билан олиб кирилган дориларнинг кимёвий таркиби номаълумлиги туфайли улар инсон ҳаёти учун тўғридан-тўғри ўлим хавфини туғдириши мумкин.
Қонун олдида жавобгарлик: Суриштирув бошланди
Ушбу ҳолат бўйича қонуний тартибда чоралар кўрилмоқда:
Моддалар бўйича жавобгарлик: Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш ҳамда валюта қонунчилигини бузиш фактлари бўйича тегишли моддалар билан жиноят иши қўзғатилмоқда;
Таъминот занжири текширилмоқда: Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар 1 156 қутилик бу йирик партия қайси йўллар орқали пойтахт ҳудудига олиб кирилгани ва савдо тармоғининг бошқа иштирокчиларини аниқлаш устида ишламоқда;
Қатъий назорат: Пойтахтда дорихоналар ва яширин савдо нуқталари орқали рецептсиз ҳамда ноқонуний дори тарқатишга қарши назорат рейдлари янада кучайтирилмоқда.
Чилонзордаги ушбу муваффақиятли операция юзлаб оилаларни ва ёшларни кўринмас балодан сақлаб қолди. Ноқонуний дорифурушликка қарши кураш бундан кейин ҳам муросасиз давом этади.
Сизнингча, кучли таъсир қилувчи дори воситаларининг ноқонуний савдоси билан шуғулланувчи шахсларга нисбатан жазо чораларини янада оғирлаштириш керакми? Маҳалла ва жамоатчилик бундай яширин дори савдогарларини фош этишда қандай ёрдам бериши мумкин? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инсонлар саломатлигини асрашга қаратилган ушбу муҳим огоҳлантирувчи хабар таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда ота-оналарга улашинг!
…