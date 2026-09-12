Собиқ вазир фирибгарликда айбланмоқда: Россия собиқ Алоқа вазири халқаро қидирувга берилди
Россия сиёсий ва молиявий доираларида яна бир улкан коррупцион шов-шув портлади. Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги мамлакатнинг собиқ Алоқа ва оммавий коммуникациялар вазири Николай Никифоровни расман қидирувга эълон қилди. ТАСС агентлигининг ИИВ қидирув базасига таяниб хабар беришича, собиқ юқори мартабали амалдорга нисбатан жиноий уюшма тузиш ҳамда ўта йирик миқдордаги фирибгарлик моддалари бўйича оғир айбловлар илгари сурилган. Тергов версиясига кўра, собиқ вазир минглаб одамларни чув туширган машҳур «Finiko» молиявий пирамидасининг асосий асосчиларидан бири бўлган. Ҳозирда хорижда жон сақлаётган экс-вазир ва унинг шериклари одамлардан тўпланган 5 миллиард рублга яқин маблағни яширин схемалар орқали чет элга олиб чиқиб кетганликда гумон қилинмоқда. Хўш, 8 мингга яқин фуқарони қашшоқлаштирган бу схема қандай ишлаган, «Иннополис Архитект» компаниясининг бунга қандай алоқаси бор ва вазирлик курсисидан қочоқликкача бориб етган Никифоровни қандай жазо кутмоқда?
ИИВ базасидаги қидирув: Иккита оғир жиноий модда
Россия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари собиқ федерал вазирга қарши қатъий жиноий иш очди:
Расмий қидирув эълон қилинди: Россия ИИВ Николай Никифоровни расман қидирилаётган шахслар рўйхатига киритди;
Жиноий уюшма ташкил этиш: Унга Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 210-моддаси (Жиноий ҳамжамият/уюшма ташкил этиш ёки унда иштирок этиш) бўйича айблов қўйилган;
Ўта йирик фирибгарлик: Шунингдек, у ЖКнинг 159-моддаси 4-қисми (Ўта йирик ҳажмдаги фирибгарлик) бўйича ҳам гумонланмоқда;
БААдаги бошпана: 2018 йилда вазирлик лавозимидан кетганидан сўнг Никифоров Россияни тарк этган ва маълумотларга кўра, ҳозирда Бирлашган Араб Амирликларида (БАА) истиқомат қилмоқда.
«Finiko» пирамидаси ва 5 миллиард рубллик талон-торожлик
Тергов ҳаракатлари оқибатида очиқланган молиявий схема миқёси ҳайратланарли даражада улкан:
«Finiko»нинг яширин муассиси: Тергов органлари Николай Никифоровни минглаб инсонларнинг ҳаётини остин-устун қилган «Finiko» молиявий пирамидасининг асосчиларидан бири сифатида кўрсатмоқда;
Йиллик 25 фоизлик ёлғон ваъда: Фирибгарлар омонатчиларга йилига 25 фоизгача кафолатланган даромад келтиришни ваъда қилиб, одамларнинг ишончига кирган;
8 минг нафар жабрланувчи: Расмий тергов давомида қарийб 8 000 киши ушбу фирибгарлик қурбони сифатида тан олинган;
5 миллиард рубллик зарар: Ички ишлар вазирлигининг дастлабки баҳосига кўра, пирамида томонидан ўзлаштирилган ва ўғирланган пулларнинг умумий қиймати тахминан 5 миллиард рублни ташкил этади.
Пулларни чет элга ювиш: «Иннополис Архитект» излари
Терговчилар пирамидадан чиққан молиявий оқимларнинг чет элга чиқиб кетган йўлларини фош қилди:
Хорижга олиб чиқилган капитал: «Finiko» томонидан омонатчилардан йиғилган маблағлар хорижий ҳисоб рақамларига ўтказилган;
«Иннополис Архитект» компанияси ёрдами: Пулларни чет элга чиқаришда айнан «Иннополис Архитект» фирмаси воситачи сифатида иштирок этгани аниқланган;
Дизайнер Тухватуллин роли: Мазкур компаниянинг бош директори ва ҳаммулкдори таниқли дизайнер Азат Тухватуллин ҳисобланади;
6 йиллик вазирлик даври: Николай Никифоров 2012 йил 21 майдан 2018 йил 8 майга қадар Россия Алоқа ва оммавий коммуникациялар вазирлигини бошқарган бўлиб, ўз вақтида мамлакат тарихидаги энг ёш вазир сифатида танилган эди.
Бир пайтлар Россиянинг рақамли технологиялар келажагини бошқарган собиқ федерал вазирнинг бугун халқаро қидирувдаги криминал фигурага айланиши молиявий фирибгарликларнинг қанчалик юқори даражаларгача кириб борганини намойиш этмоқда. Эндиликда собиқ вазирнинг БААдан экстрадиция қилиниш масаласи терговнинг асосий синовига айланади.
Сизнингча, собиқ вазир даражасидаги юқори мартабали амалдорларнинг молиявий пирамидаларга бош бўлишига чек қўйиш учун қандай механизмлар керак? Йилига 25 фоизлик «мўъжизавий» даромад ваъда қилувчи бундай схемаларга одамлар нега ҳали ҳам ишониб қолмоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва молиявий хавфсизлик бўйича ушбу муҳим огоҳлантирувчи таҳлилни барча яқинларингизга улашинг!
…