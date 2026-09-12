БРИКС етакчилари тарихий декларацияни қабул қилди: Ғарбга муқобил куч шаклланмоқдами?

·1·Дунё
БРИКС етакчилари тарихий декларацияни қабул қилди: Ғарбга муқобил куч шаклланмоқдами?

Кўп қутбли дунё тартиботини шакллантиришга даъвогар бўлган БРИКС ташкилоти глобал иқтисодиёт ва хавфсизлик масалаларида ўзининг энг муҳим сиёсий баёнотларидан бирини эълон қилди. Ҳиндистоннинг Нью-Деҳли шаҳрида бўлиб ўтган БРИКС саммити якунлари бўйича давлат раҳбарлари бир овоздан қўшма декларацияни маъқуллади.

Ҳиндистоннинг нуфузли NDTV телеканали берган хабарга кўра, мазкур ҳужжатда жаҳон савдосини издан чиқараётган бир томонлама тарифлар, чекловлар ва ноқонуний иккиламчи санкцияларни бекор қилиш бўйича кескин талаблар илгари сурилган. Шунингдек, блок аъзолари халқаро трансчегаравий тўловлар механизмларини ишлаб чиқиш, доллардан қочиб миллий валюталардан фойдаланишни кучайтириш ҳамда ядровий хатарларнинг олдини олиш бўйича ягона тўхтамга келди.

Хўш, Нью-Деҳли декларациясида яна қандай стратегик йўналишлар белгилаб берилди, БРИКСнинг янги молиявий режалари глобал бозорларга қандай таъсир кўрсатади ва ташкилот БМТ ролини қандай қўллаб-қувватламоқчи?

«Иккиламчи санкциялар бекор қилинсин!»: Савдо ва тарифлар бўйича кескин эътироз

Қабул қилинган қўшма декларацияда халқаро савдо қоидаларининг бузилишига алоҳида эътибор қаратилди:

  • БСТ қоидаларининг бузилишига қаршилик: БРИКС давлатлари савдони сунъий равишда бузиб кўрсатадиган ва Бутунжаҳон савдо ташкилоти (БСТ) нормаларига зид бўлган бир томонлама тариф ҳамда нотариф чораларнинг кўпайиб бораётганидан жиддий ташвиш билдирди;

  • Санкцияларга қарши чақириқ: Саммит иштирокчилари глобал таъминот занжирини фалаж қилаётган бир томонлама ва иккиламчи (секундар) санкцияларни бутунлай бекор қилишга чақирди;

  • Узлуксиз таъминот занжири: Ҳужжатда жаҳон савдосининг тўсиқсиз оқими, маҳсулот етказиб бериш тизимлари ва энг муҳими — энергетика ресурслари таъминотининг барқарорлигини сақлаш бўйича ҳамкорликни кенгайтириш зарурлиги урғуланди.

Доллардан мустақил тизим: Миллий валюталар ва чегаралараро тўловлар

Саммитнинг энг резонансли молиявий қарорлари доллар монополиясини чеклашга қаратилди:

  • Миллий валюталарда савдо: БРИКС давлатлари ўзаро ҳисоб-китобларда ўз миллий валюталаридан фойдаланиш кўламини янада кенгайтириш устида изчил иш олиб боришини тасдиқлади;

  • Мустақил тўлов механизмлари: Халқаро Ғарб молиявий тизимларига (жумладан, SWIFT чекловларига) қарамликни камайтириш мақсадида трансчегаравий хавфсиз тўлов механизмларини яратиш бўйича режалар мустаҳкамланди;

  • Глобал молиявий суверенитет: Ушбу ташаббус нафақат БРИКС аъзолари, балки унга қўшилиш истагидаги ўнлаб ривожланаётган давлатлар учун мустақил молиявий қалқон яратишга қаратилган.

Ядровий хатар, можаролар ва БМТ мандати: Хавфсизлик меъёрлари

Халқаро хавфсизлик бўйича Нью-Деҳлида бир қатор муҳим тамойиллар белгиланди:

  • Можароларнинг туб илдизларини бартараф этиш: Ҳужжатда дунёдаги уруш ва можароларнинг олдини олиш фақат уларнинг келиб чиқиш сабабларини бартараф этиш орқали мумкинлиги қайд этилди;

  • Ўсиб бораётган ядровий хавф: Раҳбарлар ядровий таҳдид ва геосиёсий тўқнашув хавфининг ортиб бораётганидан хавотир билдирди;

  • Қуролли тўқнашувлар пайтидаги кафолатлар: Қуролли тўқнашувлар содир бўлган тақдирда ҳам ядровий хавфсизлик кафолатлари ва атроф-муҳит муҳофазасига ҳар доим сўзсиз риоя қилиниши кераклиги таъкидланди;

  • Маданий мерос ва БМТни қўллаш: Уруш ҳудудларидаги маданий бойликларнинг йўқ қилиниши ва ноқонуний айланмасига қарши чоралар кўриш, шунингдек, БМТнинг глобал мандатини бажаришда уни тўлиқ қўллаб-қувватлашга келишиб олинди.

Нью-Деҳли саммити БРИКС блокининг шунчаки иқтисодий клуб эмас, балки халқаро муносабатларнинг янги қоидаларини ёзишга қодир бўлган геосиёсий қутбга айланиб бораётганини намойиш этди.

Сизнингча, БРИКС давлатларининг миллий валюталарга ўтиши ва янги трансчегаравий тўлов тизимларини ишга тушириши АҚШ долларининг жаҳондаги гегемонлигига чек қўя оладими? БРИКСнинг Нью-Деҳлидаги ушбу якдил позицияси глобал можароларни тўхтатишда қанчалик самара беради? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё геосиёсатидаги ушбу тарихий бурилиш таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда таҳлил ихлосмандларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Бугун, 22:51Инсоният гиёҳванд моддаларни 25 минг йил аввал истеъмол қилганми?Инсоният гиёҳванд моддаларни 25 минг йил аввал истеъмол қилганми?Бугун, 18:08Мудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиМудофаа вазирларининг "қора қисмати": Грузиянинг собиқ вазири коррупцияда айбланиб қамалдиБугун, 17:42Меркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиМеркурий кутилганидан тезроқ кичраймоқда: олимлар янги фактни аниқладиБугун, 17:41КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?Бугун, 17:35Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Бугун, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи