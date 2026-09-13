Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллер
Швейцария Суперлигасининг 8-туридан ўрин олган марказий тўқнашув мухлисларга ҳақиқий Европа футболи шиддати ва бетакрор драматизмни тақдим этди. Турнир жадвалининг юқори поғоналари учун кечган муросасиз жангда «Лугано» клуби ўз майдонида мамлакатнинг кўп карра чемпиони «Янг Бойз»ни қабул қилди. Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун энг қувонарлиси, миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Беҳруз Каримов асосий таркибда майдонга тушиб, ҳакамнинг якуний ҳуштагига қадар — тўлиқ 90 дақиқа давомида мудофаа маркази ва қанотида ишончли ҳаракат қилди. Тўртта гол, ҳисобдаги кутилмаган бурилишлар ва 80-дақиқадаги нажот тўпи билан якунланган 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг «Лугано»ни турнир жадвалининг яккапешқадами сифатида мустаҳкамлади. Хўш, майдонда қандай шиддатли воқеалар содир бўлди, Беҳруз Каримов ва унинг жамоаси мағлубиятдан қандай қутулиб қолди ва нима сабабдан «Лугано»нинг чемпионлик имкониятлари кескин ошди?
2-дақиқадаги тезкор гол ва «Янг Бойз»нинг даҳшатли камбэки
Учрашув дастлабки сониялардан бошлаб томошабоп ва тезкор ҳужумлар остида бошланди:
дос Сантосдан чақмоқдек гол: Баҳснинг ҳали 2-дақиқаси ўтиб бораётган бир паллада дос Сантос меҳмонлар дарвозасини ишғол қилиб, «Лугано»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
Эссенде ва Фассначт жавоби: Тезкор голдан эсанкираб қолмаган «Янг Бойз» босимни оширди — 28-дақиқада Эссенде мувозанатни тиклаган бўлса, биринчи бўлимнинг сўнгги лаҳзаларида (45-дақиқа) тажрибали Фассначт гол уриб, меҳмонларни танаффусга ғалаба билан олиб чиқди;
Дарвозабон жароҳати: Мезбонлар танаффусдаёқ мажбурий ўзгаришга қўл урди — асосий посбон фон Баллмос ўрнига Гебҳардт майдонга туширилди.
80-дақиқадаги нажот: Айетининг «олтин» зарбаси
Иккинчи бўлимда мураббийлар штаби томонидан амалга оширилган ротация ўз самарасини берди:
Жокер сифатида майдонга тушиш: «Лугано» устози 67-дақиқада ҳимоячи Маи ўрнига ҳужумкор куч сифатида Айетини майдонга ташлади;
80-дақиқадаги гол: Захирадан тушган Айети орадан 13 дақиқа ўтиб, 80-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди ва ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди;
Муросасиз сўнгги дақиқалар: Ўйиннинг қолган қисмида иккала жамоа ҳам ғалабани илиб кетиш учун кетма-кет хавфли ҳужумлар уюштирган бўлса-да, ҳисоб ўзгармай қолди.
Беҳруз Каримов 90 дақиқа давомида сафда: Терма жамоа ҳимоячисига юксак ишонч
Ўзбекистонлик легионернинг майдондаги ишончли ҳаракатлари жамоанинг очко олишида муҳим пойдевор бўлди:
Тўлиқ ўйин амалиёти: Каримов Швейцариянинг энг кучли ҳужумчиларига қарши 90 дақиқа давомида тинимсиз прессинг ва курашларда барқарор ўйнади;
Элита даражасидаги тажриба: «Янг Бойз» каби доимий равишда Чемпионлар лигасида ўйнайдиган грандга қарши бундай оғир баҳсда тўлиқ ҳаракат қилиш ўзбек футболчисининг Европа футболига тўлиқ мослашиб улгурганидан далолат беради;
«Лугано» таркиби: фон Баллмос (Гебҳардт, 46), Пападопулос, Маи (Айети, 67), Делкруа, КАРИМОВ, Бислими, Гргич, дос Сантос, Чиминяни, Штеффен, Монкада (Эспиноса, 89).
Турнир жадвали чўққисида: Захира ўйинига эга мутлақ пешқадам!
Ушбу жанговар дуранг «Лугано»нинг чемпионлик пойгасидаги мавқейини янада мустаҳкамлади:
19 очко билан 1-ўринда: «Лугано» 8 турдан сўнг 19 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг энг юқори поғонасида яккапешқадамлик қилмоқда;
«Янг Бойз» 3 очко ортда: Асосий рақобатчи саналган «Янг Бойз» ҳисобида 16 очко мавжуд бўлиб, улар иккинчи ўринда қувиб келмоқда;
Катта устунлик: Энг муҳими, Беҳруз Каримов жамоаси ҳисобида ҳали битта захира ўйини ҳам мавжуд бўлиб, бу «Лугано»га орадаги фарқни янада катталаштириш имкониятини беради.
Швейцария яшил майдонларида ўзбек футболи шаънини муносиб ҳимоя қилаётган Беҳруз Каримов ва унинг клуби чемпионлик сари дадил қадам ташламоқда. Агар жамоа ушбу темпни сақлаб қолса, мавсум якунида ҳамюртимиз Европа чемпионати олтин медалларига эга чиқиши мумкин.
Сизнингча, Беҳруз Каримов бошчилигидаги «Лугано» ҳимояси бу мавсумда «Янг Бойз» ва «Базель» сингари гигантларни ортда қолдириб, Швейцария чемпионлигини қўлга кирита оладими? Легионеримизнинг Европа майдонларидаги бундай ёрқин ўйини миллий терма жамоамиз мудофаасига қандай янги куч бағишлайди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг ушбу муваффақиятли ўйини таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
…