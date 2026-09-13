БРИКС ягона валюта ғоясидан воз кечди: Деҳли саммитининг асосий қарорлари

·28·Дунё
БРИКС ягона валюта ғоясидан воз кечди: Деҳли саммитининг асосий қарорлари

Ҳиндистон пойтахти Ню-Деҳлидаги «Бҳарат Мандапам» марказида бўлиб ўтган 18-БРИКС саммити якунлари бўйича 140 банддан иборат Ню-Деҳли декларацияси қабул қилинди.

Саммитнинг энг шов-шувли мавзуларидан бири — блокнинг ягона валютаси ҳақидаги тахминларга расман нуқта қўйилди. Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги котиби Судҳакар Далела Ню-Деҳлида ўтказилган брифингда алянс умумий ягона пул бирлигини яратиш масаласини кўриб чиқмаётганини тасдиқлади.

Асосий урғу ягона сунъий валютага эмас, балки ўзаро савдо ва инвестицияларда ҳар бир давлатнинг ўз миллий валютасидан тўғридан-тўғри фойдаланишга қаратилди. Бунинг учун халқаро тўловларни тезкор, арзон ва хавфсиз амалга оширувчи муқобил транзакция механизмлари ишлаб чиқилмоқда.

Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди ўз нутқида ХХ аср ўрталарида ташкил этилган халқаро институтлар — БМТ, унинг Хавфсизлик Кенгаши, Халқаро Валюта Жамғармаси (ХВЖ) ва Жаҳон банки бугунги кун реаллигини акс эттирмаётганини таъкидлаб, ривожланаётган давлатлар («Глобал Жануб») манфаатларини инобатга олган ҳолда кенг қамровли ислоҳотлар ўтказишга чақирди.

Шунингдек, декларацияда Бутунжаҳон Савдо Ташкилотининг (БСТ) низоларни кўриб чиқувчи Апелляция органи фаолиятини зудлик билан тиклаш, бир томонлама санкциялар ҳамда протекционистик тарифларни чеклаш, Дилма Руссефф бошчилигидаги Янги Тараққиёт Банки (БРИКС банки) орқали инфратузилма лойиҳаларини миллий валюталарда молиялаштиришни кенгайтириш ва «БРИКС Ғалла биржаси»ни ишга тушириш каби ташаббуслар маъқулланди.

Мазкур қарорлар Ўзбекистон учун ҳам ташқи савдода учинчи томон чекловларисиз, асосий шериклар билан тўғридан-тўғри миллий валюталарда ҳисоб-китоб қилиш ва муқобил логистика йўлаклари имкониятларини кенгайтириш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади.

2027 йилда БРИКС раислиги Хитойга ўтади ва 19-саммит Пекинда бўлиб ўтади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Бугун, 01:1412 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!12 ёшли бола етиштирган қовоқ 817 килограм чиқди — рекорд ҳосил барчани ҳайратда қолдирди!Бугун, 01:10Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлдиУйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлдиБугун, 00:53Туркияда 91 ёшли отахон бор мол-мулкини масжид қуришга сарфлаб барчага ўрнак бўлди!Туркияда 91 ёшли отахон бор мол-мулкини масжид қуришга сарфлаб барчага ўрнак бўлди!Бугун, 00:49«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз бердиБугун, 00:48Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Эрон АҚШга 7 та қатъий шарт қўйди — Жаҳон нефть бозорини ларзага солувчи ултиматум!Бугун, 00:48
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи