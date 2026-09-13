Honor Magic 9 флагмани тақдимот санаси ва асосий хусусиятлари ошкор этилди
Хитойнинг таниқли Honor бренди ўзининг янги авлод флагман қурилмаларини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги Honor Magic 9 смартфонлар оиласи жорий йилнинг 28-сентябрь куни расман намойиш этилади. Тақдимотга икки ҳафта вақт қолган бир пайтда, нуфузли Digital Chat Station инсайдери базавий моделнинг техник хусусиятларини фош қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири унинг экранидир. Смартфон 6,37 дюймли компакт ва текис дисплей билан жиҳозланади. Ушбу экран 1,5K ўлчамли тасвирни қўллаб-қувватлайди ҳамда унинг остида замонавий ультратовушли бармоқ изи сканери жойлашади.
Камералар имкониятлари ва илғор сенсорларАсосий эътибор тортадиган бўлим бу – оптик имкониятлар бўлиб турибди. Инсайдер маълумотларига кўра, базавий модел 1/1,4 дюймли оптик форматдаги 200 мегапикселли асосий сенсорга эга бўлади. Унга 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера ҳамда оптик зум ва 1/1,56 дюймли 200 мегапикселли датчикка эга перископ модули ҳамроҳлик қилади.
Ушбу кўрсаткичлар аввалги авлод билан таққослаганда сезиларли сакрашни англатади. Хусусан, ўтган йили чиқарилган Магик 8 моделида 50 мегапикселли асосий ва кенг бурчакли камералар ҳамда 64 мегапикселли телефотомодул қўлланилганди. Шу тариқа, Honor компанияси ўз тарихида илк бор базавий туркумдаги смартфонга иккита йирик 200 мегапикселли датчикни ўрнатмоқда.
Қувват манбаи ва унумдорликСмартфоннинг энергия таъминоти ҳам юқори даражада бўлиши кутилмоқда. Манбага кўра, янги қурилма “8000 мА·ч даражасидаги” таъсирчан аккумулятор билан таъминланади. Бу эса ихчам корпусдаги флагман учун ажойиб кўрсаткич саналади.
Аппарат қисми масаласида эса бироз ўзига хосликлар мавжуд. Digital Chat Station маълумотига кўра, асосий Магик 9 модели олдинги авлодда ишлатилган Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори базасида ишлайди. Энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 чипи эса фақатгина йирикроқ ва қимматроқ бўлган Магик 9 Pro Max версиясига насиб этиши кутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ушбу инсайдер бунгача Xiaomi 15 ва Xiaomi 15 Pro флагманларининг хусусиятларини, шунингдек, Realme GT 7 Pro ёрқин Samsung экранига эга бўлишини ҳамда Dimensity 9400 процессори Snapdragon 8 Элитедан олдин чиқишини биринчилардан бўлиб аниқ хабар қилган эди.
…