Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллер

·6·Спорт
Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллер

Швейцария Суперлигасининг 8-туридан ўрин олган марказий тўқнашув мухлисларга ҳақиқий Европа футболи шиддати ва бетакрор драматизмни тақдим этди. Турнир жадвалининг юқори поғоналари учун кечган муросасиз жангда «Лугано» клуби ўз майдонида мамлакатнинг кўп карра чемпиони «Янг Бойз»ни қабул қилди. Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун энг қувонарлиси, миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Беҳруз Каримов асосий таркибда майдонга тушиб, ҳакамнинг якуний ҳуштагига қадар — тўлиқ 90 дақиқа давомида мудофаа маркази ва қанотида ишончли ҳаракат қилди. Тўртта гол, ҳисобдаги кутилмаган бурилишлар ва 80-дақиқадаги нажот тўпи билан якунланган 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг «Лугано»ни турнир жадвалининг яккапешқадами сифатида мустаҳкамлади. Хўш, майдонда қандай шиддатли воқеалар содир бўлди, Беҳруз Каримов ва унинг жамоаси мағлубиятдан қандай қутулиб қолди ва нима сабабдан «Лугано»нинг чемпионлик имкониятлари кескин ошди?

2-дақиқадаги тезкор гол ва «Янг Бойз»нинг даҳшатли камбэки

Учрашув дастлабки сониялардан бошлаб томошабоп ва тезкор ҳужумлар остида бошланди:

  • дос Сантосдан чақмоқдек гол: Баҳснинг ҳали 2-дақиқаси ўтиб бораётган бир паллада дос Сантос меҳмонлар дарвозасини ишғол қилиб, «Лугано»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • Эссенде ва Фассначт жавоби: Тезкор голдан эсанкираб қолмаган «Янг Бойз» босимни оширди — 28-дақиқада Эссенде мувозанатни тиклаган бўлса, биринчи бўлимнинг сўнгги лаҳзаларида (45-дақиқа) тажрибали Фассначт гол уриб, меҳмонларни танаффусга ғалаба билан олиб чиқди;

  • Дарвозабон жароҳати: Мезбонлар танаффусдаёқ мажбурий ўзгаришга қўл урди — асосий посбон фон Баллмос ўрнига Гебҳардт майдонга туширилди.

80-дақиқадаги нажот: Айетининг «олтин» зарбаси

Иккинчи бўлимда мураббийлар штаби томонидан амалга оширилган ротация ўз самарасини берди:

  • Жокер сифатида майдонга тушиш: «Лугано» устози 67-дақиқада ҳимоячи Маи ўрнига ҳужумкор куч сифатида Айетини майдонга ташлади;

  • 80-дақиқадаги гол: Захирадан тушган Айети орадан 13 дақиқа ўтиб, 80-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди ва ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди;

  • Муросасиз сўнгги дақиқалар: Ўйиннинг қолган қисмида иккала жамоа ҳам ғалабани илиб кетиш учун кетма-кет хавфли ҳужумлар уюштирган бўлса-да, ҳисоб ўзгармай қолди.

Беҳруз Каримов 90 дақиқа давомида сафда: Терма жамоа ҳимоячисига юксак ишонч

Ўзбекистонлик легионернинг майдондаги ишончли ҳаракатлари жамоанинг очко олишида муҳим пойдевор бўлди:

  • Тўлиқ ўйин амалиёти: Каримов Швейцариянинг энг кучли ҳужумчиларига қарши 90 дақиқа давомида тинимсиз прессинг ва курашларда барқарор ўйнади;

  • Элита даражасидаги тажриба: «Янг Бойз» каби доимий равишда Чемпионлар лигасида ўйнайдиган грандга қарши бундай оғир баҳсда тўлиқ ҳаракат қилиш ўзбек футболчисининг Европа футболига тўлиқ мослашиб улгурганидан далолат беради;

  • «Лугано» таркиби: фон Баллмос (Гебҳардт, 46), Пападопулос, Маи (Айети, 67), Делкруа, КАРИМОВ, Бислими, Гргич, дос Сантос, Чиминяни, Штеффен, Монкада (Эспиноса, 89).

Турнир жадвали чўққисида: Захира ўйинига эга мутлақ пешқадам!

Ушбу жанговар дуранг «Лугано»нинг чемпионлик пойгасидаги мавқейини янада мустаҳкамлади:

  • 19 очко билан 1-ўринда: «Лугано» 8 турдан сўнг 19 очко жамғариб, мусобақа жадвалининг энг юқори поғонасида яккапешқадамлик қилмоқда;

  • «Янг Бойз» 3 очко ортда: Асосий рақобатчи саналган «Янг Бойз» ҳисобида 16 очко мавжуд бўлиб, улар иккинчи ўринда қувиб келмоқда;

  • Катта устунлик: Энг муҳими, Беҳруз Каримов жамоаси ҳисобида ҳали битта захира ўйини ҳам мавжуд бўлиб, бу «Лугано»га орадаги фарқни янада катталаштириш имкониятини беради.

Швейцария яшил майдонларида ўзбек футболи шаънини муносиб ҳимоя қилаётган Беҳруз Каримов ва унинг клуби чемпионлик сари дадил қадам ташламоқда. Агар жамоа ушбу темпни сақлаб қолса, мавсум якунида ҳамюртимиз Европа чемпионати олтин медалларига эга чиқиши мумкин.

Сизнингча, Беҳруз Каримов бошчилигидаги «Лугано» ҳимояси бу мавсумда «Янг Бойз» ва «Базель» сингари гигантларни ортда қолдириб, Швейцария чемпионлигини қўлга кирита оладими? Легионеримизнинг Европа майдонларидаги бундай ёрқин ўйини миллий терма жамоамиз мудофаасига қандай янги куч бағишлайди? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерининг ушбу муваффақиятли ўйини таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

ЛуганоЯнг БойзБеҳруз КаримовШвейцария Суперлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиЖаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиБугун, 01:03«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолдиБугун, 00:57Лисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирдиЛисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 00:19«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилди«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилдиКеча, 21:13АПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дурангАПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дурангКеча, 21:09Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!Кеча, 20:51
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?