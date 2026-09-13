«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди

·4·Спорт
«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди

Италия А Сериясининг 4-тури еврофутбол мухлисларига чинакам драматик тўқнашув, кутилмаган тактик бурилишлар ва голлар шоусини тақдим этди. Римдаги машҳур «Стадио Олимпико» майдонида «Лацио» гранд рақиби «Милан»ни қабул қилди. Биринчи бўлим тўлиқ пойтахтлик «бургутлар»нинг назорати остида кечди: Канчеллери ва Нослиннинг голлари римликларга мустаҳкам 2:0 ҳисобидаги устунликни тақдим этганди. Бироқ танаффусда «россонери» устози томонидан амалга оширилган кескин ротация майдондаги вазиятни тубдан ўзгартириб юборди. Иккинчи бўлимда майдонга тушган Морейра атиги 120 сония ичида (65 ва 67-дақиқалар) рақиб дарвозасига икки бор аниқ зарба йўллаб, миланликлар учун қутқарувчи қаҳрамонга айланди. Мазкур 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг «Лацио»ни 10 очко билан А Серия жадвали карвонбошисига айлантирди. Хўш, биринчи бўлимда тўлиқ устунлик қилган «Лацио» нега ғалабани бой берди, «Милан» мураббийлар штаби қандай ўзгаришлар билан ўйин тақдирини қутқарди ва Италия чемпионатида чемпионлик пойгаси қандай кўриниш олмоқда?

Биринчи бўлим — «Лацио» доминантлиги: 10 ва 39-дақиқалардаги зарбалар

Учрашувнинг дастлабки 45 дақиқалиги римликларнинг бенуқсон ўйини билан ёдда қолди:

  • Канчеллерининг тезкор голи: Баҳснинг 10-дақиқасидаёқ Маттео Канчеллери чаққонлик кўрсатиб, Майк Менян қўриқлаётган дарвозани ишғол қилди ва «Лацио»ни олдинга олиб чиқди;

  • Нослиндан иккинчи тўп: 39-дақиқада Тижани Нослин мезбонларнинг ҳужумини муваффақиятли якунлаб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • «Милан»нинг ожизлиги: Биринчи бўлимда «россонери» майдон марказида ҳам, мудофаада ҳам рақибнинг тезкор қанот ҳужумларига дош бера олмади ва мухлисларда жамоанинг бугун йирик ҳисобда енгилиши мумкиндек таассурот уйғотди.

Танаффусдаги 3 та ўзгариш ва Морейранинг 120 сониялик мўъжизаси

Иккинчи бўлимга «Милан» бутунлай бошқа кайфият ва янги кучлар билан чиқди:

  • Учта дадил ўзгариш: Танаффусда Модрич ўрнига Муса, Лофтус-Чик ўрнига Пулишич ва Эступинян ўрнига Морейра майдонга туширилди;

  • 65 ва 67-дақиқалардаги шок: Айнан захирадан тушган Морейра ўйин қаҳрамонига айланди — у 65-дақиқада ҳисобни қисқартирган бўлса, орадан икки дақиқа ўтиб, 67-дақиқада дублни расмийлаштириб, мувозанатни тиклади (2:2);

  • Сариқ карточкалар ва асаблар жанги: Ўйин охири кескин қўполликларга бой бўлди — Белахяне ва Заккани («Лацио») ҳамда Пулишич, Павлович ва Хила («Милан») ҳакамнинг сариқ карточкаси билан жазоланди.

Жамоалар таркиби ва тактик танловлар

Мазкур марказий учрашувда майдонга тушган асосий ва захира кучлар:

  • «Лацио»: Мандас, Флориани (Лаццари, 84), Шутало, Провстгар, Тавареш, Фраттези, Белахяне, Канчеллери (Исаксен, 58), Тейлор (Гудмундссон, 74), Нослин (Пинамонти, 58), Заккани;

  • «Милан»: Менян, Хила, де Винтер, Павлович, Чуквуэзе, Модрич (Муса, 46), Рабио, Лофтус-Чик (Пулишич, 46), Эступинян (Морейра, 46), Сиссе (Хатчинсон, 77), Рамуш (Камарда, 85).

Турнир жадвалидаги ҳолат: «Лацио» чўққида, «Милан» топ-4 таликда

«Олимпико»даги жанговар муроса Италия чемпионати пешқадамлар гуруҳидаги тартибни мустаҳкамлади:

  • «Лацио» — А Серия пешқадами: Пойтахт клуби 4 турдан сўнг 10 очко жамғариб, Италия чемпионати турнир жадвалида якка пешқадамликни қўлга олди;

  • «Милан» 4-ўринда: 0:2 ҳисобидаги мағлубиятдан қаҳрамонона қутулиб қолган миланликлар 8 очко билан 4-поғонани банд этиб турибди;

  • Мавсум интригаси ортмоқда: Ҳар икки жамоа ҳам чемпионлик учун даъвогарлар қаторида эканини исботлади — «Лацио»нинг ҳужумкор салоҳияти ва «Милан»нинг кучли иродаси бу мавсум муросасиз кураш кечишидан далолат бермоқда.

Римдаги ушбу шиддатли 90 дақиқа А Сериянинг бу йилги мавсуми охирги йиллардаги энг кутилмаган ва олдиндан айтиб бўлмас чемпионатлардан бири бўлишини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, «Лацио» турнир жадвалидаги пешқадамлигини узоқ вақт сақлаб қола оладими ёки ирода кўрсатиб қайтган «Милан» скудетто учун асосий фаворитга айланадими? Захирадан тушиб икки дақиқада дубль қайд этган Морейра кейинги ўйинларда асосий таркибдан мустаҳкам жой олиши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Италия футболидаги ушбу қайноқ тўқнашув таҳлилини барча А Серия ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

ЛациоМиланА СерияМорейра
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБеҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБугун, 00:55Лисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирдиЛисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 00:19«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилди«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилдиКеча, 21:13АПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дурангАПЛнинг 4-турида кутилмаган очко йўқотишлар — «Энфилд» ва «Стэмфорд Бриж»да дурангКеча, 21:09Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!Бундеслиганинг 3-турида сенсацион натижалар — пешқадамлар алмашинуви!Кеча, 20:51Конор Бенн Райан Гарсия билан супержанг олдидан ҳаммани шокка туширдиКонор Бенн Райан Гарсия билан супержанг олдидан ҳаммани шокка туширдиКеча, 20:36
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?