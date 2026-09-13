Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилди

·8·Техно
Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилди

Хитойнинг таниқли Honor бренди ўзининг янги авлод флагман қурилмаларини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги Honor Magic 9 смартфонлар оиласи жорий йилнинг 28-сентябрь куни расман намойиш этилади. Тақдимотга икки ҳафта вақт қолган бир пайтда, нуфузли Digital Chat Station инсайдери базавий моделнинг техник хусусиятларини фош қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири унинг экранидир. Смартфон 6,37 дюймли компакт ва текис дисплей билан жиҳозланади. Ушбу экран 1,5K ўлчамли тасвирни қўллаб-қувватлайди ҳамда унинг остида замонавий ультратовушли бармоқ изи сканери жойлашади.

Камералар имкониятлари ва илғор сенсорлар

Асосий эътибор тортадиган бўлим бу – оптик имкониятлар бўлиб турибди. Инсайдер маълумотларига кўра, базавий модел 1/1,4 дюймли оптик форматдаги 200 мегапикселли асосий сенсорга эга бўлади. Унга 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера ҳамда оптик зум ва 1/1,56 дюймли 200 мегапикселли датчикка эга перископ модули ҳамроҳлик қилади.

Ушбу кўрсаткичлар аввалги авлод билан таққослаганда сезиларли сакрашни англатади. Хусусан, ўтган йили чиқарилган Магик 8 моделида 50 мегапикселли асосий ва кенг бурчакли камералар ҳамда 64 мегапикселли телефотомодул қўлланилганди. Шу тариқа, Honor компанияси ўз тарихида илк бор базавий туркумдаги смартфонга иккита йирик 200 мегапикселли датчикни ўрнатмоқда.

Қувват манбаи ва унумдорлик

Смартфоннинг энергия таъминоти ҳам юқори даражада бўлиши кутилмоқда. Манбага кўра, янги қурилма “8000 мА·ч даражасидаги” таъсирчан аккумулятор билан таъминланади. Бу эса ихчам корпусдаги флагман учун ажойиб кўрсаткич саналади.

Аппарат қисми масаласида эса бироз ўзига хосликлар мавжуд. Digital Chat Station маълумотига кўра, асосий Магик 9 модели олдинги авлодда ишлатилган Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори базасида ишлайди. Энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 чипи эса фақатгина йирикроқ ва қимматроқ бўлган Магик 9 Pro Max версиясига насиб этиши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, ушбу инсайдер бунгача Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro флагманларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro ёрқин Samsung экранига эга бўлишини ҳамда Dimensity 9400 процессори Snapdragon 8 Элитедан олдин чиқишини биринчилардан бўлиб аниқ хабар қилган эди.

HonorСмартфонSnapdragonТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиХитойда iPhone Дуо учун олдиндан буюртмалар сони рекорд ўрнатдиБугун, 00:24Rocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозRocket Lab NASAнинг 700 миллион долларлик Марс шартномасидан норозКеча, 15:54СМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиСМИК яримўтказгичлар бозорида Samsungга яқинлашдиКеча, 15:29Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Ўзбекистонда Миллий маълумотлар платформаси ишга туширилади Кеча, 15:00Samsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камераSamsung Galaxy A08 савдога чиқди: 6000 мА·ч батарея ва 50 MP камераКеча, 14:59Дварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилдиДварфлаб Драко: чуқур коинот учун янги ақлли телескоп тақдим этилдиКеча, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!
Сунъий интеллект инсон назоратидан чиқиб кетди: Олимлар бонг урмоқда!