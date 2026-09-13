«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди
Италия А Сериясининг 4-тури еврофутбол мухлисларига чинакам драматик тўқнашув, кутилмаган тактик бурилишлар ва голлар шоусини тақдим этди. Римдаги машҳур «Стадио Олимпико» майдонида «Лацио» гранд рақиби «Милан»ни қабул қилди. Биринчи бўлим тўлиқ пойтахтлик «бургутлар»нинг назорати остида кечди: Канчеллери ва Нослиннинг голлари римликларга мустаҳкам 2:0 ҳисобидаги устунликни тақдим этганди. Бироқ танаффусда «россонери» устози томонидан амалга оширилган кескин ротация майдондаги вазиятни тубдан ўзгартириб юборди. Иккинчи бўлимда майдонга тушган Морейра атиги 120 сония ичида (65 ва 67-дақиқалар) рақиб дарвозасига икки бор аниқ зарба йўллаб, миланликлар учун қутқарувчи қаҳрамонга айланди. Мазкур 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг «Лацио»ни 10 очко билан А Серия жадвали карвонбошисига айлантирди. Хўш, биринчи бўлимда тўлиқ устунлик қилган «Лацио» нега ғалабани бой берди, «Милан» мураббийлар штаби қандай ўзгаришлар билан ўйин тақдирини қутқарди ва Италия чемпионатида чемпионлик пойгаси қандай кўриниш олмоқда?
Биринчи бўлим — «Лацио» доминантлиги: 10 ва 39-дақиқалардаги зарбалар
Учрашувнинг дастлабки 45 дақиқалиги римликларнинг бенуқсон ўйини билан ёдда қолди:
Канчеллерининг тезкор голи: Баҳснинг 10-дақиқасидаёқ Маттео Канчеллери чаққонлик кўрсатиб, Майк Менян қўриқлаётган дарвозани ишғол қилди ва «Лацио»ни олдинга олиб чиқди;
Нослиндан иккинчи тўп: 39-дақиқада Тижани Нослин мезбонларнинг ҳужумини муваффақиятли якунлаб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
«Милан»нинг ожизлиги: Биринчи бўлимда «россонери» майдон марказида ҳам, мудофаада ҳам рақибнинг тезкор қанот ҳужумларига дош бера олмади ва мухлисларда жамоанинг бугун йирик ҳисобда енгилиши мумкиндек таассурот уйғотди.
Танаффусдаги 3 та ўзгариш ва Морейранинг 120 сониялик мўъжизаси
Иккинчи бўлимга «Милан» бутунлай бошқа кайфият ва янги кучлар билан чиқди:
Учта дадил ўзгариш: Танаффусда Модрич ўрнига Муса, Лофтус-Чик ўрнига Пулишич ва Эступинян ўрнига Морейра майдонга туширилди;
65 ва 67-дақиқалардаги шок: Айнан захирадан тушган Морейра ўйин қаҳрамонига айланди — у 65-дақиқада ҳисобни қисқартирган бўлса, орадан икки дақиқа ўтиб, 67-дақиқада дублни расмийлаштириб, мувозанатни тиклади (2:2);
Сариқ карточкалар ва асаблар жанги: Ўйин охири кескин қўполликларга бой бўлди — Белахяне ва Заккани («Лацио») ҳамда Пулишич, Павлович ва Хила («Милан») ҳакамнинг сариқ карточкаси билан жазоланди.
Жамоалар таркиби ва тактик танловлар
Мазкур марказий учрашувда майдонга тушган асосий ва захира кучлар:
«Лацио»: Мандас, Флориани (Лаццари, 84), Шутало, Провстгар, Тавареш, Фраттези, Белахяне, Канчеллери (Исаксен, 58), Тейлор (Гудмундссон, 74), Нослин (Пинамонти, 58), Заккани;
«Милан»: Менян, Хила, де Винтер, Павлович, Чуквуэзе, Модрич (Муса, 46), Рабио, Лофтус-Чик (Пулишич, 46), Эступинян (Морейра, 46), Сиссе (Хатчинсон, 77), Рамуш (Камарда, 85).
Турнир жадвалидаги ҳолат: «Лацио» чўққида, «Милан» топ-4 таликда
«Олимпико»даги жанговар муроса Италия чемпионати пешқадамлар гуруҳидаги тартибни мустаҳкамлади:
«Лацио» — А Серия пешқадами: Пойтахт клуби 4 турдан сўнг 10 очко жамғариб, Италия чемпионати турнир жадвалида якка пешқадамликни қўлга олди;
«Милан» 4-ўринда: 0:2 ҳисобидаги мағлубиятдан қаҳрамонона қутулиб қолган миланликлар 8 очко билан 4-поғонани банд этиб турибди;
Мавсум интригаси ортмоқда: Ҳар икки жамоа ҳам чемпионлик учун даъвогарлар қаторида эканини исботлади — «Лацио»нинг ҳужумкор салоҳияти ва «Милан»нинг кучли иродаси бу мавсум муросасиз кураш кечишидан далолат бермоқда.
Римдаги ушбу шиддатли 90 дақиқа А Сериянинг бу йилги мавсуми охирги йиллардаги энг кутилмаган ва олдиндан айтиб бўлмас чемпионатлардан бири бўлишини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, «Лацио» турнир жадвалидаги пешқадамлигини узоқ вақт сақлаб қола оладими ёки ирода кўрсатиб қайтган «Милан» скудетто учун асосий фаворитга айланадими? Захирадан тушиб икки дақиқада дубль қайд этган Морейра кейинги ўйинларда асосий таркибдан мустаҳкам жой олиши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Италия футболидаги ушбу қайноқ тўқнашув таҳлилини барча А Серия ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
…